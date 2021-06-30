Основные темы прямых линий с Владимиром Путиным

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" состоится 18-я программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов.

О том, как проходили прямые линии в 2001-2019 годах - в материале ТАСС.

2001 год

Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года. Трансляция велась в телеэфире каналов ОРТ и РТР, а также на радио "Маяк". Всего поступило более 400 тыс. вопросов. Теледиалог продолжался 2 часа 20 минут, за это время президент ответил на 47 вопросов. На прямой видеосвязи с Кремлем находились 10 городов и регионов страны - Москва, Владивосток, Новосибирск, Мурманск, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодарский край, Екатеринбург, Калининград и Санкт-Петербург. Чаще всего поднимались проблемы экономики и предпринимательства, бюрократии, образования, науки и культуры.

2002 год

19 декабря 2002 года прямые трансляции на Первом канале, телеканале "Россия", в эфире радиостанций "Маяк" и "Радио России" велись из Хабаровска, Челябинска, Владикавказа, Калининграда, подмосковной Дубны, Краснодарского края, Башкирии, Нижегородской области, Ставрополья, а также из столицы Таджикистана Душанбе. Было получено более 1,4 млн вопросов. Владимир Путин за 2 часа 40 минут ответил на 51 из них. В основном граждан интересовали проблемы социального обеспечения, в частности реформа жилищно-коммунального хозяйства.

2003 год

18 декабря 2003 года в ходе прямой линии Владимир Путин ответил на 69 вопросов, что заняло 2 часа 50 минут. Программа шла в прямом эфире Первого канала, телеканала "Россия", радиостанций "Маяк" и "Радио России". За время подготовки к эфиру поступило более 1,5 млн вопросов. Трансляция велась из 11 населенных пунктов, среди которых были Мичуринск, Сургут, Нижний Новгород, Красноярск, Выборг и др., а также с территории российской авиабазы в Канте (Киргизия). 2003 год был предвыборным, и самым популярным стал вопрос о возможном выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок. На втором месте по популярности были вопросы, связанные с социальной защитой населения.

2005 год

27 сентября 2005 года общение президента Владимира Путина с россиянами транслировалось в прямом эфире телеканала "Россия", Первого канала, радиостанций "Маяк" и "Радио России". В общей сложности во время подготовки к прямой линии поступило 1,1 млн вопросов по телефону и 50 тыс. через интернет, а также около 100 тыс. в виде СМС-сообщений (принимались впервые). За 2 часа 53 минуты Владимир Путин успел ответить на 60 вопросов. Передвижные телестанции были размещены в Грозном, Волгограде, Южно-Сахалинске, Энгельсе (Саратовская область), с. Головчино (Белгородская область), Риге (Латвия) и др. Подавляющее большинство обращений касались экономических проблем и социальной сферы.

2006 год

25 октября 2006 года глава государства в пятый раз общался с гражданами страны в прямом эфире Первого канала, каналов "Россия", "Вести 24", радиостанций "Маяк" и "Радио России". На прямую линию поступило 2 млн 334 тыс. вопросов. Теледиалог продолжался 2 часа 54 минуты, и за это время Владимир Путин ответил на 55 вопросов. Телекамеры были установлены в 10 населенных пунктах, в том числе в Находке, Кондопоге, Набережных Челнах, Севастополе, Балтийске и др. Основными темами беседы стали социальная политика, нацпроекты, межэтнические отношения, экология и внешняя политика.

2007 год

18 октября 2007 года прямую линию транслировали Первый канал, телеканалы "Россия", "Вести 24" и радиостанции "Радио России" и "Маяк". В ходе программы продолжительностью 3 часа 6 минут Владимир Путин ответил на 67 из поступивших 2,5 млн вопросов. Телекамеры были установлены в 12 населенных пунктах, в числе которых были Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Плесецк, с. Подколодновка (Воронежская область), с. Ботлих (Республика Дагестан) и г. Актау (Казахстан) и др. Большинство вопросов касались проблем жилищно-коммунального комплекса и социальной защиты населения.

2008 год

4 декабря 2008 года состоялся седьмой прямой эфир с Владимиром Путиным (в качестве премьер-министра) на телеканалах "Россия" и "Вести 24" и на радиостанциях "Маяк" и "Радио России". Программа носила название "Разговор с Владимиром Путиным". В ходе подготовки к эфиру главе кабинета министров было задано 2,2 млн вопросов. Большинство из них вновь касались жилищного хозяйства и социальной политики правительства. Эфир длился более трех часов, Владимир Путин ответил на 72 вопроса. Во время передачи проходили прямые включения из шести населенных пунктов, среди которых были Северодвинск, Хабаровск, Саратов, Нальчик и др.

2009 год

3 декабря 2009 года в эфире телеканалов "Россия", "Вести 24", радиостанций "Маяк" и "Радио России" прошла специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение". Было задано 2,27 млн вопросов. За 4 часа премьер успел ответить на 80 из них. Прямые включения были организованы из восьми городов России, в том числе из Пикалево (Ленинградская область), Тольятти, Комсомольска-на-Амуре и др. Больше всего обращений было связано с проблемами социальной защиты населения. За несколько дней до эфира, 27 ноября 2009 года, в поезде "Невский экспресс" был совершен теракт, и Владимир Путин посвятил часть своего выступления проблеме противодействия терроризму.

2010 год

Девятый прямой эфир состоялся 16 декабря 2010 года. Трансляцию вели телеканалы "Россия", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". На прямую линию поступило 2,06 млн обращений в виде телефонных звонков, СМС и писем на сайт программы. Владимир Путин общался в прямом эфире 4 часа 26 минут. Во время разговора премьер успел ответить на 88 вопросов. В ходе передачи было осуществлено семь включений из различных населенных пунктов России, среди которых были Новокузнецк, Астрахань, Чебоксары, с. Иватино (Владимирская область) и др. Наибольшее число вопросов было посвящено жилищным и иным социальным проблемам.

2011 год

15 декабря 2011 года состоялся десятый разговор Владимира Путина с жителями страны. Премьер-министр общался с гражданами в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Главе правительства поступило 1,8 млн вопросов. За 4 часа 32 минуты Владимир Путин ответил на 96 из них. Большинство касались состоявшихся 4 декабря 2011 года выборов в Госдуму, предстоящей президентской кампании и митингов оппозиции. На связь с главой правительства выходили девять населенных пунктов, в том числе Тюмень, Владивосток, Санкт-Петербург, Саранск, Мурманск, Уфа, Нижний Тагил и др.

2013 год

25 апреля 2013 года Владимир Путин провел 11-й теледиалог в прямом эфире уже в качестве президента. Программа вновь стала называться "Прямая линия с Владимиром Путиным". Трансляцию вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". За четыре дня работы телефонного центра президенту было задано 3 млн вопросов. Глава государства установил рекорд по продолжительности своей прямой линии - 4 часа 47 минут, ответил на 85 вопросов. Подавляющее большинство касалось положения дел в экономике и социальной сфере. Прямые включения велись из пос. Новошахтинский (Приморский край), из д. Прохоровка (Белгородская область), Липецка, Сочи, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

2014 год

17 апреля 2014 года в прямом эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" транслировалась "Прямая линия с Владимиром Путиным". Передача вызвала особый интерес зрителей в связи с воссоединением Крыма с Россией. Впервые за всю ее историю появилась возможность задать президенту видеовопрос через сайт. В таком формате обратился к Владимиру Путину экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, скрывающийся в России от преследования американских спецслужб. Всего в ходе подготовки к эфиру главе государства поступило 2,9 млн вопросов. За время передачи президент ответил на 81 из них. Продолжительность программы составила 3 часа 54 минуты. Жителей России интересовали темы, связанные с последствиями санкций Запада против РФ, отношениями с Украиной. Кроме того, много вопросов было посвящено проблемам социальной сферы, а также прав и свобод человека. В ходе передачи были организованы прямые включения из четырех населенных пунктов: Севастополя, Сочи, с. Бельго (Хабаровский край) и с. Новое (Еврейская автономная область). Также вопросы главе государства через телемост с Берлином задавали иностранные эксперты - члены Валдайского клуба.

2015 год

16 апреля 2015 года в прямом эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" вышла программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Всего в рамках подготовки к эфиру главе государства поступило 3,25 млн вопросов. За время прямой линии Владимир Путин успел ответить на 74 из них. Программа продолжалась в течение 3 часов 57 минут. Примерно пятая часть вопросов была посвящена государственной политике и военной безопасности, чуть меньше - ситуации на Украине и социальному обеспечению российских граждан. По международной тематике было задано порядка десяти вопросов. За время эфира было организовано шесть прямых включений из Костромской, Московской и Ростовской областей, Иркутска, с космодрома Восточный (Амурская область) и из детского лагеря "Артек" (Крым).

2016 год

14 апреля 2016 года 14-я прямая линия вышла в прямом эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Она продолжалась 3 часа 40 минут. В ходе подготовки к эфиру поступило, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, 2 млн 826 тыс. обращений. За время программы Владимир Путин ответил на 80 из них. Нововведением программы стали видеовопросы и вопросы, заданные через социальную сеть "ВКонтакте". Главу государства спрашивали о текущем состоянии экономики, росте цен на продукты и лекарства, инфляции, задержке заработной платы, ситуации в Сирии, отношениях Москвы и Анкары, реализации Минских соглашений, публикации "панамского архива", перспективах возобновления авиасообщения с Египтом и др. В ходе прямой линии были проведены включения с острова Тузла в Керченском проливе, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы.

2017 год

15 июня 2017 года Путин в ходе 15-й прямой линии ответил на 68 вопросов за 3 часа 56 минут (всего было задано 2,6 млн вопросов). Впервые видеовопросы президенту задавали через социальную сеть "Одноклассники". Трансляция программы велась в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В ходе эфира состоялось 11 прямых включений из регионов, в частности из г. Балашиха (Московская область), села Краснокумское (Ставропольский край), аэропорта Платов (Ростов-на-Дону), г. Апатиты (Мурманская область) и др. Во время передачи Владимир Путин заявил, что рецессия в российской экономике преодолена, страна перешла к периоду роста. Он также ответил на вопросы о возможном повышении пенсионного возраста в РФ, ситуации в жилищно-коммунальной сфере, проблеме со свалками в Московской области и др. Президента спрашивали о санкциях Запада против России, операции Вооруженных сил РФ в Сирии, отношениях с США. Владимир Путин также ответил на вопрос о своей семье, рассказав, что недавно во второй раз стал дедушкой.

2018 год

7 июня 2018 года 16-я прямая линия с президентом продолжалась 4 часа 20 минут. За это время Владимир Путин ответил на 79 вопросов (всего в период подготовки к передаче их поступило 2,7 млн). Трансляция программы велась в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Во время телеэфира состоялось девять прямых включений, в том числе из Курчатовского института в Москве, Санкт-Петербурга и Иваново, с. Левокумка Ставропольского края, с подходов к Крымскому мосту и др. Президент ответил на вопросы о ситуации на Украине, отношениях РФ с Западом, конфликте в Сирии и о положении русскоязычного населения в странах Балтии. Речь также шла о повышении пенсионного возраста, зарплатах бюджетников, доступности образования и медицинского обслуживания, судьбе обманутых дольщиков и др.

2019 год

20 июня 2019 года Владимир Путин в ходе очередной прямой линии за 4 часа 8 минут ответил на 81 вопрос жителей России (всего поступило 2,2 млн вопросов). Программу транслировали телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Состоялось девять прямых включений и репортажей из российских регионов, в том числе из с. Ботлиха (Чеченская Республика), Горно-Алтайска, Краснодара и др. В ходе программы обсуждались вопросы реализации нацпроектов, уровень заработной платы в РФ, доступность здравоохранения, "мусорная реформа" и др. Глава государства высказался за усиление контроля за работой антинаркотических подразделений полиции и против либерализации законодательства в сфере хранения и распространения наркотиков. Касаясь внешнеполитической сферы, Владимир Путин говорил о проблемах урегулирования конфликта на Украине, об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей этой страны, взаимоотношениях России с США и др.