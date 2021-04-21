Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми и предложил ввести дополнительные выплаты неполным семьям с детьми и для беременных женщин с низким уровнем дохода. Также глава государства объявил о единовременной августовской выплате в 10 тыс. рублей на школьника.

Выплаты по беременности и родам

Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях на раннем сроке беременности (до 12 недель включительно) выплачивается единовременное пособие в размере 708,23 рубля (с 1 февраля 2021 года).

Вышедшие в декретный отпуск получают пособие по беременности и родам, или декретные (за 140 дней при обычных родах, за 156 дней при осложнениях, за 194 дня при многоплодной беременности). Оно рассчитывается исходя из среднего дневного заработка (в 2021 году минимальный размер - 420,56 рубля, предельный размер - 2 424,25 рубля). При этом размер пособия по беременности и родам за месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в 2021 году МРОТ - 12 792 рублей). Максимальный размер пособия в 2021 году при обычных родах составляет 340 795 рублей, при осложненных - 379 743 рублей, при многоплодной беременности - 472 244,50 рубля.

При рождении ребенка женщины получают разовую выплату в размере 18 886,32 рубля (с 1 февраля 2021 года). В случае рождения двух и более детей она выдается на каждого ребенка.

Ежемесячные пособия на детей

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с 1 июня было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - до 6 752 рублей. С 1 февраля 2021 года его размер составляет 7 082,85 рубля. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600,48 рубля.

В качестве дополнительной поддержки установлены ежемесячные выплаты на родившегося (усыновленного) с 1 января 2018 года первого или второго ребенка до достижения им возраста трех лет. Право на это пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, действующих в регионе проживания. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален, в среднем он составляет 10-15 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2020 года введены ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Право на данное пособие получили семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе их проживания. В 2020 году размер выплаты составлял 50% от величины прожиточного минимума (в среднем по России - 5,5 тыс. рублей в месяц). Первоначально заявления на это ежемесячное пособие планировалось принимать с 1 июля 2020 года, но из-за распространения заболевания, вызванного COVID-2019, президент РФ Владимир Путин распорядился начать эти выплаты уже в июне. С 1 января 2021 года в соответствии с подписанным 10 марта текущего года указом президента РФ назначение этой выплаты будет назначаться более адресно и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи (заявления на перерасчет стали принимать с 1 апреля).

Также ежемесячные компенсационные выплаты получают те, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. В настоящее время неработающие родитель, усыновитель или опекун получают 10 тыс. рублей в месяц, другие лица - 1,2 тыс. рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. Помимо этого дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, с 1 февраля 2021 года она составляет 2 336,70 рублей.

Дополнительная поддержка семей с детьми в 2020 году в условиях пандемии

В 2020 году для поддержки семей с детьми были введены дополнительные пособия:

в апреле - июне семьям с детьми до трех лет ежемесячно дополнительно выплачивалось по 5 тыс. рублей на каждого ребенка (в соответствии с указами президента РФ от 7 апреля и 11 мая 2020 года);

семьи с детьми получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка - в возрасте 3-16 лет и до 16 лет (в соответствии с указами президента РФ от 11 мая и 23 июня 2020 года);

в апреле - сентябре безработные родители получали дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Материнский капитал

Помимо пособий с 2007 года действует такая форма поддержки семей с детьми, как материнский (семейный) капитал. Первоначально программа была рассчитана на 10 лет (до 31 декабря 2016 года, впоследствии срок ее действия неоднократно продлевался. В настоящее время установлено, что программа действует до 31 декабря 2026 года.

С 2020 года эту единовременную государственную субсидию можно получить при рождении или усыновлении первого ребенка (ранее было со второго). С 1 января 2021 года размер материнского капитала составляет 483 881 рубль 83 копейки за первого ребенка и 639 431 рубль 83 копейки за второго и последующих детей.