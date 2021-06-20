О чем писал Путин в статьях, посвященных событиям Второй мировой войны

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" сообщалось, что российский лидер подготовил такую публикацию, которая должна выйти в одном из немецких изданий.

Всего Владимир Путин, занимая должности председателя правительства (1999, 2008-2012) и президента РФ (2000-2008, 2012 - настоящее время), опубликовал в российских и зарубежных СМИ 44 статьи за своей подписью. Четыре из них касались событий Второй мировой войны. ТАСС рассказывает об этих статьях.

Статья в польской Gazeta Wyborcza (2009)

31 августа 2009 года в польской Gazeta Wyborcza вышла статья Владимира Путина "Страницы истории - повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?". Материал был опубликован накануне визита главы российского правительства в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. В своей статье Владимир Путин предостерег от попыток "переписать историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры". Российский премьер подверг критике тезис некоторых политиков и историков о том, что "спусковым крючком" мировой войны стал советско-германский пакт Молотова - Риббентропа 1939 года. По его мнению, поборники такой позиции игнорируют факт разрушения системы европейской безопасности в 1938 году, когда западные демократии подписали с гитлеровской Германией Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. Владимир Путин напомнил, что в оккупации этой страны приняли участие не только Германия, но и Венгрия с Польшей. В частности, последняя одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую и Фриштадскую области Чехословацкой Республики. При этом премьер-министр РФ отметил "аморальный характер" любых соглашений с гитлеровской Германией, в том числе и советско-германского договора 1939 года. Владимир Путин подчеркнул, что "весь опыт межвоенного периода - от Версальского мира до начала Второй мировой войны - убедительно свидетельствует о том, что невозможно создать эффективную систему коллективной безопасности без участия всех стран [европейского] континента, включая Россию".

Статья в американском журнале World War II (2011)

1 февраля 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу редакции американского журнала World War II выступить на страницах этого издания. В своей статье он рассказал "об особенно дорогих" для него книгах, посвященных Великой Отечественной войне. Глава российского правительства подчеркнул, что в России "практически у каждой семьи есть свой счет к той войне", из поколения в поколение "передается и гордость за победу, и боль утрат". Поэтому любые фальсификации, конъюнктурные искажения истории Второй мировой войны воспринимаются "как личное оскорбление, как святотатство". По мнению Владимира Путина память о войне лучше всего запечатлена в воспоминаниях очевидцев, в частности в книгах писателей-фронтовиков. Среди них премьер-министр РФ выделил трилогию Константина Симонова "Живые и мертвые", произведения Михаила Шолохова "Судьба человека" и "Они сражались за Родину", Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", Константина Воробьева "Убиты под Москвой" и "Это мы, Господи!", роман Владимира Богомолова "Момент истины".

Колонка в российском журнале "Русский пионер" (2015)

30 апреля 2015 года в №55 журнала "Русский пионер" президент РФ Владимир Путин опубликовал колонку "Жизнь такая простая штука и жестокая", в которой рассказал о драматических эпизодах жизни своих родителей в годы Великой Отечественной войны. В частности, президент вспомнил рассказы отца о службе в диверсионном отряде НКВД (из 28 его членов погибли 24). Один из них касался участия в боях и ранения на Невском пятачке под Ленинградом, когда многие сослуживцы опасались нести раненого через замерзшую и простреливаемую немцами Неву, и только случайно встретившийся сосед по дому в Петергофе доставил отца Владимира Путина в госпиталь. Президент также рассказал о трагической судьбе своего старшего брата, которого во время блокады забрали у матери в детский дом для последующей эвакуации. Однако в детдоме он заболел дифтеритом и не выжил. По словам Владимира Путина, в 2014 году незнакомые ему люди "по собственной инициативе поработали в архивах и нашли документы" на его брата. Как оказалось - семья Путина об этом не знала, - он был похоронен на Пискаревском кладбище. Вспоминая своих родителей, Владимир Путин отмечал, что "у них не было ненависти к врагу". О немецких солдатах его мать говорила: "Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт".

Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" (2020)

18 июня 2020 года в американском журнале The National Interest на английском языке была опубликована статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". На следующий день публикация вышла в "Российской газете" на русском языке. В статье президент описал политику умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили накануне Второй мировой войны лидеры государств Запада, а также усилия Советского Союза по созданию антигитлеровской коалиции. Говоря об обстоятельствах вторжения немецких войск в Польшу, Владимир Путин писал, что произошедшее было "целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров". Упомянул он и о "прямом предательстве со стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей". По мнению Владимира Путина, руководство СССР приняло решение 17 сентября 1939 года ввести войска на территорию Западной Белоруссии, Западной Украины и Виленского края Литвы, которые тогда были частью польского государства, "лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен <…> выйти фактически на подступы к Минску", где проходила старая советско-польская граница. Резюмируя довоенные события в целом, Владимир Путин отметил, что "величайшую трагедию в истории человечества" предопределили "государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса". По словам российского президента, "нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа (23 августа 1939 года - прим. ТАСС) - главная причина, породившая Вторую мировую войну". Напротив, "все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало". В своей статье Владимир Путин также подчеркнул, что "единственной разумной альтернативой прямому столкновению крупнейших стран" является дипломатический механизм Совета Безопасности ООН и предусмотренного в нем права вето для каждой из пяти стран-основательниц.