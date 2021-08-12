Уголовные дела о госизмене в отношении руководителей российских военно-научных организаций

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 августа 2021 года в Москве в рамках расследования уголовного дела о государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ) был арестован генеральный директор - главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ОАО "НИПГС", Санкт-Петербург) доктор технических наук Александр Куранов.

За последние 20 лет было известно только о двух случаях, когда обвинения в госизмене предъявлялись руководителям российских исследовательских организаций, связанных с оборонными технологиями.

Игорь Решетин (гендиректор "ЦНИИмаш-экспорт")

В декабре 2003 года следственные органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудили уголовное дело о госизмене в отношении гендиректора компании "ЦНИИмаш-экспорт" Игоря Решетина и четверых его подчиненных: заместителей Сергея Твердохлебова и Александра Рожкина, главного экономиста Сергея Визира и начальника отдела экспортного контроля Михаила Иванова. Поводом для расследования стал контракт, заключенный в 1996 году "ЦНИИмаш-экспортом" со Всекитайской импортно-экспортной корпорацией точного машиностроения. По нему российская компания должна была составить отчет о "численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока" (спускаемых аппаратов космических кораблей).

Сотрудники "ЦНИИмаш-экспорта" обвинялись в незаконном экспорте в КНР материалов и технологий, а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы "при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники". В октябре 2005 года подозреваемые были арестованы, им предъявили обвинение. В ходе следствия обвинение в госизмене было снято. 3 декабря 2007 года Лефортовский суд Москвы признал Игоря Решетина виновным по ч. 3 ст. 189 ("Незаконный экспорт или передача технологий и научно-технической информации в организованной группе"), ч. 4 ст. 188 ("Контрабанда, совершенная группой лиц") и ч. 3 ст. 160 ("Растрата, совершенная организованной группой") УК РФ. Он был приговорен к 11,5 года заключения в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела (за исключением Твердохлебова, который стал свидетелем обвинения, и умер до суда) получили сроки от пяти до 11 лет. 19 июня 2012 года Игорь Решетин был освобожден досрочно.

Роман Ковалев (начальник ЦТА ЦНИИмаш)

5 июня 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш Романа Ковалева по обвинению в госизмене. Сообщалось, что Ковалев - специалист в области численного моделирования гиперзвуковых течений. Первоначально дело Ковалева было соединено в одно производство с делом другого сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по аналогичной статье из-за подозрения в передаче европейским спецслужбам данных о российских гиперзвуковых комплексах "Кинжал" и "Авангард". В начале июня 2020 года дело Ковалева было выделено в отдельное производство и направлено в Московский областной суд, где рассматривалось в закрытом режиме.

22 июня 2020 года суд признал Романа Ковалева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ковалев полностью признал свою вину.