Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 апреля 2021 года Россия объявила персонами нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в Москве Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Ч. Христозова. МИД РФ указал, что данная мера является ответом на принятое в марте текущего года болгарской стороной "ничем не мотивированного решения" выслать двух сотрудников посольства России в Софии.

ТАСС подготовил материал о выдворении из России сотрудников иностранных дипмиссий в 2021 году.

18 января МИД России заявил, что принято решение выслать двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Этот шаг был предпринят на основе принципа взаимности в связи с тем, что 10 декабря 2020 г. Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности.

5 февраля Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге в поддержку задержанного блогера Алексея Навального 23 января. В качестве ответных мер 8 февраля Германия, Польша и Швеция объявили о высылке трех сотрудников российских посольств в этих странах.

8 февраля РФ объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата. Это стало ответом на объявление албанскими властями 21 января персоной нон грата первого секретаря посольства РФ Алексея Кривошеева по причине несоблюдения им "эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом нового типа".

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве. Это ответная мера на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине, который занимался вопросами культуры и образования.

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о выдворении 10 американских дипломатов. Данная мера была предпринята в ответ на высылку днем ранее 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

16 апреля МИД России опубликовал заявление о высылке из России пяти польских дипломатов. Это стало ответом на объявление 15 апреля Польшей персонами нон грата трех сотрудников российского посольства.

17 апреля МИД РФ объявил о решении выслать украинского консула в Санкт- Петербурге Александра Сосонюка, которого 16 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В тот же день стало известно, что Украина вышлет старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Черникова (имя названо не было) в качестве ответной меры.

18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку из Чехии 18 российских дипломатов 17 апреля.