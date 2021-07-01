Биография научного руководителя ВШЭ Ярослава Кузьминова

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июля 2021 года стало известно, что ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов принял решение покинуть свой пост и стал научным руководителем вуза.

Ярослав Иванович Кузьминов родился 27 мая 1957 года в Москве в семье Ивана Ивановича Кузьминова (1902-1979), профессора, заведующего кафедрой политэкономии Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

В 1979 году Кузьминов окончил факультет экономики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

Кандидат экономических наук. В 1984 году в МГУ защитил диссертацию по теме "Основное отношение первобытно-общинного способа производства".

Имеет ученое звание доцента (1996).

Будучи студентом третьего курса, Ярослав Кузьминов начал преподавать в МГУ экономическую историю. С 1979 по 1989 год работал преподавателем кафедры экономической истории и экономических учений университета.

В 1989 году перешел на работу в Институт экономики Академии наук СССР (ИЭ; при Российской академии наук, РАН) на должность старшего научного сотрудника. В 1991-1992 годах заведовал сектором историко-экономических исследований института.

Вместе с группой молодых преподавателей, научных сотрудников и аспирантов МГУ и ИЭ АН СССР создал в 1989 году так называемую альтернативную кафедру экономической теории в Московском физико-техническом институте: на ней экономическая наука преподавалась без элементов марксистско-ленинской политэкономии. В 1990 году кафедра была переведена в МГУ.

В начале 1990-х Ярослав Кузьминов вместе с ученым-экономистом Евгением Ясиным предложил правительству создать новый экономический вуз. 27 ноября 1992 году первый вице-премьер Егор Гайдар подписал постановление правительства РФ "О создании Высшей школы экономики". Тем же постановлением директором-организатором (ректором) нового вуза был назначен Кузьминов, научным руководителем - Ясин. С 1996 года вуз носил статус государственного университета (ГУ ВШЭ), с 2009 года - национальный исследовательский университет (НИУ ВШЭ). Впоследствии Кузьминов неоднократно переназначался на пост ректора (в последний раз в мае 2019 года).

Под руководством Ярослава Кузьминова НИУ ВШЭ стал одним из ведущих российских вузов. С 1995 года на экономическом факультете Кузьминов читает курс институциональной экономики. Также он является научным руководителем Института институциональных исследований НИУ ВШЭ.

Ярослав Кузьминов был соавтором двух правительственных программ экономических реформ (1993, 1997). В 1999-2000-х вместе с "Центром стратегических разработок" (ЦСР), которым тогда руководил Герман Греф, участвовал в создании "Стратегии-2010" (была одобрена, но не утверждена правительством России). Он также является соавтором концепции реформы образования, одним из авторов идеи проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В начале 2000-х вместе с академиком РАН Александром Яковлевым вел работу над концепцией развития "новой экономики". В 2001 году Ярослав Кузьминов участвовал в разработке федеральной целевой программы "Электронная Россия" (2002-2010). В 2011-2012 годах был одним из соруководителей работы над Концепцией долгосрочного развития России до 2020 года (не была рассмотрена правительством).

В 2006-2008, 2010-2014 годах - член Общественной палаты России.

С 2014 по 2019 год - депутат Московской городской думы VI созыва. 14 сентября 2014 года был избран как самовыдвиженец по 45-му избирательному округу, набрав 40,99% голосов избирателей (второе место заняла кандидат от КПРФ Елена Фомичева, 23,42% голосов). Входил в состав постоянного депутатского объединения "Моя Москва" Мосгордумы.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), с 2015 года - сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве.

Является членом Комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Главный редактор академического журнала "Вопросы образования". Член редколлегий журналов "Вопросы экономики", "Экономический журнал ВШЭ", "Мир России" и "Форсайт".

Награжден орденами Почета (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (2017) и IV (2012) степеней, медалью Столыпина П. А. II степени (2017). Имеет благодарность президента РФ (2008), почетную грамоту правительства РФ (2007).

Автор более 100 научных публикаций, изданных в России и за рубежом, соавтор более 10 монографий и учебников. Подготовил первый в РФ учебный курс институциональной экономики и несколько учебников на его основе.

Женат на Эльвире Набиуллиной (председатель Банка России с 2013 года). У него сын Иван и дочь Ангелина от предыдущего брака. Общий сын с Набиуллиной - Василий.