История прямых линий с Владимиром Путиным

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2021 года в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" состоится 18-я программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". В связи со сложной эпидемиологической обстановкой передача пройдет без аудитории в студии. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, вопросы можно будет задавать через мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира, через сайт программы, СМС или ММС-сообщения и по телефону.

ТАСС подготовил справочный материал об истории прямых линий.

Общие сведения

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран. Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. Всего Владимир Путин участвовал в 17 передачах, из них 13 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

Вопросы

В 2001-2019 годах вопросы президенту задавали как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где были организованы прямые включения. Кроме того, за несколько дней до эфира начинает работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью СМС и ММС-сообщений (бесплатно). Возможность задавать вопросы через интернет появилась в 2001 году, а с помощью СМС - в 2003 году. С 2014 года видеовопрос президенту можно записать при помощи любого мобильного устройства, используя специальное приложение, которое называется "Москва - Путину". Регистрация в нем доступна автоматически через личный аккаунт в социальных сетях. Кроме того, видеообращения можно направить и со стационарного компьютера через сайты единого центра. С 2016 года вопросы главе государства поступают также через официальную группу в социальной сети "ВКонтакте", которая ведет трансляцию прямой линии. С 2017 года аналогичная возможность появилась в социальной сети "Одноклассники". С авторами отобранных для программы вопросов связываются редакторы программы.

В ходе первой прямой линии в 2001 году Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тыс. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув максимума в 2015 году - 3,25 млн. Всего в ходе 17 передач Владимир Путин ответил на 1 233 вопроса.

Прямые включения

Во время первого теледиалога президента с гражданами прямые включения осуществлялись из восьми административных центров субъектов РФ. В последующие годы включения шли также из небольших населенных пунктов (например, из села Подгородняя Покровка Оренбургской области) и с территорий крупных промышленных предприятий ("Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле Свердловской области и других). Кроме того, в разные годы телестанции работали в ближнем зарубежье: в 2002 году - в Душанбе (Таджикистан), в 2003 году - на российской авиабазе в городе Канте (Киргизия), в 2005 году - в Риге (Латвия), в 2007 году - в Актау (Казахстан). Всего за 2001-2019 годы в эфире прямых линий было более 120 прямых включений из регионов России и государств - бывших республик СССР. В 2014 году вопросы главе государства через телемост с Берлином задавали иностранные эксперты - члены Валдайского клуба.

Участие членов правительства и глав регионов

В 2018 году прямая линия впервые прошла в новом формате - с участием членов правительства и глав субъектов Федерации. Три вице-премьера, четыре министра и семь губернаторов ответили на вопросы, относившиеся к сферам их компетенции. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали о мерах по предотвращению роста цен на бензин, министр здравоохранения Вероника Скворцова - о проблемах диагностики и лечения онкологических заболеваний, губернатор Томской области Сергей Жвачкин - о выделении многодетным семьям земельных участков в регионе. В 2019 году в ходе прямой линии вице-премьер Алексей Гордеев рассказал об освобождении касаток из "китовой тюрьмы", министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила на вопросы, связанные с оказанием медпомощи в регионах, губернаторы Красноярского края Александр Усс и Тюменской области Александр Моор - о решении проблем с постройкой школы в новом микрорайоне Красноярска и водоснабжении поселка Каскара Тюменской области.

Дата выхода и продолжительность программ

В октябре 2012 года было принято решение о переносе даты выхода программы в эфир на более теплое время года, чтобы погодные условия не мешали проведению прямых включений из регионов. С 2013 года прямые линии стали проводить в апреле, с 2017 года программа была перенесена на июнь.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности - 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 61 часа.