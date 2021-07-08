Главные тренеры сборной России по футболу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2021 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Он был 12-м по счету тренером российской сборной, под его началом отечественные футболисты провели 57 игр, в которых одержали 24 победы, 13 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о результатах работы предыдущих главных тренеров российской сборной.

Садырин (1992-1994)

Павел Садырин возглавлял сборную России по футболу с 16 июля 1992 г. по 28 июля 1994 г. Под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира 1994 г. 17 ноября 1993 г. после матча против Греции (поражение россиян со счетом 0:1) 14 игроков сборной России подписали открытое письмо, в котором выразили недовольство тренировочным процессом и методами подготовки Садырина и потребовали назначить тренером Анатолия Бышовца. В результате Садырин остался на своем посту, но на чемпионат мира в США команда поехала без ряда ведущих футболистов. На турнире сборная России не смогла выйти в плей-офф (поражения от Бразилии и Швеции, победа над Камеруном). По окончании турнира исполком РФС принял отставку тренера. Всего под руководством Садырина сборная России провела 23 матча (12 побед, 6 ничьих, 5 поражений).

Романцев (1994-1996, 1998-2002)

Олег Романцев возглавлял сборную России с 28 июля 1994 г. по 11 июля 1996 г. и с 28 декабря 1998 г. по 8 июля 2002 г.

В первый период под руководством Романцева команда завоевала путевку на чемпионат Европы 1996 г. Летом 1996 г. на турнире в Англии россияне заняли последнее место в группе, проиграв Италии и Германии и сыграв вничью с Чехией. После турнира Романцев ушел в отставку с поста главного тренера.

В декабре 1998 г. Романцев во второй раз возглавил сборную России. В отборочном турнире на чемпионат Европы 2000 г. команда одержала шесть побед подряд, в том числе россияне обыграли действующих чемпионов мира, французов. В матче последнего тура россияне лишились возможности попасть на чемпионат Европы, сыграв вничью с украинцами.

В 2000-2001 гг. подопечные Романцева смогли пройти отбор на чемпионат мира 2002 г., заняв первое место в группе. На мировом первенстве, проходившем в Японии и Южной Корее, сборная России стартовала с победы над Тунисом, однако затем сыграла вничью с Японией и уступила Бельгии. В результате россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф. По итогам турнира исполком РФС принял отставку Романцева.

Всего под руководством Романцева сборная провела 60 встреч, в которых одержала 36 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Игнатьев (1996-1998)

Борис Игнатьев занимал пост тренера сборной России с 11 июля 1996 г. по 19 июня 1998 г. Под руководством Игнатьева команда не смогла пробиться на чемпионат мира 1998 г., проходивший во Франции. Российские футболисты заняли в группе второе место после сборной Болгарии. В стыковых матчах россияне уступили по сумме двух встреч итальянцам (1:1, 0:1). В июне 1998 г. Игнатьев подал в отставку. При нем сборная провела 20 встреч (8 побед, 8 ничьих, 4 поражения).

Бышовец (1998)

Анатолий Бышовец руководил сборной с 23 июля по 18 декабря 1998 г. При Бышовце сборная России начала отборочный турнир на чемпионат Европы 2000 г., а также провела три товарищеских матча. 18 декабря 1998 г. исполком РФС снял Бышовца с поста главного тренера команды. В шести матчах под его руководством сборная России потерпела шесть поражений.

Газзаев (2002-2003)

Валерий Газзаев возглавлял сборную России с 8 июля 2002 г. по 25 августа 2003 г. Под его руководством сборная России успешно начала отборочный турнир на чемпионат Европы 2004 г., однако в марте - июне 2003 г. проиграла Албании и Грузии и сыграла вничью со сборной Швейцарии. 20 августа россияне потерпели поражение в товарищеском матче со сборной Израиля, после чего Газзаев подал в отставку. При нем сборная России провела 9 матчей (4 победы, 2 ничьих, 3 поражения).

Ярцев (2003-2005)

Георгий Ярцев занимал пост главного тренера сборной России с 25 августа 2003 г. по 5 апреля 2005 г. Возглавив сборную перед заключительными матчами квалификации на чемпионат Европы 2004 г., Ярцев помог команде занять второе место в группе и завоевать путевку на континентальное первенство (в стыковых матчах россияне обыграли Уэльс - 0:0, 1:0). На чемпионате Европы в Португалии сборная России заняла четвертое место в группе. Россияне проиграли Испании и Португалии, но одержали победу над будущими победителями турнира, греками. В отборочном турнире на чемпионат мира 2006 г. команда провела под руководством Ярцева 6 матчей (3 победы, 2 ничьих и поражение от Португалии со счетом 1:7). После ничьей во встрече с Эстонией 30 марта 2005 г. тренер подал заявление об отставке. При Ярцеве сборная России в 19 матчах одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Семин (2005)

Юрий Семин возглавлял сборную России с 18 апреля по 8 ноября 2005 г. Под руководством Семина российские футболисты не потерпели ни одного поражения, но закончили отборочный турнир на чемпионат мира по футболу 2006 г. на третьем месте в группе после команд Португалии и Словакии. Тренер не стал продлевать контракт с РФС, объявив об отставке в ноябре 2005 г. При Семине сборная России провела 7 матчей: выиграла 3, сыграла вничью 4.

Бородюк (2005-2006)

Александр Бородюк был исполняющим обязанности тренера сборной России с декабря 2005 г. по июль 2006 г. Под руководством Бородюка российские футболисты провели два товарищеских матча (поражение от Бразилии со счетом 0:1 и ничья с Испанией - 0:0).

Хиддинк (2006-2010)

Нидерландский специалист Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 9 июля 2006 г. по 30 июня 2010 г. Хиддинк подписал контракт с РФС 14 апреля 2006 г. По окончании чемпионата мира 2006 г. в Германии он возглавил сборную России. Под его руководством команда завоевала путевку на чемпионат Европы 2008 г., заняв второе место в отборочной группе. В финальной стадии турнира команда добилась серьезного успеха, выйдя в полуфинал и разделив третье место с командой Турции.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2010 г. россияне заняли второе место в группе. В стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве в ЮАР соперником сборной России стала команда Словении. В первом матче россияне одержали победу со счетом 2:1, однако в гостях уступили - 0:1. Путевку на чемпионат мира благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде, получили словенцы. Последний матч под руководством Хиддинка сборная России сыграла в марте 2010 г.

При нем команда провела 39 матчей (22 победы, 7 ничьих, 10 поражений).

Адвокат (2010-2012)

Нидерландский специалист Дик Адвокат возглавлял сборную России с 15 июля 2010 г. по 15 июля 2012 г. Адвокат подписал контракт с РФС 18 мая 2010 г. и приступил к исполнению обязанностей главного тренера в июле того же года. При Адвокате сборная России успешно прошла квалификацию на чемпионат Европы 2012 г., заняв первое место в отборочной группе. В финальной стадии турнира, проходившего в Польше и на Украине, российские футболисты не смогли выйти в плей-офф. На групповом этапе россияне нанесли поражение чехам, сыграли вничью с поляками и проиграли грекам. Еще до старта чемпионата Европы Адвокат сообщил, что не будет продлевать контракт со сборной России и покинет команду по истечении своего контракта в июле 2012 г. Под руководством Адвоката россияне провели 24 матча (12 побед, 8 ничьих, 4 поражения).

Капелло (2012-2015)

Итальянец Фабио Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 26 июля 2012 г. по 14 июля 2015 г. При нем сборная России впервые с 2002 г. прошла квалификацию на чемпионат мира. В финальной стадии турнира, проходившего летом 2014 г. в Бразилии, россияне не смогли выйти в плей-офф (ничейные результаты во встречах с Южной Кореей и Алжиром, поражение от Бельгии). Несмотря на этот результат, Капелло продолжил работу со сборной России.

В сентябре 2014 г. российские футболисты начали выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 г. В этом цикле под руководством Капелло команда провела 6 матчей, в которых набрала 8 очков. 14 июля 2015 г. РФС сообщил о том, что между организацией и Капелло было достигнуто соглашение о прекращении трудового договора.

Сборная России провела при Капелло 33 матча (с учетом недоигранного матча с Черногорией 27 марта 2015 г.), в которых одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Слуцкий (2015-2016)

Леонид Слуцкий возглавлял сборную России с 7 августа 2015 г. по 30 июня 2016 г. Контракт с ним был подписан до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2016 г. и предусматривал совмещение постов главного тренера сборной России и ЦСКА. Под руководством Слуцкого национальная команда смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы, и он продолжил работу на должности ее главного тренера. Однако на континентальном первенстве россияне, набрав одно очко (ничья с Англией, поражения от Словакии и Уэльса), заняли в своей группе последнее место и покинули турнир. В общей сложности под его началом сборная России провела 13 игр, в которых одержала 6 побед, 2 матча сыграла вничью и потерпела 5 поражений.