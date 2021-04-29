Как вводили ограничения на оборот криптовалют в разных странах

Криптовалюты - виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Как правило, системы являются децентрализованными и не имеют единого регулирующего органа или процессингового центра. Термин "криптовалюта" был введен в апреле 2011 года после публикации в Forbes о первой популярной системе такого рода - биткойне.

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 апреля 2021 года в Турции вступает в силу запрет на использование криптовалют в финансовых расчетах напрямую или через посредников. ТАСС рассказывает о том, как в разных странах ограничивали оборот криптовалют.

Криптовалюты не имеют физической формы и хранятся в "электронных кошельках". Как правило, данные о счетах пользователей и транзакциях содержатся в системе в зашифрованном виде с использованием технологии распределенной базы данных блокчейн. Работа системы поддерживается пользователями и добровольцами, которые запускают у себя на компьютерах ее приложение.

Большинство криптовалют, включая биткойн, работают без регулирующего органа. Обычно единственным источником эмиссии виртуальной валюты является ее "добыча" (майнинг) пользователями, запустившими приложения: за использование ресурсов (мощности вычислительных устройств) их компьютеров им перечисляется небольшой объем виртуальных денег.

Обычно криптовалюты не привязаны к другим национальным валютам или активам, не подкреплены ничем, кроме доверия их держателей. Курс криптовалюты устанавливается на виртуальных биржах, осуществляющих операции по ее обмену на реальные деньги.

Проблемы и предпосылки к законодательному регулированию сферы

Первоначально, в конце 2000-х годов, биткойн и другие криптовалюты были популярны только у компьютерных энтузиастов. С 2011 года платежная система из-за анонимности переводов начала привлекать внимание лиц, занимавшихся торговлей наркотиками и другим нелегальным бизнесом.

В 2013 году биткойн, а затем и другие криптовалюты пережили первый резкий скачок стоимости на биржах, после чего ими заинтересовались профессиональные инвесторы. В 2017 году, когда стоимость одного биткойна превысила $10 тыс., рыночные аналитики заговорили о "пузыре". В тот же период распространение получили так называемые ICO (initial coin offering, "первоначальный вывод валюты на биржу") - перед запуском нового аналога биткойна создатели таких систем начали предлагать людям вкладывать реальные средства в первоначальную инфраструктуру (сервера для майнинга и так далее) в обмен на большую сумму в новой валюте.

Отсутствие контроля и риски мошенничества при покупке криптовалют и ICO потребовали реакции контролирующих органов стран мира. При этом разные страны выбрали различные подходы к новому явлению. Правовые режимы можно условно отнести к четырем основным категориям:

- Полная легализация как платежного средства с поиском способов для налогообложения транзакций и контроля за отмыванием денег (США, Евросоюз, Япония, Южная Корея, Белоруссия).

- Легализация как виртуального актива или товара, но не как платежного средства (Россия, Израиль, Норвегия, Индонезия) с отсутствием штрафов за фактическое использование в качестве валюты.

- Легализация для частных граждан, но не для бизнеса или банков (Саудовская Аравия, частично Канада).

- Запрет или серьезные ограничения на использование или транзакции.

Страны, серьезно ограничивающие использование криптовалюты

Некоторые государства запрещают использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Северная Македония (2016), Алжир (2018), Бангладеш (2017). Катар и Бахрейн запрещают инвестирование в криптовалюты на территории своих стран, но не запрещают это делать своим гражданам за рубежом.

Вьетнам с 2017 года запрещает использование биткойна в качестве валюты, за это предусмотрен крупный штраф (до $8,7 тыс.), но при этом не регулирует ее покупку в качестве виртуального актива.

В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой. Однако с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. Ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.

В Турции до 2021 года запрета на оборот криптовалют не было. Объявленный 16 апреля запрет привел к прекращению 21 апреля работы крупнейшей в стране криптобиржи Thodex, которой пользовались около 400 тыс. человек. На площадке "зависло" около $2 млрд. Создатель Thodex, бизнесмен Фарук Фатих Озер бежал в Албанию. Власти Турции обвинили его мошенничестве и объявили в международный розыск.