Как президент России отклонял принятые парламентом законы

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2021 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Всего за историю работы законодательного органа, по данным сайта Госдумы, в нижнюю палату было возвращено главой государства 257 законов (статистика за первый созыв не опубликована). Больше всего таких документов - в электронной базе парламента второго созыва (1995-1999) - 123. За время работы Госдумы VI созыва (2011-2016) одобрение президента не получил лишь один документ.

Отклоненный закон об ужесточении ответственности журналистов за цитирование других СМИ стал третьим, на который было наложено вето президента, за последние 10 лет.

11 декабря 2012 года Путин отклонил принятый депутатами и сенаторами законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково", касающийся совершенствования правового регулирования деятельности по созданию и обеспечению функционирования инновационного центра, в т.ч. в части градостроительства и проектирования. Авторами документа были депутаты Госдумы РФ VI созыва от "Единой России" Сергей Железняк, Олег Савченко, Людмила Огородова, Валерий Иванов и Сергей Кривоносов. Законопроект был принят нижней палатой 23 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 28 ноября 2012 года. Глава государства, наложив вето на закон, пояснил, что в тексте не определены критерии и показатели для оценки эффективности результатов деятельности "Сколково". Кроме того, в законе "вызывает сомнение правомерность предоставления" управляющей компании права утверждения нормативов градостроительной политики. 24 января 2018 года документ был окончательно снят с рассмотрения парламента.

29 декабря 2016 года президент наложил вето на принятый парламентом законопроект, касающийся создания федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" был внесен в Госдуму правительством РФ. Принят нижней палатой седьмого созыва 21 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря того же года. Глава государства отказался подписывать документ, вернув его в парламент. По мнению президента, в законе не был конкретизирован перечень сведений, содержащихся в данных системах, и лиц, которые имеют к ним доступ. 24 мая 2018 года законопроект был снят с рассмотрения парламента.

15 июня 2021 года президент отклонил закон, предполагающий ужесточение ответственности журналистов и редакций при дословном цитировании ими контента другого СМИ, и вернул его в парламент. Документ под названием "О внесении изменений в статью 57 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 12 и 13 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" был принят Госдумой VII созыва и одобрен Советом Федерации 19 мая и 2 июня соответственно. По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение". Принятыми поправками в закон, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности". Авторы законопроекта - члены фракции "Единая Россия" Сергей Боярский и Евгений Ревенко.