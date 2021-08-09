Лучше, чем в Рио. Достижения российских атлетов на Олимпиаде в Токио

ТАСС-ДОСЬЕ. На завершившихся 8 августа 2021 года XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония) российские атлеты получили 71 медаль (20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые). Этот результат позволил россиянам занять пятое место в общекомандном зачете.

В ходе соревнований российские спортсмены завоевали награды в академической гребле, баскетболе 3х3, боксе, велоспорте, волейболе, вольной и греко-римской борьбе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, прыжках в воду, пулевой стрельбе, синхронном плавании, спортивной и художественной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо и фехтовании.

Золотые медали

Двадцать золотых наград завоевали:

стрелок Виталина Бацарашкина (пневматический пистолет, 10 м; скоростной пистолет, 25 м);

гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный (командное многоборье), гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова (командное многоборье);

тхэквондисты Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (весовая категория свыше 80 кг);

фехтовальщица София Позднякова (сабля, индивидуальное первенство), команда саблисток (Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова), команда рапиристок (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова);

пловец Евгений Рылов (100 м на спине; 200 м на спине);

теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (смешанный парный разряд);

боксер Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг);

борец греко-римского стиля Муса Евлоев (весовая категория до 97 кг);

борцы вольного стиля Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 кг), Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг);

синхронистки в соревнованиях дуэтов (Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина) и в групповых выступлениях (Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Алла Шишкина и Мария Шурочкина);

легкоатлетка Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Серебряные медали

Двадцать восемь серебряных наград получили:

стрелки Анастасия Галашина (пневматическая винтовка, 10 м), Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (пневматический пистолет, 10 м, смешанные пары), Юлия Зыкова (винтовка из трех положений, 50 м), Сергей Каменский (винтовка из трех положений, 50 м);

стрелок из лука Елена Осипова (индивидуальное первенство), женская команда по стрельбе из лука (Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова);

тхэквондистка Татьяна Минина (весовая категория до 57 кг);

фехтовальщицы Инна Дериглазова (рапира, индивидуальное первенство) и Софья Великая (сабля, индивидуальное первенство), команда шпажистов (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос), команда рапиристов (Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников, Тимур Сафин);

гимнастка Анастасия Ильянкова (упражнения на разновысоких брусьях), гимнаст Денис Аблязин (опорный прыжок); гимнастка Дина Аверина (художественная гимнастика, личное многоборье), группа в художественной гимнастике (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова);

пловец Климент Колесников (100 м на спине), пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк (эстафета 4х200 м вольным стилем);

баскетболисты Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров (баскетбол 3х3), баскетболистки Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения и Ольга Фролкины (баскетбол 3х3);

гребцы Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля, двойки);

теннисисты Карен Хачанов (одиночный разряд), Елена Веснина и Аслан Карацев (смешанный парный разряд);

легкоатлетка Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);

боксер Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 91 кг);

волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол);

мужская сборная по волейболу (связующие Игорь Кобзарь и Павел Панков, диагональные Максим Михайлов и Виктор Полетаев, блокирующие Артем Вольвич, Ильяс Куркаев и Иван Яковлев, доигровщики Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка и Ярослав Подлесных, либеро Валентин Голубев);

женская сборная по гандболу (вратари Виктория Калинина и Анна Седойкина, левые крайние Полина Горшкова и Полина Кузнецова, правые крайние Юлия Манагарова и Ольга Фомина, линейные Ксения Макеева и Анна Сень, правые полусредние Анна Вяхирева и Антонина Скоробогатченко, левые полусредние Владлена Бобровникова, Полина Ведёхина и Елена Михайличенко, разыгрывающие Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина).

Бронзовые медали

Двадцать три бронзовые награды завоевали:

тхэквондист Михаил Артамонов (весовая категория до 58 кг);

фехтовальщица Лариса Коробейникова (рапира, индивидуальное первенство);

прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев (вышка, 10 м);

стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова (пневматическая винтовка, 10 м, смешанные пары), также Юлия Каримова стала бронзовым призером в индивидуальной дисциплине - стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м;

дзюдоистка Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), дзюдоисты Нияз Ильясов (весовая категория до 100 кг) и Тамерлан Башаев (весовая категория свыше 100 кг);

гимнаст Никита Нагорный (личное многоборье; упражнения на перекладине), гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье; вольные упражнения);

пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем);

боксеры Андрей Замковой (весовая категория до 69 кг), Глеб Бакши (весовая категория до 75 кг) и Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг), боксерша Зенфира Магомедалиева (весовая категория до 75 кг);

борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (весовая категория до 130 кг);

борцы вольного стиля Гаджимурад Рашидов (весовая категория до 65 кг) и Артур Найфонов (весовая категория до 86 кг);

велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева (велотрек, мэдисон).

Медальная статистика россиян на предыдущих летних Олимпиадах

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте (США) россияне завоевали 63 медали (26-21-16) и заняли второе место в общекомандном зачете, уступив американцам.

В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее (Австралия) россияне завоевали 89 медалей (32-28-29). Этот результат принес вторую строчку в общекомандном рейтинге - вслед за представителями США.

В 2004 году на Играх в Афинах (Греция) российская сборная выиграла 90 медалей (28-26-36) и заняла третье место в общекомандном зачете, уступив сборным США и Китая.

В 2008 году на Олимпиаде в Пекине (Китай) россияне завоевали 60 наград (24-13-23), что позволило занять третье место в общекомандном рейтинге. Отечественных спортсменов опередили китайцы и американцы.

В 2012 году на Играх в Лондоне (Великобритания) сборная России выиграла 67 медалей (20-19-28) и заняла четвертое место в общекомандном зачете, пропустив вперед команды США, Китая и Великобритании.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) россияне завоевали 56 наград (19-17-20), что позволило занять четвертое место в общекомандном рейтинге. Отечественных спортсменов опередили представители США, Великобритании и Китая.