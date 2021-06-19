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XX съезд "Единой России"

Биографии лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия"

В него вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня 2021 года на предвыборном съезде партии "Единая Россия" представлен список кандидатов в Государственную думу РФ VIII созыва, выборы в которую состоятся в сентябре. В общефедеральную часть списка предложено включить пять человек: министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача городской клинической больницы №40 Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Предвыборные списки "Единой России"

"Единая Россия" четыре раза принимала участие в выборах в Госдуму РФ. В 2003 году список кандидатов по федеральному округу возглавляли четыре человека: председатель высшего совета партии Борис Грызлов и сопредседатели высшего совета - глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В последующие годы в общефедеральную часть списка партия включала только одного кандидата. В 2007 и 2011 годы лидерами списка были президенты РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В 2016 году список кандидатов вновь возглавил Дмитрий Медведев, председатель "Единой России" (с 2012 года) и премьер-министр РФ (в 2012-2020 годах).

Сергей Шойгу

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва). Выпускник Красноярского политехнического института, инженер-строитель (1977). Кандидат экономических наук (1996). До 1988 года работал в строительных трестах Красноярского края и Тувинской АССР. Затем перешел на партийную работу, был вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, инспектором Красноярского крайкома партии. В 1990-1991 годах - глава Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1991 году возглавил Российский корпус спасателей, в 1991-1994 годы был председателем Госкомитета РФ по чрезвычайным ситуациям. В 1994-2012 годы - глава МЧС России. Одновременно в 2000 году являлся заместителем председателя правительства РФ Владимира Путина. Параллельно вел активную политическую деятельность. В 1999 году возглавил избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"), в 2000 году - движение, затем партию "Единство". После образования в декабре 2001 года партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" (с 2003 года - "Единая Россия") стал сопредседателем ее высшего совета. Ныне входит в бюро высшего совета "Единой России". Трижды участвовал в выборах в Государственную думу РФ (каждый раз отказывался от депутатского мандата после избрания). С мая по ноябрь 2012 года - губернатор Московской области. С ноября 2012 года - министр обороны РФ. Постоянный член Совета безопасности РФ. Президент Русского географического общества. Генерал армии (2003). Герой РФ (1999).

Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве, окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО МИД СССР (1972). С 1972 года работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, в управлении международных организаций МИД СССР. С 1981 по 1988 годы - первый секретарь, советник, старший советник в постоянном представительстве Советского Союза при ООН в Нью-Йорке. На момент распада СССР занимал должность начальника управления международных организаций, в апреле 1992 года был назначен заместителем министра иностранных дел РФ. С 1994 года в течение десяти лет возглавлял постпредство России при ООН в Нью-Йорке. В марте 2004 года сменил в должности министра иностранных дел РФ Игоря Иванова. Возглавляет российское внешнеполитическое ведомство 17 лет. Постоянный член Совета безопасности РФ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992). Герой Труда РФ (2020), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Денис Проценко

Денис Николаевич Проценко родился 18 сентября 1975 года в Ашхабаде (Туркмения). Выпускник Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова (1999), окончил интернатуру вуза по специальности "анестезиология и реаниматология" (2000). Кандидат медицинских наук (2003). В 2000-2014 годы работал в городской клинической больнице №7 Москвы, в 2014-2016 годы был заместителем главного врача по медицинской части (по анестезиологии и реаниматологии) городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова, в 2016-2019 годы - главным врачом городской клинической больницы им. С. С. Юдина. Одновременно с 2003 года работал на кафедре анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова, в 2019 году возглавил кафедру. С мая 2014 года - главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения Москвы. В июле 2019 года был назначен главным врачом городской клинической больницы №40, которой был передан медицинский комплекс "Новомосковский" в поселке Коммунарка (Новомосковский административный округ Москвы). С марта 2020 года медкомплекс занимается лечением больных, зараженных коронавирусной инфекцией. Герой Труда РФ (2020).

Елена Шмелева

Елена Владимировна Шмелева родилась 3 октября 1971 года в Ленинграде. В 1995 году окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат социологических наук (2005). Работала в НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, возглавляла маркетинговое агентство "Марко", российский филиал международного исследовательского института "Медиа Тенор". Эксперт фонда "Центр стратегических разработок". Руководила аналитическим управлением центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия". В 2007 году возглавила кафедру факультета журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета, в 2011 году стала вице-президентом благотворительного фонда "Система". В 2012-2014 годах - директор некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи "Лифт в будущее". Была и.о. декана Высшей школы управления и инноваций (факультет) МГУ. С 2015 года - руководитель фонда "Талант и успех", которым был учрежден образовательный центр для одаренных детей "Сириус" (Сочи). В 2018 году была одним из трех сопредседателей избирательного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. С 2018 года - сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Анна Кузнецова

Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. Окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности "педагог-психолог" (2003). В 2005 году получила второе высшее образование по специальности "теология". Работала преподавателем в школах и дошкольных учреждениях Пензенской области. В 2008-2010 годы занимала пост заместителя председателя областной общественной организации "Благовест". В 2010 году стала одним из организаторов Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", а в 2012 году возглавила фонд. Была исполнительным директором Ассоциации организаций по защите семьи, руководителем пензенского отделения Всероссийского общественного движения "Матери России". С 2015 года занимала должность главы исполкома регионального отделения ОНФ в Пензенской области. В 2016 году участвовала в выборах в Госдуму РФ VII созыва от партии "Единая Россия", после избрания от мандата отказалась. С сентября 2016 года - уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Действительный государственный советник РФ II класса (2018). 

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Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия"Единая Россия"Кузнецова, Анна ЮрьевнаШмелева, Елена ВладимировнаПроценко, Денис НиколаевичXX съезд "Единой России"
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