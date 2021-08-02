Какую поддержку оказывают семьям с детьми в России

ТАСС-ДОСЬЕ. Со 2 августа 2021 года граждане РФ могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка школьного возраста (от шести до 18 лет). Указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля 2021 года. Начало выплат к новому учебному году планировалось на 16 августа, но затем по поручению главы государства перечисления было решено начать 2 августа.

ТАСС подготовил материал о том, какая поддержка оказывается в настоящее время матерям и семьям с детьми в России.

Выплаты по беременности и родам

До 30 июня 2021 года включительно женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях на раннем сроке беременности (до 12 недель включительно), предусматривалась единовременная выплата. С 1 февраля 2021 года ее размер составлял 708 рублей.

Женщины, вышедшие в декретный отпуск, получают пособие по беременности и родам или декретные. Оно рассчитывается исходя из среднего заработка (для работающей женщины), стипендии (учащейся), денежного довольствия (военнослужащей) или МРОТ (если стаж к моменту выхода в декрет был менее шести месяцев). Женщинам без официальной работы декретные не положены. Пособие выплачивается суммарно за весь период отпуска по беременности и родам. При обычных родах декретные выплаты начисляются за 70 дней до родов (примерно на 30 неделе беременности) и 70 дней после. При родах с осложнениями срок декретного отпуска увеличивается до 156 дней (70 дней до родов и 86 - после), при многоплодной беременности - до 194 дней (84 и 110 соответственно). В 2021 году минимальный размер пособия при обычных родах составляет 58 878 рублей (максимальный - 340 795 рублей), при осложненных - 65 607 рублей (379 743 рублей), при многоплодной беременности - 81 589 тыс. рублей (472 245 рублей).

С 1 февраля 2021 года при рождении ребенка женщины получают разовую выплату в размере 18 886 рублей. В случае рождения двух и более детей она выдается на каждого ребенка.

Ежемесячные пособия на детей

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7 083 рублей (с 1 февраля 2021 года). При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая формируется из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29 тыс. 600 руб.

В качестве дополнительной поддержки для малоимущих семей с детьми с 1 января 2018 года установлены ежемесячные выплаты на родившегося (усыновленного) первого или второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Право на это пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, действующих в регионе проживания. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален, в среднем он составляет 10-15 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2020 года введены ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Право на данное пособие имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе их проживания. В 2020 году размер выплаты составлял 50% от величины прожиточного минимума (в среднем по России - 5,5 тыс. рублей в месяц). Первоначально заявления на это ежемесячное пособие планировалось принимать с 1 июля 2020 года, но из-за распространения пандемии коронавируса Путин распорядился начать эти выплаты уже в июне. С 1 января 2021 года в соответствии с подписанным указом президента эта выплата назначается более адресно и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи (заявления на перерасчет стали принимать с 1 апреля).

Также ежемесячные компенсационные выплаты получают те, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. В настоящее время неработающие родитель, усыновитель или опекун получают 10 тыс. рублей в месяц, другие лица - по 1,2 тыс. рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. Помимо этого дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, с 1 февраля 2021 года она составляет 2 919 рублей.

Дополнительная поддержка семей с детьми в условиях пандемии

В 2020 года для поддержки семей с детьми были введены дополнительные пособия. В апреле - июне семьям с детьми до трех лет ежемесячно дополнительно выплачивалось по 5 тыс. рублей на каждого ребенка (в соответствии с указами президента РФ от 7 апреля и 11 мая 2020 года).

Кроме того, в апреле - сентябре безработные родители получали дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также в 2020 году семьи с детьми получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка - в возрасте 3-16 лет и до 16 лет (в соответствии с указами президента РФ от 11 мая и 23 июня 2020 года).

Нововведения 2021 года

21 апреля 2021 года Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми с целью "свести к минимуму угрозу бедности для таких семей".

В результате с 1 июля 2021 г. единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки (первые 12 недель) беременности, была заменена на ежемесячное пособие для беременных. На него можно рассчитывать, если доход в семье на человека не превышает региональный прожиточный минимум. Размер ежемесячного пособия составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания (в среднем по стране - 6,3 тыс. рублей). Назначение пособия не зависит от семейного положения женщины.

Также с 1 июля введены ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, где доход меньше одного регионального прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания (в среднем по стране в н. в. - 5,6 тыс. рублей). Родителям-одиночкам, воспитывающим несколько детей указанных возрастов, пособие выплачивается на каждого ребенка. Эта выплата распространяется также на детей-сирот, не находящихся на полном государственном обеспечении, получать ее будет опекун или попечитель ребенка. Пособие назначается на один год и будет продлеваться по заявлению.

С 1 сентября 2021 года вводится оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от среднего заработка (в н. в. оплата по больничному листу зависит от трудового стажа).

Кроме того, по поручению президента РФ с 25 мая по 15 сентября 2021 года действует программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря. Она предполагает возмещение 50% стоимости оплаченных путевок (но не более 20 тыс. рублей). По данным правительства РФ, воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей.

Единовременная выплата на детей школьного возраста

В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в качестве помощи для подготовки детей к школе российские семьи получат в 2021 году по 10 тыс. рублей. При этом единовременная денежная помощь будет выплачиваться на каждого рожденного или усыновленного ребенка школьного возраста - от шести до 18 лет (если шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не ранее 3 июля 2021 года, первого дня после выхода указа президента об этой выплате).

Также эта денежная выплата распространяется на детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

По оценке Минтруда РФ, единовременную выплату на школьников смогут получить родители более 20 млн детей.

Материнский капитал

Помимо пособий, с 2007 года действует такая форма поддержки семей с детьми, как материнский (семейный) капитал. Первоначально программа была рассчитана на 10 лет (до 31 декабря 2016 года), впоследствии срок ее действия неоднократно продлевался. Программа действует до 31 декабря 2026 года. Эту единовременную государственную субсидию можно получить при рождении или усыновлении первого ребенка (в случае его появления с 1 января 2020 года), второго и последующих детей (с 1 января 2007 года).

По состоянию на 2021 год для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года, размер материнского капитала составляет 483 882 рублей, а при появлении второго ребенка полагаются дополнительные 155 550 рублей. В случае рождения или усыновления с 2020 года второго ребенка и последующих детей семья получает сразу 639 432 рублей (при условии, что раньше права на маткапитал не было). Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 годы, вправе рассчитывать на сумму в 483 882 рублей. Такой же размер маткапитала предусмотрен для семей с тремя и более детей, если до их появления права на материнский капитал не было.