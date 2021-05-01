История православной Пасхи

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 мая 2021 года православные верующие в России будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение - главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Название праздника

Христианский праздник получил название от слова "пасах", что в переводе с иврита значит "миновать", "пройти мимо" (отсюда - Песах, или иудейская Пасха; отмечается в память исхода еврейского народа из Египта). В православной традиции слово приобрело иной смысл - "прехождение от смерти к жизни, от земли к небу".

Установление даты

Дата праздника ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. Согласно решению первого Вселенского собора Христианских церквей 325 года в Никее (в настоящее время - Изник, Турция) Пасха должна отмечаться после иудейской - в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. При этом если полнолуние выпадает на субботний или воскресный день, то она празднуется в следующее за ними воскресенье. Поэтому праздник не имеет постоянной календарной даты и приходится каждый год на разные дни - как правило, между 4 апреля и 8 мая (22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю, или по старому стилю). Для их вычисления используется специальная методика (пасхалия), служащая для определения Пасхи, а также зависящих от нее церковных праздников и постов.

Даты празднования Пасхи у католиков и православных, как правило, различаются, так как западные христиане используют григорианский календарь, а восточные - юлианский. Обычно католики встречают праздник раньше, однако раз в несколько лет католическая и православная Пасха совпадают (в последний раз - в 2017 году).

Евангельские события

Сам момент воскрешения не описан в канонических новозаветных текстах. Священное Писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом.

После смерти Спасителя член Синедриона и тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстная, или Великая пятница), накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились женщины - ученицы Иисуса, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего. Жены-мироносицы первыми из последователей Христа узнали о чуде воскрешения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Символическое значение Пасхи

Вера в воскрешение Спасителя из мертвых является основной доктриной христианства. Считается, что Христос, умерший на кресте и воскресший спустя три дня, одержал победу над самой смертью. Учение о сошествии в ад основано на нескольких текстах из Священного Писания, прежде всего на послании апостола Петра.

До пришествия Спасителя, согласно христианскому вероучению, двери рая были закрыты для людей: и грешники, и праведники попадали в преисподнюю. На второй день после своей смерти (т. е. в Страстную, или Великую субботу) Иисус Христос спустился в ад и освободил из него души ветхозаветных праведников и первых людей - Адама и Евы. Спаситель также открыл путь на небеса для тех, кто уверовал в него. О сошествии Христа в ад верующие вспоминают на богослужениях в последнюю неделю перед Пасхой (Страсти Христовы).

Иконография

В византийской и древнерусской иконографии не изображается сам момент воскрешения, описания которого нет в новозаветных текстах. Для православной традиции каноническим является сюжет, связанный с сошествием Христа в ад и освобождением душ праведников и первых людей. Именно он отражает суть христианского учения о победе над смертью.

Пасхальные иконы условно делят на три типа: "Анастасис", "Сошествие во ад" и "Воскресение Христово". Иконография образа "Анастасис" сложилась к Х веку: на иконах изображен Христос, стоящий на двух преломленных створках адских ворот, в окружении душ, которых он вывел из преисподней. В XI веке в западноевропейском искусстве возникло изображение "Сошествие во ад", на котором Спаситель спускается в черную бездну, протягивая руки людям, находящимся там.

Реже встречается другой тип иконы - "Воскресение Христово", заимствованный из западноевропейской традиции XIV века. На ней изображен Христос, выходящий со знаменем в руке из открытой погребальной пещеры. Однако этот сюжет не является каноническим для Русской православной церкви. Обычно образ Христа, выходящего из гробницы, является составной частью более сложных композиций, которые включают в себя и сюжет о сошествии Спасителя в ад.