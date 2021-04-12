"Триумф человечества". Что писали о полете Гагарина иностранные газеты

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток". ТАСС подготовил материал о том, что газеты разных стран писали об этом событии в апреле 1961 года.

Би-би-си (Великобритания) - "Советы победили в космической гонке" (12 апреля).

Agence France-Presse (Франция) - "Советский Союз, впервые запустивший в 1957 году искусственный спутник Земли, первым достигший Луны в 1959 году, наконец, первым в прошлом году вернувший на Землю животных из космоса, только что дал миру своего Христофора Колумба космического пространства... Подобного человечество не знало" (12 апреля).

The New York Times (США) - "Советский Союз фиксирует рекорды скорости и высоты" (13 апреля).

The Time (США) - "Юрий Гагарин летал выше и быстрее, чем любой другой человек когда-либо... Внезапно многовековая мечта человека о космических путешествиях воплотилась в реальность" (21 апреля).

"Жэньминь жибао" (Китай) - "Началась новая эра покорения космоса человеком" (13 апреля). "Поразительные темпы прогресса, блестящие достижения советской науки и техники вселяют в сердца миллионов людей земного шара величайшую радость и вдохновение. Первый в мире спутник Земли, первая ракета на Луне, первая ракета на пути к Венере, первый космический корабль были построены и успешно за пущены советскими людьми. А теперь первый человек - советский гражданин, находившийся на борту космического корабля, с триумфом вернулся из полета во Вселенной" (13 апреля).

l'Humanite (Франция) - "Советский Союз открыл человеку эру космоса" (14 апреля).

Stuttgarter Zeitung (Германия) - "Первый раунд в соревновании за проникновение в космос, вне всяких сомнений, выиграли русские благодаря их великолепному достижению" (12 апреля).

San Diego Evening Tribune (США) - "Сегодня Россия выиграла гонку в космосе, запустив молодого офицера ВВС вокруг земного шара на космическом корабле и вернув его живым" (12 апреля).

Tribune de Geneve (Швейцария) - "Событие номер один XX века" (12 апреля).

El Espectador (Колумбия) - "Подвиг Советского Союза - триумф человечества" (13 апреля).