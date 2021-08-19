Августовский кризис 1991 года в СССР. Предпосылки и хронология событий

ТАСС-ДОСЬЕ. 19-21 августа 1991 года, 30 лет назад, в Советском Союзе произошел политический кризис, вызванный попыткой группы членов высшего руководства страны не допустить подписания нового Союзного договора, который, по их мнению, означал фактическую ликвидацию СССР как единого государства. Был сформирован Госкомитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), члены которого ввели в стране чрезвычайное положение и попытались отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Действия ГКЧП были расценены президентами СССР и РСФСР, союзными и республиканскими органами законодательной власти как попытка государственного переворота (в прессе получили название "августовский путч"). Пассивность участников госкомитета, активное противодействие властей РСФСР, массовые протесты граждан в Москве, Ленинграде привели к тому, что попытка переворота потерпела неудачу.

ТАСС подготовил справочный материал о предпосылках и событиях августа 1991 года.

Ситуация в СССР в 1991 году

В 1980-х годах СССР оказался в состоянии системного кризиса. Значительная часть населения разуверилась в догмах официальной коммунистической идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание СССР от западных государств. Результатом советской национальной политики стало формирование в союзных и автономных республиках самостоятельных национальных элит. Попытка реформирования политической и экономической системы в годы перестройки (1985-1991) привела к обострению всех имевшихся противоречий, в частности резкому росту сепаратизма, возникновению вооруженных межнациональных конфликтов.

По инициативе генсека ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Михаила Горбачева (с марта 1990 года - президент СССР) была значительно ослаблена роль компартии, которая обеспечивала единство советской государственной системы (в 1990 году КПСС была полностью отделена от государства). С 1988 года начался т. н. парад суверенитетов, в ходе которого власти союзных республик провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. В течение 1990 года все республики приняли декларации о суверенитете (при этом сохраняя членство в СССР), а Латвия, Литва и Эстония объявили о собственной независимости.

В 1990-1991 годах развернулось острое противостояние между Михаилом Горбачевым и руководителем российской республики (РСФСР) Борисом Ельциным.

17 марта 1991 году в Советском Союзе был проведен референдум о сохранении СССР. В нем участвовали девять из 15 союзных республик (власти Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии отказались от его проведения). В плебисците приняли участие 80% граждан, за сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против - 21,7%.

По инициативе Михаила Горбачева был разработан новый проект Союзного договора. С 23 апреля по 23 июля 1991 года шли переговоры между Горбачевым и президентами девяти союзных республик (РСФСР, Украинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Азербайджанской, Таджикской, Киргизской и Туркменской ССР) о создании Союза Советских Суверенных Республик, которые получили название "новоогаревский процесс". В июле 1991 года участники переговоров одобрили проект договора в целом и назначили его подписание на время проведения Съезда народных депутатов СССР в сентябре - октябре 1991 года.

29-30 июля 1991 года Михаил Горбачев в обстановке секретности провел встречи с президентами РСФСР и Казахской ССР Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых договорился о переносе подписания документа на 20 августа. Решение было вызвано опасениями, что народные депутаты проголосуют против договора, предполагавшего создание де-факто конфедеративного государства, в котором большинство полномочий передавалось республикам. В новой редакции документа сфера ведения Союза практически полностью совпадала со сферой совместного ведения центра и республик, контроль за налоговыми поступлениями осуществлялся республиками, не упоминался общесоюзный Госбанк, не были прописаны сроки принятия новой конституции, в результате чего сохранялась ситуация правовой конфликтности между союзным центром и республиками.

2 августа президент СССР выступил по Центральному телевидению, где заявил, что 20 августа новый Союзный договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан (до обсуждения и утверждения Съездом), а остальные республики сделают это "через определенные промежутки времени". Текст договора был опубликован только 15 августа 1991 года.

События 17-18 августа 1991 года

С 5 августа 1991 года президент СССР находился в отпуске в своей резиденции в Форосе в Крыму.

17 августа 1991 года в одном из зданий КГБ на юго-западе Москвы (т. н. объект "АБЦ") прошла встреча премьер-министра СССР Валентина Павлова, председателя КГБ Владимира Крючкова, министра обороны Дмитрия Язова, первого зампреда Совета обороны СССР Олега Бакланова, секретаря ЦК КПСС по организационно-партийной работе Олега Шенина, руководителя Аппарата президента СССР Валерия Болдина, заместителей министра обороны Владислава Ачалова и Валентина Варенникова (также являлся главкомом Сухопутных войск), зампредседателя КГБ Валентина Грушко. На ней было принято решение о необходимости введения в стране чрезвычайного положения, формирования ГКЧП, недопущения подписания нового Союзного договора. Для санкционирования этих мер было решено направить делегацию к Михаилу Горбачеву, а в случае его отказа - предложить ему передать полномочия главы СССР вице-президенту Геннадию Янаеву.

18 августа на переговоры с Горбачевым вылетели Бакланов, Болдин, Варенников и Шенин. Вместе с ними к президенту СССР прибыли начальник службы охраны КГБ СССР Юрий Плеханов и его заместитель Вячеслав Генералов. По свидетельству Михаила Горбачева, он не дал своего согласия на предложенные ему меры, назвав их "авантюрой" и предложив созвать Съезд народных депутатов или Верховный Совет СССР. Он также отказался выехать в Москву, сославшись на болезнь. Согласно воспоминаниям Валентина Варенникова, Горбачев закончил разговор словами: "Черт с вами, делайте, что хотите, но доложите мое мнение".

В тот же день, по словам Горбачева, он был изолирован в своей резиденции в Форосе, где была полностью отключена правительственная связь. По другим свидетельствам, в частности Вячеслава Генералова, охрана выполняла все распоряжения президента, связь была отключена только в его кабинете, при этом имелась возможность вести переговоры из правительственных автомобилей со спутниковыми телефонами.

Формирование ГКЧП

В ночь с 18 на 19 августа в Москве вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал указ о возложении на себя со следующего дня полномочий президента СССР "в связи с невозможностью" их исполнения Горбачевым "по состоянию здоровья". Тогда же окончательно был определен состав ГКЧП. Вместе с Янаевым в него вошли Валентин Павлов, Дмитрий Язов, глава МВД СССР Борис Пуго, Владимир Крючков, Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков. От участия в ГКЧП отказались министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных и председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов.

События 19 августа

19 августа 1991 года в 06:00 мск по радио и Центральному телевидению СССР было зачитано "Заявление советского руководства". В нем было сказано о переходе полномочий президента СССР к Геннадию Янаеву, образовании ГКЧП, решения которого "обязательны для неукоснительного исполнения всеми органами власти" и гражданами, введении чрезвычайного положения "в отдельных местностях СССР на срок шесть месяцев". Заявление подписали Янаев, Павлов и Бакланов.

В тот же день были подписаны другие документы ГКЧП: "Обращение к советскому народу", постановления №1 и 2, указ о введении чрезвычайного положения в Москве. В обращении говорилось, что "начатая по инициативе М. С. Горбачева политика реформ <...> зашла в тупик, <...> возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, <...> растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества". ГКЧП подтверждал приверженность "истинно демократическим процессам" и "политике реформ", обещал провести всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора и призывал "всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени".

ГКЧП постановил незамедлительно расформировать все "неконституционные структуры власти и управления, военизированные формирования" и отменить их решения, приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений. Было запрещено проведение митингов, демонстраций и забастовок. Установлен госконтроль над СМИ (однако часть из них не исполняла указания ГКЧП). Перечень телепрограмм был временно ограничен, в телеэфире транслировали балет "Лебединое озеро". Был приостановлен выпуск большинства газет за исключением изданий "Труд", "Рабочая трибуна", "Известия", "Правда", "Красная звезда", "Советская Россия", "Московская правда", "Ленинское знамя", "Сельская жизнь".

Для реализации режима чрезвычайного положения в Москву, окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси и Риги были введены войска. В столицу, по данным управляющего делами Кабинета министров СССР Игоря Простякова, вошли около 4 тыс. военнослужащих с бронетехникой (4-я Кантемировская танковая и 2-я Таманская мотострелковая дивизии, части 106-й воздушно-десантной дивизии, 27-й отдельной мотострелковой бригады спецназначения КГБ СССР и др.). В республиках Прибалтики войска и милиция взяли под контроль ряд зданий госорганов и СМИ.

Президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться ГКЧП, объявил его действия "правым реакционным антиконституционным переворотом", а постановления ГКЧП - не имеющими силу на территории РСФСР. Своими указами Ельцин потребовал подчинения себе всех органов союзной исполнительной власти на территории России, в том числе Минобороны, КГБ и МВД.

В Москве у здания Верховного Совета РСФСР (т. н. Белого дома) на Краснопресненской набережной собралось несколько тысяч человек, началось строительство баррикад. После полудня Борис Ельцин с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом противостоять ГКЧП. В тот же день это выступление было показано по телевидению в программе "Время". Митинги против ГКЧП прошли также в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах России. Главные редакторы ряда закрытых по требованию ГКЧП печатных изданий выпустили совместную "Общую газету", где публиковали материалы в поддержку российского руководства.

Вечером 19 августа в пресс-центре МИД состоялась первая и единственная пресс-конференция членов ГКЧП, прямую трансляцию которой вело Центральное телевидение СССР. Перед журналистами выступили Геннадий Янаев, Борис Пуго, Олег Бакланов, Василий Стародубцев и Александр Тизяков. Отвечая на вопрос о местонахождении президента СССР, Янаев сказал, что Горбачев находится "на отдыхе и лечении в Крыму" и выразил надежду, что вскоре он "будет в строю, и мы будем вместе работать".

Реакция в СССР и за рубежом

События в Советском Союзе вызвали реакцию во всем мире. Президент США Джордж Буш выступил с заявлением, в котором потребовал возвращения к власти президента СССР и поддержал Бориса Ельцина. Действия ГКЧП осудили премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль, премьер-министр Испании Филипе Гонсалес и ряд других руководителей европейских государств. В поддержку госкомитета высказались лидеры Ливии Муамар Каддафи, Палестины Ясир Арафат, Сербии Слободан Милошевич и Ирака Саддам Хусейн.

Большинство глав союзных республик (за исключением Прибалтики) изначально заняли лояльную или выжидательную позицию по отношению к ГКЧП, однако после его роспуска заявили о неконституционности действий госкомитета. Среди тех, кто публично поддержал ГКЧП, были первые секретари ЦК компартий Азербайджана и Украины Аяз Муталибов и Станислав Гуренко, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Николай Дементей.

Действия ГКЧП поддержало руководство некоторых российских регионов (Татарстана, Рязанской области, Краснодарского края и др.). Мэры Москвы и Ленинграда Гавриил Попов и Анатолий Собчак назвали членов госкомитета "преступниками" и призвали горожан к сопротивлению.

События 20 августа

20 августа в митинге против ГКЧП, который прошел в Москве, приняли участие порядка 150 тыс. человек, в Ленинграде к аналогичной акции протеста присоединились около 300 тыс. человек.

Были опубликованы заявление председателя ВС СССР Анатолия Лукьянова от 16 августа 1991 года, в котором говорилось о необходимости дополнительного обсуждения и корректировки положений Союзного договора на сессии ВС и Съезде народных депутатов СССР, и его постановление от 19 августа о созыве внеочередной сессии союзного ВС 26 августа.

В тот же день, 20 августа, президент РСФСР Борис Ельцин "до восстановления в полном объеме деятельности конституционных органов и институтов государственной власти и управления Союза ССР" взял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженными силами на территории России, переподчинив себе высший армейский командный состав, и назначил министром обороны РСФСР генерал-полковника Константина Кобца. Вице-президенту РСФСР Александру Руцкому было поручено разработать предложения по созданию в республике национальной гвардии. Был создан штаб обороны, началось формирование ополчения. Помимо охраны Белого дома, российское руководство поддержали бойцы республиканского ОМОНа, ветераны-"афганцы" (21 августа к ним присоединились курсанты рязанской и орловской школ МВД). В их распоряжении имелось несколько сот единиц огнестрельного оружия.

Согласно обвинительному заключению по делу ГКЧП 20 августа руководителями КГБ, МВД и Минобороны СССР было принято решение о захвате здания ВС РСФСР. Оно было одобрено на заседании ГКЧП. Однако письменный приказ о начале операции так и не был отдан. Многие высшие военачальники заняли лояльную российскому руководству позицию (командующий Воздушно-десантными войсками Павел Грачев, его заместитель Александр Лебедь, первый замглавы МВД СССР Борис Громов). Противником ГКЧП также был главнокомандующий ВВС - заместитель министра обороны СССР Евгений Шапошников.

События 21 августа

В ночь на 21 августа группа демонстрантов - противников ГКЧП попыталась воспрепятствовать прохождению воинской колонны в Чайковском тоннеле на Садовом кольце (ныне Новоарбатский тоннель). При этом погибли трое манифестантов - Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Это были единственные человеческие жертвы в ходе августовского кризиса.

Утром 21 августа на заседании коллегии Министерства обороны СССР большинство участников высказались за необходимость вывода войск из Москвы, а также за выход главы министерства из состава ГКЧП. После заседания коллегии министр обороны Дмитрий Язов отдал приказ о выводе войск из столицы.

В тот же день с осуждением ГКЧП выступили народные депутаты ВС РСФСР (21 августа открылась чрезвычайная сессия ВС республики), секретариат ЦК КПСС и президиум Кабинета министров СССР.

На заседании ГКЧП было решено отправить новую делегацию для переговоров с Михаилом Горбачевым. В Форос вылетели Олег Бакланов, Владимир Крючков, Александр Тизяков, Дмитрий Язов. К ним присоединились Анатолий Лукьянов, заместитель генсека ЦК КПСС Владимир Ивашко и Юрий Плеханов. Однако президент СССР отказался от переговоров. Он принял прилетевших к нему вице-президента РСФСР Александра Руцкого, премьера РСФСР Ивана Силаева, а также членов Совета безопасности СССР Вадима Бакатина и Евгения Примакова, не поддержавших ГКЧП.

В тот же день Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех ранее принятых им решений. В свою очередь президент РСФСР Борис Ельцин издал указ об отмене распоряжений ГКЧП, а прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов. Генпрокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту попытки государственного переворота.

Возвращение президента СССР в Москву, арест членов ГКЧП

В ночь на 22 августа Михаил Горбачев в сопровождении Александра Руцкого и Ивана Силаева прибыл в Москву. Президент СССР выступил по Центральному телевидению. В частности, он поблагодарил Бориса Ельцина, за то, что он "стал в центре сопротивления заговору", а также призвал "быстрее идти по пути радикальных реформ". В тот же день Горбачев отменил все решения ГКЧП, а также сместил участников и сторонников госкомитета с занимаемых ими постов.

22 августа были арестованы основные члены ГКЧП - Геннадий Янаев, Владимир Крючков, Дмитрий Язов и Александр Тизяков. Министр внутренних дел СССР Борис Пуго покончил с собой. 23 августа арестовали Валентина Павлова и Василия Стародубцева. Союзной прокуратурой были взяты под стражу Олег Шенин, Олег Бакланов, Валерий Болдин и Юрий Плеханов. 24 августа 1991 года покончил с собой маршал СССР Сергей Ахромеев, 26 августа - управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. 29 августа, после получения санкции ВС СССР, был задержан Анатолий Лукьянов. Кроме того, по делу ГКЧП были арестованы Валентин Варенников, Вячеслав Генералов и Виктор Грушко.

Фигуранты дела ГКЧП были помещены в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, им были предъявлены обвинения по пункту "а" ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР ("Измена Родине с целью захвата власти"). 23 февраля 1994 года все они были амнистированы Госдумой РФ I созыва. 6 мая 1994 года на основании постановления об амнистии уголовное дело в отношении членов ГКЧП было прекращено. Валентин Варенников отказался принять амнистию, его дело продолжало рассматриваться отдельно. 11 августа 1994 года Варенников был оправдан Военной коллегией Верховного суда РФ "за отсутствием в его действиях состава преступления".

Последующие события 1991 года и распад СССР

23 августа 1991 года Борис Ельцин своим указом приостановил деятельность компартии РСФСР, поддержавшей ГКЧП, на территории России. 24 августа было опубликовано заявление президента СССР Михаила Горбачева о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС. В тексте документа также содержалось обращение к членам ЦК о необходимости самороспуска партии. 6 ноября указом Бориса Ельцина деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории России была запрещена, все организационные структуры распущены, партийное имущество передано в госсобственность.

Августовский кризис привел к усилению центробежных тенденций в СССР, ослаблению союзных органов власти и утрате Михаилом Горбачевым реальных рычагов влияния. После августовских событий 1991 года союзные республики, лидеры которых участвовали в новоогаревских переговорах, заявили о своей независимости (24 августа - Украина, 30 - Азербайджан, 31 - Узбекистан и Киргизия, остальные - в сентябре-декабре 1991 года).

8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) 11 руководителей бывших союзных республик приняли декларацию о целях и принципах СНГ (Алма-Атинская декларация), в которой подтвердили, что с образованием Содружества СССР прекращает свое существование. 25 декабря Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании республики в Российскую Федерацию. Вечером того же дня Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения с заявлением об отставке с поста президента СССР.

26 декабря 1991 года Совет республик ВС СССР принял декларацию, согласно которой Советский Союз прекратил существование как государство и субъект международного права.