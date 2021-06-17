"Пусть больше сделают могущие". Что говорили спикеры Госдумы, подводя итоги работы палаты

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2021 года Госдума РФ VII созыва провела последнее пленарное заседание весенней сессии 2021 года, завершающей работу созыва. Перед депутатами выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний из выступлений спикеров на завершающих пленарных заседаниях Госдумы I-VI созывов.

Иван Рыбкин на итоговом пленарном заседании Госдумы I созыва 24 декабря 1995 года

"Журналисты, политологи, историки еще скажут свое слово о значении нашей работы для судеб России, однако непредвзятому наблюдателю и сейчас уже ясно: Государственная дума Российской Федерации I созыва - пятая попытка российской Думы - состоялась".

"После парламентских выборов 12 декабря 1993 года и в прессе, и в некоторых кругах общественности и в нашей стране, и за рубежом Государственной думе отводилась скромная роль некоего учредительного собрания, которое должно было принять, по замыслу некоторых, блок законов - избирательных, и только <...> Сегодня все ответственные политики в нашем отечестве и за его пределами должны признать, что этот заведомо пессимистический прогноз не подтвердился. Пятая в истории России Государственная дума в целом выбрала для себя другую, пусть трудную, стезю делового сотрудничества и взаимодействия со всеми властными структурами, поставив во главу угла задачу вывода России... из тяжелого, глубокого, всеохватного кризиса. Думаю, это не только политический, но и нравственный выбор".

"Позади два года согласования интересов не на улицах и площадях, а здесь, хоть и в бореньях и одоленьях, но под крышей Государственной думы. Сделать этот выбор Государственной думе было крайне нелегко при том многоцветии политических взглядов, течений, мыслей, которые привнесли в парламент партийные фракции и независимые депутаты. Но она сделала это усилиями всех фракций, всех групп, всех депутатов <...> Идиллии в Думе не было, да и быть не может по определению. Мастера пламенных речей, любители эпатажа искали и будут искать многое другое. Без этого не обойтись и впредь. И все-таки не они определяли тональность будней Государственной думы. Ее определяли растущие эффективность и системность законодательной работы главного нашего дела".

"Дума стремилась творчески реализовать свои достаточно ограниченные полномочия, чтобы оказать влияние на процесс формирования внешнеполитической стратегии страны <...> Не в последнюю очередь под ее воздействием президент страны вносил серьезные коррективы во внешнеполитический курс. Не безудержная покладистость, осознанное или неосознанное поддакивание, не улица с односторонним движением в направлении только избранных государств, мостить которую взялись было некоторые политики, а последовательное формирование отношений реального прагматичного партнерства со всеми государствами, готовыми к встречному движению, к учету взаимных национальных интересов. Не импульсивная опереточная экстравагантность, замешенная на стремлении удивить мир, а последовательное утверждение своих приоритетов <...> Вот что составляло главное в нашей работе здесь".

"Мы с вами сделали все, что могли. Пусть больше сделают могущие".

Геннадий Селезнев на итоговом пленарном заседании Госдумы II созыва 24 декабря 1999 года

"Во многих средствах массовой информации работа Думы преподносится в несколько примитивном, чтобы не сказать искаженном, виде. В обществе действуют влиятельные силы, которые мало заинтересованы в выявлении различных сторон законотворческого процесса, поиске его наиболее эффективных форм. Их задача, по существу, состоит в дискредитации самой законодательной и представительной власти, которая является одной из главных опор народовластия и демократии. Вот и получается, что вся наша многогранная законотворческая деятельность этими "радетелями права" зачастую сводится к ставшему едва ли не нарицательным закону о пчеловодстве".

"Мы стремились усилить эффективность государственного регулирования экономических процессов и одновременно создать правовую основу для институтов рыночных отношений. Вот почему явно надуманными являются утверждения о том, что Дума II созыва будто бы являлась непреодолимым барьером на пути рыночных преобразований. Еще и еще раз повторяю: да, мы - за многоукладность экономики и развитие рынка. Но мы и за то, чтобы рынок перестал быть диким, а функционировал бы строго в рамках закона".

"Если объективно и профессионально оценивать весь объем законодательства, принятого Государственной думой II созыва, то, безусловно, за прошедшие четыре года сделано большое продвижение по законодательному регулированию широкого круга проблем, стоящих перед нашей страной. И совершенно нелепы оценки тех, кто пытается охарактеризовать нынешний состав Думы как собрание дилетантов, озабоченных только приобретением для себя новых льгот и привилегий. История и наши избиратели вынесут нам и нашей работе свой вердикт. Будем надеяться, что он станет всесторонним и справедливым".

Геннадий Селезнев на итоговом пленарном заседании Госдумы III созыва 11 декабря 2003 года

"Законотворчество не терпит суеты. Никакая политическая целесообразность не является оправданием "прогона" того или иного закона".

"При всех, в том числе кризисных, явлениях, случавшихся в нашей общественно-политической жизни, Государственная дума всегда оставалась в конституционном поле <...> Как известно, в работе нашей палаты Федерального собрания немало проблем и недостатков. Нам, конечно же, необходимо особенно прислушиваться к критике наших сограждан в адрес Государственной думы. В то же время, по моему глубокому убеждению, мы, депутаты Государственной думы, должны укреплять, а не подрывать авторитет нашей палаты Федерального собрания".

"Пройдет совсем немного времени, и свою работу начнет Государственная Дума IV созыва. Мы передаем нашим преемникам большой массив законопроектов, и они будут их рассматривать, исходя из конкретных условий и перспективных задач дальнейшего развития страны".

Борис Грызлов на итоговом пленарном заседании Госдумы IV созыва 11 ноября 2007 года

"Мы работали над формированием законодательства новой России. Во многих случаях речь шла не о поправках, а о разработке принципиально новых законов, о ликвидации пробелов в тех сферах, где правовая база безнадежно устарела или просто отсутствовала. Мы создавали фундамент правовой системы России XXI века. Перед Государственной думой стояли сложные задачи, и она с ними справилась. Депутаты сумели выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью, часто спорили, иногда давали резкие оценки качеству работы отдельных министерств, но в дискуссии с правительством мы всегда видели общую цель - построение великой России и улучшение жизни людей".

"Наш созыв отличался от предыдущих. Впервые в Государственной думе было сформировано большинство на основе одной партии, победившей на выборах 2003 года. Четыре года парламентское большинство работало в соответствии с программой, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Опираясь на послания Федеральному собранию, мы закрепили в законах курс нашего национального лидера. Это курс на возрождение России как великой державы, в которой жизнь людей благополучна, которая по праву является одним из центров многополярного мира <...> Сам факт формирования в Государственной думе большинства по итогам выборов 2003 года повысил роль парламента в жизни страны".

"Минувшие четыре года стали важным этапом в истории страны, они стали периодом стабильности. Россия укрепилась политически, мы выходим на инновационный путь в экономике. Теперь рост благосостояния граждан - уже не просто далекая цель и красивые слова, это центральная задача всей государственной политики. Мы приняли такие законы, которые создают условия для дальнейшей реализации этой стратегии <...> Рост благосостояния людей - ключевая задача, приоритет для Государственной думы. Так будет и в V созыве <...> Нам не нужно, чтобы в России было меньше богатых, нам нужно, чтобы в России не было бедных".

Борис Грызлов на итоговом пленарном заседании Госдумы V созыва 23 ноября 2011 года

"В целом по количеству принятых законов Государственная дума V созыва поставила абсолютный рекорд: мы приняли 1581 федеральный закон и одобрили 27 федеральных конституционных законов. Это именно абсолютный рекорд, который, видимо, останется непревзойденным хотя бы потому, что полномочия депутатов следующего созыва составят уже не четыре года, а пять лет, и это будет уже новый отсчет".

"Многое в этом созыве произошло впервые. Выборы 2007 года, по результатам которых мы с вами получили мандаты, впервые проходили только по пропорциональной системе. В Государственной думе было сформировано парламентское большинство, а лидер победившей на выборах партии Владимир Владимирович Путин возглавил правительство Российской Федерации. Тем не менее представителям каждой из оппозиционных фракций была предоставлена возможность возглавить думские комитеты".

"Планы работы Государственной думы нам пришлось скорректировать в первый же год работы Думы V созыва. Разразившийся мировой финансовый кризис ударил по всем странам, по всем отраслям. Многие государства не выдержали этот удар и до сих пор борются с последствиями кризисных явлений. Россия прошла через кризис максимально безболезненно <...> Почему наша антикризисная работа была столь успешной? Ответ очевиден: потому что она велась ответственно и при тесной координации действий законодательной и исполнительной власти".

Сергей Нарышкин на итоговом пленарном заседании Госдумы VI созыва 24 июня 2016 года

"За последние несколько лет не только в Европе, но и во всем мире сильно изменилась ситуация - изменилась не в лучшую сторону. Но эти перемены были бы гораздо трагичнее, если бы не действия нашей страны, России. Я уже говорил, что Крым мог бы стать еще одной ареной карательной операции с очень тяжелыми последствиями для всей Европы, а в Сирии террористы хозяйничали бы уже не только на востоке страны, в центральных районах Сирии, но и в Дамаске <...> Я горжусь Государственной думой, которая оказалась на высоте политической и исторической ответственности: несмотря на идеологические, межпартийные и любые другие разногласия, мы были вместе".

"Я убежден, что главный критерий деятельности представительной власти - мнение людей. Ни один из прежних созывов не был встречен столь спорными оценками, упреками и даже призывами к роспуску, но мы справились с этим и своей работой доказали, что продуктивнее вести дискуссии именно здесь, в парламенте, а не на площадях, что никакая уличная демократия не может заменить профессиональную работу разных политических сил в высшем органе законодательной власти страны".

"Парламент всегда сильнее в той стране, где растут и мощь государства, и влияние общества, и, наоборот, без сильного парламента не может быть активного гражданского общества и прочного государства".