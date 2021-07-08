История создания и характеристики ЦКАД

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2021 года президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия заключительного участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой трассе.

История

К началу 2000-х годов из-за возросших транзитных и местных автомобильных потоков практически исчерпалась пропускная способность основных кольцевых дорог Москвы и Подмосковья - Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), Московского малого кольца (А-107, "бетонка") и Московского большого кольца (А-108, "большая бетонка"). Существенно расширить последние две дороги на всем их протяжении невозможно, так как они проходят через населенные пункты. 30 декабря 2003 года правительство Московской области приняло постановление "Об утверждении основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской области", согласно которому первоочередной задачей в области транспорта было строительство нового кольцевого обхода Москвы, получившего название ЦКАД. Впоследствии будущей дороге был присвоен учетный номер А-113, который прежде носил участок Иваново - Кострома трассы Р-132 "Золотое кольцо".

В 2005 году началось резервирование земель под магистраль. В том же году замминистра транспорта России Александр Мишарин сообщил, что проезд по ЦКАД планируется сделать платным.

20 ноября 2006 года концепция инвестиционного проекта трассы была одобрена Министерством транспорта. Тогда предполагалось, что 50% строительства будет оплачено из Инвестиционного фонда России, остальные средства поступят из бюджета Подмосковья и от частных инвесторов. Предпроектные работы начались в 2008 году. Однако тогда реализации помешал мировой финансовый кризис: в декабре 2009 года губернатор Московской области Борис Громов сообщил, что "планы, связанные с ЦКАД, сдвинуты", поскольку на это "нет денег". Тем не менее работы по подготовке к строительству начались в 2011 году.

Проектирование трассы было активизировано в 2012 году после принятия решения о расширении границ Москвы (из-за этого часть ЦКАД оказалась на территории столицы). 12 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев поручил государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор"), правительствам Москвы и Московской области завершить разработку проектной документации.

21 июня 2013 года в ходе Петербургского международного экономического форума глава государства Владимир Путин сообщил, что на прокладку ЦКАД будут направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России.

26 августа 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложили капсулу на месте начала работ (на участке дорожной развязки на пересечении трасс М4 "Дон" и А107 в городском округе Домодедово). В 2015 году началось строительство на первоочередных участках.

Характеристики

Проект ЦКАД предполагает пять пусковых комплексов (ПК). В 2017-2021 годах запущено движение по трем из них:

- №3 (от М-11 "Нева" до М-7 "Волга");

- №4 (от М-7 "Волга" до М-4 "Дон");

- №5 (от отметки 11 км трассы А-107 рядом с М-3 "Украина" до М-10 "Россия");

- также запущено 7-километровое соединение участков №3 и №5 (от М-10 "Россия" до М-11).

Пусковой комплекс №1 от М-4 "Дон" до съезда на А-107 перед Киевским шоссе открывается в полном объеме 8 июля 2021 года. Общая длина этих четырех ПК - 336,5 км. Они проходят параллельно Московскому малому кольцу или вблизи него, в 50 км от МКАД, в обход населенных пунктов. Исключением является участок к западу от Москвы (комплекс №5): из-за отсутствия свободного места 76-километровый участок "бетонки" реконструирован с возведением новых мостов, развязок и обходов населенных пунктов. Проезд по нему останется бесплатным.

Расчетная скорость движения - до 140 км/ч. Действующее ограничение - 110 км/ч (за исключением бесплатного участка). На всем кольце трасса имеет от четырех и более полос.

Будущее

После 2025 года планируется начать строительство ПК №2: это обходной участок "бетонки" к западу от Москвы, ЦКАД пройдет там вдоль Московского большого кольца (порядка 100 км от МКАД). При этом на северо-западе участок новой дороги замкнут не будет: чтобы вернуться от "большого полукруга" к северному участку кольца, потребуется свернуть на платную трассу М-11 "Нева". Также отложено сооружение второго участка комплекса №1 (связующее звено с комплексом №2). После сдачи в эксплуатацию второго комплекса общая протяженность ЦКАД составит 520 км.

Помимо ПК №2 планируется построить еще несколько новых участков на ПК №5, самым проблемным из которых является путепровод через смоленское направление железной дороги и обход деревни Малые Вяземы. Также еще не построены до конца развязки ЦКАД с М-11, Новорязанским шоссе.

Всего проект всех участков трассы предусматривает 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад.

Средняя интенсивность движения к 2030 г. ожидается на уровне 44,4 тыс. автомобилей в сутки.

ЦКАД позволит создать около 200 тыс. новых рабочих мест в Москве и Подмосковье. Также ЦКАД станет ключевым элементом международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Договоры и концессии

Строительство первых четырех пусковых участков ЦКАД ведется на основе частно-государственного партнерства: по долгосрочным инвестиционным или концессионным соглашениям.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 7 июля 2011 года ЦКАД находится в доверительном управлении у ГК "Автодор". За пусковой комплекс №1 отвечает "Крокус интернешнл", ПК №3 построен ГК "Автобан", ПК №4 - ООО "Юго-восточная магистраль" (ГК "Автобан" и Российский фонд прямых инвестиций с участием зарубежных компаний). За ПК №5 отвечает ООО "Кольцевая магистраль" при участии ООО "ИФСК "АРКС".

Стоимость проекта

Стоимость строительства по пусковым комплексам №1, 3, 4 и 5 - 341,2 млрд рублей. Около 25% финансирования обеспечили частные инвесторы, 75% - государство (часть денег взята из ФНБ РФ). 10 млрд рублей на пусковой комплекс №3 выделил Евразийский банк развития.

Запуск движения

Первым бесплатным участком ЦКАД, открытым для движения 10 ноября 2017 года, стал обход Звенигорода и мост через Москва-реку (3,6 км), входящий в состав ЦКАД-5. К декабрю 2020 года на этом комплексе открыто движение от Можайского до Новорижского шоссе.

11 ноября 2020 года был запущен первый участок ЦКАД-3 протяженностью 105,9 км. Он соединяет платную трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург "Нева", Дмитровское шоссе (через развязку в районе деревни Старо в Дмитровском городском округе), Ярославское и Горьковское шоссе.

28 декабря целиком открылся для движения ЦКАД-4 (96,9 км) между М-7 "Волга" и М-4 "Дон". Также частично открылся ЦКАД-1 (23,8 км от М-4 до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе), заработали новые участки ЦКАД-5 (41,4 км). Кроме того, соединены ЦКАД-3 и ЦКАД-5 (протяженность участка 7,8 км).

8 июля 2021 года будет сдан последний (до запуска движения по ПК №2) 25-километровый участок ЦКАД между Симферопольским и Киевским шоссе, а также развязка на пересечении с М-10 "Россия".

Тарифы

На ЦКАД впервые в России применена безбарьерная система оплаты проезда (free flow, "свободный поток"). Специальные рамки считывают регистрационные знаки или данные с транспондеров. В первом случае водителю необходимо оплатить проезд заранее или внести постоплату в течение пяти суток. Во втором случае сумма списывается со счета транспондера. Система позволяет фиксировать факт проезда на максимальной разрешенной скорости.

Общая стоимость проезда по всем платным участкам, открытым до 8 июля 2021 года, составляет от 639 рублей (для легковых автомобилей с транспондером) до 3 тыс. 540 рублей (для тяжелых грузовиков без транспондера). Тарифы на проезд от Симферопольского шоссе до съезда на А-107 перед Киевским шоссе еще не опубликованы.

Штраф за неоплату проезда составляет 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей, 5,5 тыс. рублей - для грузовых. При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не будет внесена, автомобилист оплатит и штраф, и стоимость проезда.