Какие знаковые международные встречи проходили в Женеве

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2021 года в Женеве состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На ней планируется обсуждение состояния и перспектив российско-американских отношений, стратегической стабильности и актуальных вопросов, "включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов". Швейцария, придерживающаяся политики нейтралитета, часто предоставляла площадку для разного рода переговоров.

О проходивших в Женеве важных международных конференциях и совещаниях, а также саммитах лидеров СССР и США - в материале ТАСС.

Международные конференции и переговоры

В 1864, 1906 и 1929 годах в Женеве были приняты документы, устанавливающие гуманитарные правила ведения войны - конвенции об улучшении положения раненых и больных на поле боя. В апреле - августе 1949 года там же, в Женеве, на конференции с участием представителей 59 стран и ряда международных организаций была выработана Четвертая Женевская конвенция о защите жертв войны, заменившая предыдущие.

4-23 мая 1927 года в Женеве под эгидой Лиги Наций прошла Международная экономическая конференция, которую историки считают одним из первых глобальных форумов. Примерно 200 делегатов из 50 стран, включая СССР и США, обсуждали комплекс вопросов, касающихся торгово-экономической политики. Конференция рекомендовала всем странам "незамедлительно принять меры по устранению или снижению таможенных барьеров, которые порождают серьезные препятствия международной торговле", а также предоставить друг другу "режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении таможенных пошлин и условий торговли". Резолюции, принятые по итогам ее работы, впоследствии были использованы в рамках ВТО, ЕС, и других межгосударственных организациях.

С 29 августа по 3 сентября 1927 года в Женеве проходила первая Всемирная конференция по народонаселению. Ее целью был назван поиск баланса "между растущим населением, порождающим изменения в социальном, экономическом и политическом аспектах, и ограниченными размерами Земли". Конференция, организованная при участии Лиги Наций, собрала 123 делегата из 27 стран - экспертов по вопросам народонаселения, продовольствия, миграции и здравоохранения.

В феврале 1932 года в Женеве состоялась Конференция по сокращению и ограничению вооружений с участием представителей 63 стран. Германия, армия которой была ограничена Версальским мирным договором (1919), потребовала от других стран разоружения до ее уровня или, в случае отказа, - права наращивать свои вооруженные силы. Летом 1932 года переговоры зашли в тупик, и конференция была закрыта. Повторно созванная в феврале 1933 года (уже после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера) конференция закончилась в октябре 1933 года выходом Германии из Лиги Наций.

С 26 апреля по 21 июля 1954 года в Женеве проходила конференция, посвященная урегулированию нерешенных проблем, возникших после окончания Корейской войны (1950-1953) и Первой Индокитайской войны (1946-1954). Обсуждение вопросов, касающихся воссоединения Кореи, завершилось безрезультатно. Что касается Индокитая, то итогом 75-дневных переговоров стали соглашения, в соответствии с которыми Франция прекратила войну за сохранение своих колоний, Лаос и Камбоджа стали независимыми государствами, Вьетнам был разделен на две части - Северный и Южный - до проведения в 1956 году выборов в обеих частях с целью определения будущего политического режима и объединения страны. Выполнение Женевских соглашений было сорвано в результате провозглашения в октябре 1955 года Республики Вьетнам в южной части Вьетнама и отказа президента этой страны Нго Динь Зьема от проведения свободных выборов.

С 21 по 29 декабря 1973 года в Женеве проходили переговоры по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта (Война Судного дня) с участием глав МИД Израиля, Египта и Иордании. Главной темой стало "установления на Ближнем Востоке справедливого и устойчивого мира". На конференции не было достигнуто никаких соглашений, однако она способствовало заключению в начале 1974 года двусторонних израильско-египетских и израильско-сирийских договоренностей о разъединении войск. Женевская конференция также заложила основы для последующих американо-египетских контактов, которые впоследствии привели к заключению мира Египта и Израиля в 1979 году при посредничестве США.

С 1979 года в Женеве ежегодно проводятся сессии Конференции по разоружению (КР) - единственного многостороннего переговорного форума международного сообщества для выработки соглашений по разоружению. Конференция стала правопреемником таких ранее основанных в Женеве переговорных форумов, как Комитет 10 государств (1959-1961), Комитет 18 государств (1961-1969), Конференция Комитета по разоружению (до 1978 года). Сейчас участниками КР являются 65 государств, в том числе пять ядерных держав - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

10-12 декабря 2003 года в Женеве состоялась Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). На ней присутствовали более 11 тыс. делегатов из 175 стран, в том числе почти 50 глав государств и правительств и вице-президентов. Они приняли декларацию принципов построения информационного общества и поставили цель - ликвидировать цифровое неравенство путем расширения доступа к интернету (в 2020 году - 58%, или 4,54 млрд человек). С тех пор проводятся ежегодные форумы ВВУИО, последний состоялся в мае 2021 года.

30 июня 2012 года в Женеве была организована международная конференция по урегулированию сирийского кризиса (с 2011 года в стране идет гражданская война), получившая известность как "Женева-1". В ней приняли участие представители стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), а также ЕС, Лиги арабских государств и Турции, представители режима и оппозиционные силы в конференции не участвовали. Главным результатом встречи стало принятие Женевского коммюнике, в котором были зафиксированы основные принципы урегулирования конфликта - создание переходного правительства, включающего членов правительства и оппозиции; пересмотр сирийской конституции; проведение президентских и парламентских выборов. Однако впоследствии в виду расхождения позиций переходный орган власти так и не был создан, стороны конфликта продолжили боевые действия.

20-24 ноября 2013 года в Женеве прошли переговоры между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия), итогом которых стало заключение промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана. Иранская сторона в обмен на ослабление санкций ограничила свою программу и предоставила доступ к ее объектам инспекторам МАГАТЭ. Впоследствии (в июле 2015 года) Иран и "шестерка" подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, в Женеве неоднократно проходили переговоры относительно объединения Кипра. С 1975 года остров разделен на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра, признанную только Турцией. Тогда же начался переговорный процесс между двумя общинами - греко-кипрской и турко-кипрской, а СБ ООН возложил на генерального секретаря организации миссию добрых услуг по оказанию содействия общинам. Из-за разногласий по вопросам устройства будущего государства переговоры неоднократно заходили в тупик, и в Женеве предпринимались попытки их возобновления. Последняя встреча в Женеве прошла 27-29 апреля 2021 года. Она закончилась безрезультатно.

Встречи на высшем уровне СССР и США

18-23 июля 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев встретились в рамках Женевского совещания глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции, где обсуждались германский вопрос, проблемы европейской безопасности и разоружения. Это была первая встреча советского и американского лидеров после окончания Второй мировой войны. Несмотря на холодную войну, само совещание прошло в позитивном ключе. Атмосферу, царившую на мероприятии, журналисты охарактеризовали как "дух Женевы". Однако ни по одному из спорных вопросов взаимопонимания сторонам достигнуть не удалось. Контакты на высшем уровне были продолжены - в 1959 году Хрущев посетил США, однако вскоре сверхдержавы отошли от "духа Женевы".

19-21 ноября 1985 года в Женеве состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и главы СССР Михаила Горбачева. После ввода советских войск в Афганистан в 1979 году двусторонние отношения переживали период очередного охлаждения. Пришедший к власти Рональд Рейган объявил Советский Союз "империей зла" и инициировал разработку космической противоракетной программы ("Стратегическая оборонная инициатива", СОИ). Переход от конфронтации к диалогу начался после избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева (1985), взявшего курс на улучшение отношений с Западом. В ходе Женевской встречи не было достигнуто существенных договоренностей, однако было намечено некое сближение. В итоговом заявлении стороны признали, что "ядерная война недопустима", поскольку "в ней не может быть победителей", и обещали не стремиться "к военному превосходству друг над другом". Эта встреча стала первой в серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, приведших к завершению холодной войны.