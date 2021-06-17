Пенсионная реформа и закон об иноагентах. Ключевые инициативы, принятые Думой VII созыва

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2021 года Госдума РФ проводит последнее пленарное заседание весенней сессии 2021 года, которая завершает работу седьмого созыва, избранного в 2016 году. В повестке заседания - несколько законопроектов третьего чтения. ТАСС подготовил справочный материал о некоторых ключевых законопроектах, принятых Думой VII созыва в 2016-2021 годах.

Развитие новых норм Конституции РФ

Закон о правительстве РФ, установивший новый порядок назначения президентом членов кабинета министров - после утверждения их Государственной думой (кроме министров т. н. силового блока, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации);

о Госсовете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности;

о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначать пожизненных сенаторов, а также устанавливает порядок приобретения данного статуса экс-президентами России;

о первой федеральной территории в РФ (Сириус, Краснодарский край), в котором обозначены особенности организации публичной власти на данной территории и осуществления экономической и иной деятельности;

о приоритете Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России;

об усилении гарантий неприкосновенности бывших президентов РФ и о праве действующего главы государства баллотироваться на новый срок (ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать высший государственный пост, применяется к действующему президенту без учета его прежних сроков).

Поправки в избирательное законодательство

Отменены открепительные удостоверения на выборах, при этом избирателям предоставлена возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания;

введена возможность многодневного голосования (не более трех дней подряд), а также голосования вне специально оборудованных помещений;

разрешено дистанционное электронное голосование на федеральных выборах в РФ;

уточнены правила переноса голосования при введении режима повышенной готовности или ЧС;

общефедеральная часть партийного списка кандидатов на выборах в Госдуму расширена с 10 до 15 человек;

установлен временный запрет выдвижения кандидатами на выборные должности граждан, осужденных к лишению свободы за преступления средней тяжести (в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости), а также лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций (срок ограничений - от 3 до 5 лет);

кратно увеличены штрафы за нарушение проведения предвыборной агитации (от 20 тыс. руб. для граждан до 500 тыс. руб. для юридических лиц);

введена обязанность кандидатов указывать статус иноагентов при сборе подписей;

отменен т.н. день тишины (запрет на агитацию) в случае многодневного голосования.

Международные соглашения

Продлен Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ; СНВ-3) до 5 февраля 2026 года;

денонсирован Договор по открытому небу (ДОН).

Законодательство о контрсанкциях

Одобрены ответные меры воздействия на недружественные действия западных стран, в частности предусмотрен запрет на ввоз в Россию товаров и сырья из таких государств (кроме жизненно необходимых, аналоги которых не производятся в РФ);

лицу, подпавшему под иностранные санкции и являющемуся резидентом другого государства, разрешено не признаваться налоговым резидентом России.

Законы о борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями

В частности, правительству было предоставлено право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на всей территории России или на ее части;

введено госрегулирование цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания;

установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет за нарушение карантинного режима, повлекшее смерть двух и более лиц, а также штрафы до 2 млн руб.;

принят ряд законопроектов, направленных на поддержку бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

Законопроекты в области здравоохранения и образования

Медучреждения обязали допускать в реанимационные отделения родственников пациентов;

приняты правила оказания паллиативной медицинской помощи, которые закрепляют, в частности, право пациентов на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами;

регионам предоставлено право создавать платные медицинские вытрезвители, что позволит восстановить систему этих учреждений;

установлен запрет на использование веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением;

в закон об образовании введено понятие "просветительская деятельность";

детям-сиротам и детям, оставшимся без обеспечения родителей, предоставлено право получать высшее образование за счет бюджетных средств;

правительству предоставлено право выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях.

Изменения в социальной и трудовой сферах

Пенсионный возраст в РФ повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин;

принята новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (так, в 2021 году МРОТ составил 43% медианной зарплаты, или 12 792 руб.);

установлены нормы регулирования дистанционной работы;

введены электронные больничные листы и электронные трудовые книжки;

введены ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка для семей, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, кроме того, ежемесячная выплата на детей продлена с 1,5 до трех лет;

увеличен размер материнского капитала (с 1 января 2021 года - 483,9 тыс. руб. за первого ребенка и 639 тыс. при рождении второго и последующего ребенка), а действие программы материнского капитала с его ежегодной индексацией продлено до 31 декабря 2026 года;

минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличен до 6 тыс. 752 руб.;

для учащихся начальной школы законодательно закреплено право на бесплатное горячее питание;

введено госрегулирование цен на социально значимые товары, инициированное правительством РФ;

принят базовый законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно;

законодательно установлен запрет высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд;

принят закон о развитии сельского туризма (агротуризма).

Налоговое, финансовое законодательство

В ряде российских регионов введен курортный сбор;

увеличен налог на добавленную стоимость с 18% до 20%;

одобрен пакет законов о специальных административных районах, предусматривающих создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае;

введено налогообложение самозанятых граждан (для физлиц - 4% дохода, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - 6%);

установлено налогообложение процентов по вкладам свыше 1 млн руб.;

приняты изменения в Налоговый кодекс по совершенствованию налогового контроля за ценами;

упрощен порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ - через личный кабинет на сайте ФНС, без сбора документов и заполнения налоговых деклараций;

принят закон о регулировании деятельности коллекторов.

Антикоррупционное законодательство, законодательство о госслужбе, госнадзоре

Судам предоставлено право на арест имущества юридических лиц при рассмотрении дел о коррупции;

ужесточена уголовная ответственность за нарушения в сфере госзакупок, включая подкуп должностных лиц, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет;

сняты возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства (ранее - по достижении 70 лет);

госзащита предоставлена сотрудникам силовых ведомств, Минобороны и Службы внешней разведки, гражданским госслужащим Вооруженных сил РФ, участвовавшим в борьбе с терроризмом, и др.;

Генпрокуратура РФ получила право представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека;

принят пакет законопроектов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом;

приняты законы о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина".

Изменения в уголовном и административном законодательстве

Из разряда уголовных преступлений исключены побои в отношении близких родственников, совершенные впервые;

ужесточена уголовная ответственность за вербовку террористов (вплоть до пожизненного лишения свободы);

введено блокирование номеров т. н. телефонных террористов по запросу правоохранительных органов, а также ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об теракте - с трех до пяти лет лишения свободы;

в Уголовно-процессуальный кодекс введена новая мера пресечения для подозреваемых - "запрет на определенные действия" (выход из дома, общение с определенными лицами, вождение машины и др.);

установлена уголовная ответственность за руководство организованным преступным сообществом, срок лишения свободы за такое преступление составит от восьми до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн руб.;

ужесточено наказание за смертельные ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (до 15 лет лишения свободы), а также за оставление места аварии (до 9 лет лишения свободы);

бизнес-структуры выведены из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах, если эти структуры не были заведомо созданы для совершения преступлений;

ужесточено наказание за пропаганду наркотиков в интернете и склонение к употреблению запрещенных веществ (административные штрафы до 1,5 млн руб., лишение свободы на срок до 10 лет);

введена уголовная ответственность за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также административные штрафы за такое правонарушение (до 300 тыс. руб.; за публичные призывы в интернете - до 500 тыс. руб.);

установлена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или порчу воинских захоронений и мемориалов на территории РФ или за ее пределами;

ужесточен контроль над оборотом гражданского оружия, до 21 года повышен возраст приобретения охотничьего оружия.

Жилищное законодательство

Принят закон о реновации в Москве и одобрен механизм комплексного развития территорий в РФ;

введена бессрочная бесплатная приватизация жилья для всех граждан;

установлены компенсации лицам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, за счет Фонда помощи обманутым дольщикам;

введена т.н. гаражная амнистия, а дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года;

принят закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Законодательство о гражданстве

Введена присяга при получении гражданства РФ;

президент РФ наделен правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке;

упрощенный порядок получения гражданства распространен на квалифицированных иностранных специалистов, а также граждан Украины.

Регулирование деятельности нежелательных организаций и иноагентов

Иностранным неправительственным организациям (НПО), признанным нежелательными в РФ, запрещено создание на территории России "юридических лиц либо участие в них";

российским гражданам и юридическим лицам запрещено участвовать в деятельности НПО, признанных нежелательными в РФ, по всему миру;

за организацию деятельности таких НПО введена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет;

принят законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, который дал возможность присваивать статус иноагентов как незарегистрированным политобъединениям, так и физическим лицам;

введена административная и уголовная ответственность за нарушение требований закона об иноагентах, в частности неисполнение физлицом-иноагентом обязанности по указанию этого статуса влечет за собой штраф до 30 тыс. руб. с возможной конфискацией "предмета административного правонарушения";

установлено, что физические лица, распространяющие информационные материалы иностранных СМИ и финансируемые из-за рубежа, могут быть признаны СМИ-иноагентами, их материалы подлежат специальной маркировке, нарушение этого требования влечет за собой административный штраф.

Регулирование деятельности в сети Интернет и операторов связи

Принят т.н. закон о суверенном Рунете, или об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети;

отменен национальный роуминг;

введено уголовное наказание за создание т. н. групп смерти в интернете;

разрешено внесудебное ограничение доступа к сайтам нежелательных в РФ организаций;

Роскомнадзор получил право оперативно блокировать "колумбайн-сообщества" (группы, пропагандирующие жестокость, насилие и асоциальное поведение) и вносить их в реестр запрещенных сайтов;

разрешена блокировка интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ (под действие закона подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter);

для соцсетей установлена обязанность самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент;

введены крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете, цензуру российских СМИ, неправомерное обращение с персональными данными, а также за отказ владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, удалять запрещенную информацию;

установлен запрет на использование общедоступных персональных данных без согласия их владельца и право требовать от оператора их удаления;

предусмотрена обязательная предустановка российского программного обеспечения на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV и введены штрафы до 200 тыс. руб. за продажу гаджетов без предустановленных российских приложений.

Запрет реабилитации нацизма

Установлена административная и уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн руб. за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны;

введены запреты на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом, публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Законы о клевете и оскорблениях

Введена уголовная ответственность за клевету в интернете (до 1 млн руб. штрафа или лишение свободы до двух лет);

установлено административное наказание за распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации (до 400 тыс. руб. для граждан и до 1,5 млн руб. для юрлиц) и материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти РФ (штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо арест на 15 суток);

для госслужащих за оскорбление граждан введены административные штрафы до 150 тыс. руб.

Изменения требований к организации митингов

Введен штраф до 100 тыс. руб. за подачу уведомления о проведении пикета, шествия или митинга без цели его проведения;

ужесточены требования к работе журналистов при освещении митингов, демонстраций и др.;

запрещено иностранное финансирование публичных мероприятий;

ужесточено наказание за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, в частности, штрафы для граждан составят 2-4 тыс. руб. в случае первого деяния или 10-20 тыс. руб. в случае повторного, либо арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Об охоте и охране животных

Принят закон, внесенный в Госдуму в 2010 году, об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок их содержания, при этом уголовное наказание за жестокое обращение с животными ужесточено до 5 лет лишения свободы;

легализована любительская и спортивная охота в т. н. полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

введен запрет на изъятие у граждан за долги домашних животных.

Новые праздники и звания

За время своей работы Госдума РФ VII созыва приняла также изменения в законодательство о памятных датах и днях воинской славы России.

Были установлены:

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 19 апреля;

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября (вместо прежней памятной даты 2 сентября);

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 9 октября.

Кроме того, введено звание "Город трудовой доблести".