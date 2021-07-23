Без фан-зон и сокращенные делегации. Какие меры ввели на Олимпийских играх из-за пандемии

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля в Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Впервые в современной истории Олимпиада пройдет в условиях пандемии, что вносит коррективы в процесс ее организации и проведения.

Сроки проведения

Изначально соревнования планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года, но они были перенесены на год из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Решение о переносе Игр на лето 2021 года было принято Международным Олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом и правительством Японии в конце марта 2020 года, при этом название Игр "Токио-2020" было решено сохранить. Перенос Игр привел к значительным перестановкам в мировом спортивном календаре, при этом совокупные убытки, по некоторым оценкам, составили несколько миллиардов долларов.

В преддверии Игр в апреле 2021 года агентство Kyodo провело опрос, в ходе которого 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, 32,8% - за еще один перенос сроков Олимпиады и только 24,5% поддержали решение о ее проведении летом 2021 года. Несмотря на это, правительство Японии заверило, что соревнования будут безопасными как для участников, так и для жителей страны, так как при организации Игр будут приняты жесткие ограничительные меры.

Эстафета, церемонии открытия и закрытия

25 марта 2021 года в префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Впервые эта церемония начала четырехмесячного обратного отсчета времени до Игр состоялась без зрителей. Кроме того, было сокращено количество людей и транспорта, следующих за факелоносцами, а чтобы избежать скопления людей, маршрут эстафеты проложен мимо общедоступных городских дорог.

Церемонии открытия и закрытия Игр на Национальном стадионе в Токио также останутся без зрителей, и парад спортсменов пройдет почти перед пустыми трибунами. На стадион будут допущены только 1 000 зрителей - представителей Международного и национальных олимпийских комитетов и официальные лица.

Ограничения для спортсменов и делегаций

В Олимпийских играх планируется участие более 11 тыс. спортсменов из 204 стран. Всем командам было предложено уменьшить свои делегации за счет тренеров и вспомогательного персонала, также были сокращены делегации национальных олимпийских комитетов. В целом количество представителей иностранных делегаций, допущенных к участию, было сокращено более чем наполовину от первоначальной оценки в 180 тыс.

Согласно опубликованным МОК правилам проведения Игр в Токио, их участники смогут въехать в Японию по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина, однако они должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза каждые четыре дня.

Повышенные требования предъявляются к спортсменам и членам делегаций из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "дельта", - Афганистана, Индии, Мальдивской Республики, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Они должны на протяжении недели перед вылетом в Японию и в течение трех дней после прилета ежедневно сдавать ПЦР-тест на COVID-19. В течение этого периода атлетам запретят контакты с всеми, кроме спортсменов из национальных команд своих государств и тренеров.

Всем иностранным спортсменам и официальным лицам запрещено вступать в контакт с местным населением и пользоваться общественным транспортом.

Вакцинация спортсменов и других участников Игр-2020 от коронавируса носит добровольный характер.

Ограничения для болельщиков

Весной 2021 года МОК, оргкомитет и правительство Японии приняли решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Первоначально японские власти планировали провести Игры при ограниченном числе местных зрителей, однако на фоне повышения темпов прироста новых заражений коронавирусом и введения четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа было решено, что 724 соревнований пройдут при пустых трибунах и только 26 - со зрителями. При этом организаторы установили лимит в 10 тыс. зрителей и не более 50% заполняемости спортивных объектов, а позднее ограничили максимально допустимое число зрителей на спортивных объектах 5 тыс. человек.

Кроме того, власти Токио решили полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в фан-зонах.

Расходы

Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили около $16 млрд, из них $2,8 млрд потребовались непосредственно на перенос соревнований. Кроме того, на осуществление мер противодействия коронавирусу на Играх выделен почти $1 млрд (включая закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования, вакцинацию сотрудников и представителей СМИ, которые будут работать на Олимпиаде).