"Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани". Что говорили мировые политики о "Талибане"

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа после перехода Афганистана под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ), с 1999 года числящегося в санкционном списке ООН, талибы заявили о намерении сотрудничать со странами в вопросах реконструкции страны.

Подборка высказываний известных политиков об этом движении, второй раз захватившем власть в Афганистане (первый в 1996-2001 годах) - в материале ТАСС.

43-й президент США Джордж Буш - младший (2001-2009): "Более двух недель назад я предъявил лидерам "Талибана" ряд конкретных требований: закрыть лагеря подготовки террористов, сдать лидеров сети "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена в РФ; находились на подконтрольной талибам территории в конце 1990-х-2001 годов - здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ) и вернуть всех иностранных граждан, включая граждан США, незаконно задержанных в стране. Ни одно из этих требований не было выполнено. И теперь "Талибан" заплатит за это" (7 октября 2001 года из объявления о начале военной операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане).

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин (2006-2017): "С сожалением приходится констатировать продолжающееся распространение экстремистских идей и влияния талибов как на территории Афганистана, так и за его пределами. Террористы не сидят сложа руки" (6 мая 2008 года на открытом заседании СБ ООН).

44-й президент Барак Обама (2009-2017): "Существует бескомпромиссное ядро талибов. С ними нужно разговаривать с позиции силы, и они будут повержены. Но есть и те, кто взял в руки оружие под принуждением или просто за деньги. У этих афганцев должна быть возможность выбрать другой курс. И именно поэтому мы будем работать с местными лидерами, правительством Афганистана и международными партнерами, чтобы обеспечить процесс примирения в каждой провинции" (27 марта 2009 года в ходе выступления в Белом доме в связи с обнародованием новой стратегии США в Афганистане).

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай (2004-2014): "Когда мы говорим о начале мирного процесса с талибами, мы должны позаботиться о создании атмосферы, которая соответствовала бы этому процессу. Подходящая атмосфера, прежде всего, означала бы пересмотр ооновского списка и изъятие из него имен тех, кто не причастен к деятельности ни "Аль-Каиды", ни любой другой террористической сети. Имена таких лиц необходимо вычеркнуть из списка" (30 марта 2009 года в обращении к ООН).

Госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013): "Мы должны поддержать усилия правительства Афганистана, направленные на то, чтобы отделить экстремистов из "Аль-Каиды" и движения "Талибан" от тех, кто вступил в их ряды не из-за убеждений, а от отчаяния. И если они желают отказаться от насилия, порвать с "Аль-Каидой" и поддержать конституцию, им следует предложить почетную форму примирения и реинтеграцию в мирное сообщество" (31 марта 2009 года в Гааге на международной конференции по Афганистану).

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун (2007-2010): "Нам надлежит укрепить позиции гражданских и военных властей в Афганистане. И в этом заключается наша основная стратегия. Но одновременно мы постараемся убедить тех людей, которые ассоциировались с "Талибаном" и даже воевали против коалиционных сил, отказаться от насилия и присоединиться к демократическому процессу" (21 января 2010 года на пресс-конференции в Лондоне).

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов (с 2011 года): "У России пока нет официальных контактов с "Талибаном". Но это не означает, что их не может быть при определенных условиях. Главное, чтобы те люди, с которыми нынешняя, признанная нами и международным сообществом власть, собирается примириться, соблюдали три условия: прекратили воевать, уважали действующую конституцию Афганистана и разорвали связи с "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями"; "Если все эти условия будут выполнены, у нас вообще не будет никаких претензий к талибам. Мы готовы принять их, как часть афганского общества" (9 июля 2012 года в интервью ИТАР-ТАСС).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Под руководством муллы Мансура (лидер движения в 2013-2016 годах) движение "Талибан" продолжало проводить жестокие нападения по всему Афганистану, которые вели к гибели и страданиям бессчетного числа афганских гражданских лиц и бойцов сил безопасности, и которые представляли ежедневную угрозу для сил США и других государств НАТО и партнеров альянса. НАТО остается привержена своей миссии тренировать, консультировать и помогать афганским силам, чтобы Афганистан никогда более не стал тихой гаванью для террористов" (23 мая 2016 года, комментируя уничтожение лидера "Талибана" муллы Ахтара Мохаммада Мансура в результате операции американских сил).

Глава Пентагона Джеймс Мэттис (2017-2018): "Если "Талибан" хочет присоединиться к политическому процессу и добросовестно работать с целью обеспечения лучшего будущего для афганского народа, страдающего на протяжении долгого времени, ему лишь нужно отказаться от насилия и отвергнуть терроризм" (24 апреля 2017 года в ходе пресс-конференции в Кабуле по результатам переговоров с президентом республики Ашрафом Гани).

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Мы работаем с талибами для того, чтобы реализовать решение Совета Безопасности ООН, принятое по предложению афганского правительства, которое заключается в том, что талибы должны стать частью политического процесса, если они признают нынешнюю конституцию Афганистана, откажутся от насилия и не будут иметь ничего общего с террористами" (10 мая 2017 года в заявлении после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (2017-2018): "Нужно, чтобы "Талибан" начал взаимодействовать с афганскими властями в процессе примирения и создания эффективного руководства страной в будущем" (27 августа 2017 года в эфире телеканала Fox News).

45-й президент США Дональд Трамп (2017-2021): "Я не думаю, что сейчас мы готовы говорить с ними [талибами]. Может быть, для этого и настанет время, но нескоро" (29 января 2018 года перед началом встречи с постоянными представителями стран - членов Совета Безопасности ООН); "Мы могли бы покончить с этими быстро и легко, если бы я желал убить миллионы человек. Я не желаю убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном" (18 февраля 2020 года в ходе пресс-конференции в Белом доме).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (с 2019 года): "Мы не хотим, чтобы кто-либо осуществлял двустороннее признание "Талибана" (в качестве нового правительства), и хотим согласовать единую позицию, насколько это возможно, среди стран, которые придерживаются сходных взглядов на вещи. Только так мы сможем сделать все возможное, чтобы не допустить закрепления террористов в стране" (в выступлении, которое транслируровал телеканал Sky News 15 августа).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Мы сохраняем персонал и офисы на территориях под контролем "Талибана". Я рад сообщить, что по большей части к нашему персоналу и имуществу относились с уважением" (16 августа 2021 года на заседании СБ ООН).

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов: "Я сужу по первым суткам их [талибов] контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани" (16 августа 2021 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы").

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов: "Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство" (16 августа 2021 года в эфире телеканала "Россия-24"); "Мы давно обговаривали с талибами перспективу дальнейшего развития событий после их захвата власти в стране, и они неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000 года. Но это не означает, что мы должны расслабляться" (16 августа 2021 года в эфире Первого канала);

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок" (17 августа 2021 года в ходе встречи с журналистами).