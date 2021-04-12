"Блистательный подвиг". Что говорили о полете Гагарина отечественные общественные деятели

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". ТАСС составил подборку мнений о полете Гагарина, высказанных в разные годы общественными, политическими деятелями и представителями отечественной науки.

Сергей Королёв, главный конструктор ракетно-космических систем

"Гагарин показал, на что способен человек, - на самое большое. Он открыл людям Земли дорогу в неизведанный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее - он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал стимул идти увереннее, смелее... Это - Прометеево деяние" (цитата по книге Николая Мельникова "Космопроходцы", 1970).

Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза

"Мы, в общем-то, не думали о том, что это такое великое событие. На партийном собрании, которое мы проводили в отряде космонавтов, не было никакой трескотни, а в решении было написано: "Поручить коммунисту Гагарину провести испытание космического корабля "Восток" в реальных условиях". Вот так просто. С Камчатки я вылетел 13-го, а прилетел в Москву 14 апреля. А 14 апреля вся Москва встречала Гагарина [торжественные мероприятия состоялись в столице через два дня после возвращения космонавта на Землю]. Это был необыкновенный праздник. Я приехал из аэропорта и вижу: народ гуляет с цветами, песни поют. Я спрашиваю, что произошло? Они мне говорят: "Ты что, с Луны свалился?! Гагарин вернулся из космоса!" (11 апреля 2011 года, интервью Би-би-си).

Андрей Туполев, авиаконструктор

"Всю свою жизнь я посвятил авиации. Хорошо помню, как начинали мы создавать отечественные самолеты, как потом наши славные соколы завоевывали первенство в воздухе. Могучие крылья выросли у Родины за советские годы! И вот теперь новый, такой блистательный подвиг! Гражданин СССР - летчик майор Гагарин стал первым в мире космонавтом. Дерзновенная мечта превратилась в действительность" (12 апреля 1961 года, сообщение ТАСС).

Юрий Левитан, ведущий диктор Всесоюзного радио

"Признаюсь, что никогда за долгую работу диктора я не испытывал такого волнения, как в тот момент, когда мне передали страницу с сообщением ТАСС. Я буквально бегом устремился в студию, поздравляя всех, кто встречался мне, с великой победой. Безгранично счастлив, что пионером космоса стал наш современник и соотечественник Юрий Гагарин" (12 апреля 1961 года, интервью газете "Известия").

Алексей Маресьев, летчик, Герой Советского Союза

"Как жаль, что я незнаком с ним, как жаль, что не могу по-русски обнять и трижды расцеловать его, славного парня, возвестившего звездный час человечества, первого космического навигатора Юрия Гагарина" (14 апреля 1961 года, сообщение ТАСС).

Константин Паустовский, писатель

"Если простая поэзия мифа об Икаре, взлетевшим к солнцу на восковых крыльях и погибшего в сияющей небесной синеве, прошла через все века и дожила до наших дней во всей своей простодушной прелести и наивности, то полет Гагарина будет волновать людей, пока будет существовать наша Земля" (12 апреля 1961 года, интервью газете "Известия").

Георгий Товстоногов, театральный режиссер

"Сообщение о возвращении человека из космоса вселяет в нас веру в собственные силы, веру в то, что невозможное возможно. Хочется жить и работать в тысячу раз лучше" (14 апреля 1961 года, поздравительная телеграмма).

Борис Ельцин, первый президент России (1991-1999)

"Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире космический полет на пилотируемом корабле "Восток". Этот полет положил начало эпохе деятельности человека в космосе. За сравнительно короткий срок отечественная космонавтика добилась выдающихся успехов, стала источником многих новейших технологий, внесли существенный вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны" (12 апреля 1996 года приветствие участникам торжественного собрания, посвященного Дню космонавтики).

Владимир Путин, президент РФ

"Мы всегда будем гордиться, что первым человеком, который оказался в космосе, был гражданин нашей страны - Юрий Алексеевич Гагарин. Все, кто готовил этот полет, без преувеличения, положили начало космической эре" (12 апреля 2004 года, вступительное слово на торжественном собрании, посвященном Дню космонавтики).

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ (2008-2012)

"Полет Юрия Гагарина стал абсолютно революционным событием и абсолютно символическим, выдающимся достижением советской космонавтики. После этого весь мир разделился на то, что было до полета человека в космос, и то, что стало космической эрой. Значение того события остается в качестве фундаментальной вехи развития человеческого гения" (12 апреля 2011 года, из интервью Центральному телевидению Китая).

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

"Для меня, как и для миллиардов людей во всем мире, Юрий Гагарин является космонавтом номер один, прославившим нашу Родину, олицетворившим ее достижения. Конечно, в этом всенародном воодушевлении первым полетом человека в космос огромную роль сыграла личность Гагарина. Хорошо помню его улыбку, обаяние, искреннюю доброжелательность и открытость" (12 апреля 2016 года, интервью телеканалу RT).

Елена Гагарина, дочь Юрия Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля

"Я не раз встречалась и с теми, кого родители называли Юрами или Гагариными в честь полета отца. Они тоже отмечают, что это имя создает необыкновенную ауру праздника, вызывает особый духовный подъем. По долгу службы мне часто приходится бывать за рубежом, вести международные переговоры. И практически всегда и везде слово "Гагарин" звучит как пароль, как ключ к общению с зарубежными партнерами, создавая особую атмосферу на таких встречах" (12 апреля 2016 года, интервью ТАСС).