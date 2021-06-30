Повышение пенсий и закупка компьютеров для школ. О чем просили Путина в ходе прямых линий

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2021 года в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" состоится 18-я программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов.

ТАСС подготовил справочный материал о том, как в разные годы решались проблемы граждан, обратившихся за помощью к Владимиру Путину в ходе прямых линий.

24 декабря 2001 года

На прямую линию позвонила участница Великой Отечественной войны Антонина Ржанова, которая пожаловалась на низкий размер пенсии - 1000 рублей. Владимир Путин пообещал, что этот вопрос будет решен. После телеэфира размер пенсии был увеличен до 1700 рублей. В 2002 году ветерану вручили медаль "За оборону Сталинграда": в 1942 году Антонина Ржанова в составе 14-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи служила в Элисте, откуда передавала в Сталинград (ныне Волгоград) данные о самолетах противника.

В ходе той же прямой линии к президенту обратился Павел Цветков, ученик пятого класса средней школы №4 Усть-Кута Иркутской области. Он пожаловался, что его школа не отапливается уже три недели, из-за этого занятия прекращены. Путин ответил, что губернатор области "сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений". На следующий день глава региона Сергей Брилка сообщил, что к 7 января 2002 года система теплоснабжения школы будет восстановлена. 27 декабря 2001 года мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку. В начале 2002 года школа была отремонтирована, отопление восстановлено.

19 декабря 2002 года

К Владимиру Путину обратился прапорщик 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане, Олег Козлов. В 1994 году за участие в боях на таджикско-афганской границе он получил звание Героя РФ. Несмотря на высокое отличие, Олег Козлов так и не смог оформить гражданство России для себя и своей семьи. Владимир Путин пообещал, что "в течение следующей недели этот вопрос будет решен окончательно", поскольку "у президента есть особые полномочия в этой сфере". 25 декабря того же года глава государства подписал указ о предоставлении гражданства Олегу Козлову, его жене и детям.

18 декабря 2003 года

Людмила Караченцева из хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края пожаловалась президенту на отсутствие водопровода в ее населенном пункте. Президент пообещал решить этот вопрос. Однако ставропольские власти не предприняли никаких мер. В августе 2004 года глава администрации президента РФ Дмитрий Медведев написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Фрадкову с просьбой лично разобраться в ситуации. Через два года, 27 сентября 2005 года, в ходе очередной прямой линии Владимир Путин привел цитату из газеты "Комсомольская правда", где Людмила Караченцева рассказала, что воды в их хуторе до сих пор нет. Глава государства заявил, что пока водопровод не будет построен, он не внесет кандидатуру губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение заксобрания. Уже на следующий день на хутор Дегтяревский прибыла спецтехника, воду провели в кратчайшие сроки.

27 сентября 2005 года

Студентка из Воркуты попросила Владимира Путина сохранить в ее городе единственный бесплатный вуз - филиал Санкт-Петербургского горного института (с 2016 года - Санкт-Петербургский горный университет). Президент пообещал поговорить с ректором вуза Владимиром Литвиненко и главой Республики Коми Владимиром Торлоповым. После переговоров между федеральными и региональными чиновниками необходимые для сохранения учебного заведения средства в размере 10 млн рублей были найдены, филиал продолжил свою работу.

25 октября 2006 года

Президент процитировал обращение заключенных колонии №12 (пос. Широкий Губахинского района Пермского края), отправленное по электронной почте. В нем содержалась жалоба на условия содержания и злоупотребления администрации. Владимир Путин заявил, что все проблемы, о которых говорилось в письме, будут расследованы Генпрокуратурой. Через несколько дней по инициативе президента в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Пермскому краю началась масштабная проверка. Начальнику территориального управления ФСИН было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении сотрудников колонии возбуждены два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Еще 20 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

18 октября 2007 года

К Владимиру Путину обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны из Оренбургской области Федора Федорова. Она высказала сожаление, что ее отец, участник парада Победы 1945 года, ни разу не был приглашен на майский парад в Москву. Глава государства извинился за то, что "иногда бывают и такие сбои", и пообещал это исправить. 9 мая 2008 года Федор Федоров принял участие в параде Победы на Красной площади в строю ветеранов.

4 декабря 2008 года

В прямом эфире девятилетняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй рассказала, что ее семья живет на одну бабушкину пенсию. Девочка попросила у премьер-министра новые платья на Новый год для себя и старшей сестры. Владимир Путин в ответ предложил Даше вместе с мамой и сестрой приехать на новогодние праздники в столицу. Правительство Бурятии приобрело три билета и оплатило проживание Дашиной семьи в Москве. В своей резиденции в Ново-Огарево глава правительства встретился с Варфоломеевыми и вручил им подарки, в том числе два платья для девочек.

3 декабря 2009 года

Девятиклассница Таня Копнинская из деревни Стародубка Омской области рассказала Путину о том, что в ее школе не хватает компьютеров, и попросила помочь с закупкой новой оргтехники. Премьер-министр пообещал обеспечить компьютерами каждого ученика школы. В январе 2010 года в учебное заведение поступило новое оборудование, был открыт компьютерный класс на 15 мест.

16 декабря 2010 года

Врач-кардиолог из Иваново Иван Хренов рассказал Владимиру Путину, что во время его визита в местную больницу туда была перевезена оргтехника из других лечебных учреждений Иваново, часть пациентов подменена медперсоналом. Путин пообещал проверить изложенные факты. Комиссия Минздравсоцразвития не нашла подтверждения информации, изложенной Хреновым. В 2011 году руководство областной больницы и онкоцентра подало против Хренова иск по обвинению в клевете. Позднее, по рекомендации губернатора Ивановской области Михаила Меня, иски против кардиолога были отозваны. По ходатайству главы московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля Иван Хренов прошел повышение квалификации в столице, затем вернулся в Иваново, где продолжил работать по специальности в частных клиниках.

15 декабря 2011 года

Предприниматель из Приморского края Андрей Голдобин заявил, что "чиновничий аппарат во главе с Дарькиным, губернатором края, набивает <...> карманы за счет федерального бюджета и за счет нас, бизнесменов". Владимир Путин ответил, что эта информация "будет учитываться в будущей работе". 28 февраля 2012 года глава государства принял отставку Сергея Дарькина и назначил новым руководителем региона ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского.

25 апреля 2013 года

Блокадница Алевтина Рапацевич, проживающая в поселке Береговое Омска, пожаловалась президенту на работу городских управляющих компаний, которые, по ее мнению, необоснованно завышают тарифы ЖКХ. Также она рассказала, что на прием к мэру города попасть трудно, а в прокуратуре ее обращение игнорируют. Владимир Путин ответил, что Алевтину Рапацевич примет генпрокурор РФ Юрий Чайка. 26 апреля 2013 года стало известно, что прокуратура внесла представление мэру Омска из-за нарушений при рассмотрении обращения пенсионерки.

17 апреля 2014 года

Во время прямого включения из села Бельго Хабаровского края его жители обратились к президенту с жалобами на отсутствие дороги и газоснабжения. По итогам эфира правительству РФ совместно с краевым руководством было поручено рассмотреть вопрос о строительстве дороги, связывающей село с федеральной трассой Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Позднее стало известно, что местные власти выделили необходимые средства. В апреле 2016 года были завершены работы по газификации села Бельго.

16 апреля 2015 года

Во время прямой линии 15-летняя Софья Бабич из Тольятти попросила помочь приобрести ей тренажер (девушка страдает детским церебральным параличом). Владимир Путин ответил, что "это не тот вопрос, который требует особых усилий <...> и мы, безусловно, его решим". Через несколько дней многофункциональный тренажер, приобретенный на средства самарского Минздрава, был установлен в квартире семьи Бабич. Еще один тренажер Софье отправил региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова.

14 апреля 2016 года

Сотрудник челябинского автомобильного завода "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин рассказал президенту, что на предприятии уже три месяца задерживают зарплату (по данным СМИ, долг составлял 5,4 млн рублей). Путин пообещал обратить на этот вопрос внимание Минпромторга. В тот же день старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что предприятие погасило задолженность перед работниками за февраль.

15 июня 2017 года

Жительница села Краснокумского Георгиевского района Ставрополья Валентина Саковская, дом которой сильно пострадал во время паводка 2017 года, пожаловалась главе государства на отсутствие помощи со стороны региональных властей. Президент потребовал от губернатора края Владимира Владимирова и Генпрокуратуры разобраться, как идет работа по выплате средств пострадавшим. В тот же день губернатор посетил село Краснокумское. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил краевому надзорному ведомству провести проверку исполнения законодательства местными властями при ликвидации последствий наводнения. В октябре 2017 года Валентина Саковская получила государственный жилищный сертификат и приобрела новое жилье. Кроме того, она получила материальную помощь от администрации края. Помощь была предоставлена всем пострадавшим жителям села.

Жители Балашихи рассказали главе государства о мусорном полигоне "Кучино", в 200 м от которого расположены жилые дома, детские сады и поликлиники. На свалке постоянно происходили возгорания и выбросы газов. Владимир Путин пообещал попросить губернатора и правительство РФ заняться этим вопросом. В тот же день глава Московской области Андрей Воробьев посетил полигон и заявил, что он будет закрыт до 2021 года. 22 июня 2017 года на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть "Кучино" в течение месяца. С 23 июня полигон перестал принимать мусор. Начались работы по его рекультивации. На месте свалки предполагается создать горнолыжный спуск или экстрим-парк.

7 июня 2018 года

В эфир программы позвонила Ирина Баракат, уроженка Одессы, которая работала в украинском консульстве в Алеппо (Сирия). В июне 2016 года в результате атаки боевиков женщина получила тяжелые ранения. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу ее перевезли для лечения в Россию. В своем обращении к Владимиру Путину женщина попросила о помощи с получением гражданства РФ. 25 июня указом главы государства Баракат получила российское гражданство. 29 июня ее супруг и трое детей были доставлены из Сирии в Санкт-Петербург на борту Ту-134 Минобороны РФ. Позднее дети Баракат также стали гражданами РФ и остались жить со своей матерью в Санкт-Петербурге.

20 июня 2019 года

Мария Кузнецова из села Каскара, находящегося близ Тюмени, пожаловалась президенту на отсутствие водопровода в своем населенном пункте. При этом рядом с селом расположен водопровод местной птицефабрики, однако в организации отвода от него сельчанам было отказано. Президент поручил решить проблему. Вопрос был взят губернатором Тюменской области Александром Моором под личный контроль. В июле 2019 года к водопроводной системе была подключена улица Северная, где расположен дом Марии Кузнецовой. Начались работы по прокладке отдельного магистрального водопровода. В декабре 2020 года сообщалось, что "Росводоканал Тюмень" завершает строительство линии водоснабжения, которая соединит села Каскара, Яр, Ембаево и д. Тураева с магистральным водоводом, проложенным от Велижанского водозабора.