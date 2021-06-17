Китайская многомодульная орбитальная станция. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2021 года в 04:22 мск Китай осуществил запуск с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) ракеты-носителя Long March - 2F. С ее помощью на околоземную орбиту был успешно выведен космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Спустя несколько часов корабль состыковался с базовым модулем будущей долговременной орбитальной станции КНР, который был выведен в космос 29 апреля 2021 года. В экипаж "Шэньчжоу-12" входят космонавты Не Хайшэн (командир), Лю Бомин и Тан Хунбо. Им предстоит проработать на орбите около трех месяцев. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о проекте многомодульной орбитальной станции Китая.

История проекта

Создание многомодульной орбитальной станции является завершающим этапом действующей пилотируемой программы Китая, утвержденной в 1992 году. Китайская космическая станция (англ. China Space Station, CSS; о присвоении ей собственного имени не сообщалось) станет третьим многомодульным орбитальным комплексом в истории космонавтики, после российского "Мира" (находился на орбите в 1986-2001 годах) и Международной космической станции (МКС, с 1998 года по н. в.).

Согласно проекту, национальная космическая станция КНР будет состоять из трех основных модулей: базового "Тяньхэ" (с кит. "Гармония небес") и двух лабораторных "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" ("Мечты о небе"). Ее сборку на околоземной орбите Китай планирует завершить в 2022 году.

В мае 2018 года КНР пригласила страны - члены ООН к сотрудничеству на базе своей космической станции. В июле того же года вопрос взаимодействия в этой области обсуждался с Россией. По заявлению Пекина, на апрель 2021 года уже 17 государств выразили свою заинтересованность в совместных исследованиях на китайской национальной станции.

Характеристики будущей станции

Орбитальная станция в составе трех модулей будет весить около 66 тонн, а с пристыкованными космическими кораблями (пилотируемым "Шэньчжоу" и грузовым "Тяньчжоу") - до 100 тонн. В октябре 2018 года на 69-м международном конгрессе астронавтики в Бремене (Германия) представитель КНР сообщил, что за счет дополнительных модулей общий вес станции может быть увеличен до 180 тонн. В базовом варианте китайская космическая станция по массе будет приблизительно в два раза легче "Мира" (140 тонн) и в пять раз легче МКС (420 тонн).

Объем космической станции составит 110 куб. м, постоянный экипаж - три человека, а максимальный - шесть человек. Электричество орбитальная станция будет получать от восьми солнечных батарей (из них четыре установлены на базовом модуле, по два будет на лабораторных). Она будет находиться на околоземной орбите высотой около 400 км (от 340 км до 450 км), планируемый срок службы - 10-15 лет. Управляться станция будет из центра управления полетами в Пекине.

Модули

Базовый модуль "Тяньхэ" был запущен в космос 29 апреля 2021 года с помощью ракеты-носителя Long March 5 (LM-5). Его высота составляет 16,6 м, максимальный диаметр - 4,2 м, стартовый вес - 22,5 тонн, "жилой объем" - около 50 куб. м. "Тяньхэ" будет играть роль управляющего и контрольного центра орбитальной станции, а также основного жизненного пространства космонавтов. Здесь же будут проводиться некоторые эксперименты. Базовый модуль имеет три стыковочных узла, а также порт для выхода в открытый космос.

Лабораторный модуль "Вэньтянь" (высота - до 14,4 м, вес - около 20 тонн) планируется запустить в мае - июле 2022 года. Он предназначен для проведения научных и технологических экспериментов. Помимо этого модуль может использоваться в качестве рабочего и жилого пространства, а также как командный отсек в случае необходимости или как укрытие в чрезвычайных ситуациях. "Вэньтянь" будет оснащен специальной камерой для выхода в космос и механической рукой для работ вне станции.

Второй лабораторный модуль - "Мэнтянь" - будет функционально схож с первым. Его запуск запланирован на август - сентябрь 2022 года.

Строительство станции

После вывода на орбиту Земли базового модуля состоялся следующий запуск в рамках строительства китайской орбитальной станции. 29 мая 2021 года с помощью ракеты-носителя LM-7 в космос был выведен автоматический корабль "Тяньчжоу-2", в тот же день он состыковался с модулем "Тяньхэ". На борту "грузовика" находится около двух тонн топлива, различное оборудование (в т. ч. для монтажных работ в открытом космосе), а также провизия для членов первой экспедиции на станцию.

В общей сложности для монтажа всех узлов орбитальной станции потребуется по меньшей мере 11 запусков, включая доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций.

В 2024 году Китай рассчитывает запустить оптический телескоп "Сюньтянь" ("Путешествие по небу"), который сможет периодически состыковываться с орбитальной станцией для обслуживания.