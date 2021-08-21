Предвыборная агитация в СМИ. Правила и требования

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2021 года в средствах массовой информации начинается агитация перед выборами в Госдуму VIII созыва, голосование на которых пройдет 17, 18 и 19 сентября. Период агитации продлится до 00:00 часов по местному времени 17 сентября. Проведение агитации в дни голосовании избирательным законодательством запрещено.

Что является агитацией

Цель предвыборной агитации заключается в том, чтобы побудить избирателей к голосованию за или против того или иного кандидата или списков кандидатов. Правила ее проведения регулируются федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12 июня 2002 г. и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" от 22 февраля 2014 г.

К предвыборной агитации относятся:

Призывы голосовать за или против партий или кандидатов.

Публичное выражение предпочтения кому-либо из них (за исключением случаев обнародования результатов опроса общественного мнения).

Описание возможных последствий избрания того или иного кандидата.

Распространение сведений о партиях или кандидатах в сочетании с позитивными или негативными комментариями.

Информация о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями.

"Деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей" к политической партии или кандидату

Период проведения агитации в СМИ, формы и методы

В соответствии с требованиями российского законодательства агитация в СМИ начинается за 28 дней до выборов и завершается за день до их проведения (т.н. день тишины). В случае принятия Центральной избирательной комиссией РФ решения о многодневном голосовании, запрет на агитацию накануне выборов не применяется (в соответствии с поправками в избирательное законодательство от 30 апреля 2021 г.): она должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. При этом запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется.

Агитация в СМИ проводится на каналах телерадиовещательных компаний, в периодических печатных и сетевых изданиях в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-конференций, интервью, телефильмов и др. Содержание и методы ее проведения определяют сами партии и кандидаты. От их имени могут выступать уполномоченные представители и доверенные лица.

Общие требования к участникам кампании

К проведению агитации не допускаются органы госвласти и местного самоуправления, чиновники, служащие и члены органов управления организаций при исполнении ими должностных обязанностей, воинские части и учреждения, благотворительные и религиозные организации, члены избиркомов с правом решающего голоса, иностранцы и лица без гражданства, международные организации, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, несовершеннолетние.

Кроме того, запрещено проводить агитацию лицам, в отношении которых решением суда в период избирательной кампании установлен факт нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности". Запрещается возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по какому-либо признаку и др. При этом агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости, не рассматривается как разжигание социальной розни.

Цитирование в агитматериалах высказываний какого-либо лица об участниках выборов возможно только с его письменного согласия. Исключение сделано для высказываний самих кандидатов, а также для использования цитат, ранее обнародованных в СМИ (с указанием источника и даты).

Все агитационные материалы кандидатов, являющихся иноагентами или аффилированных с ними, должны сопровождаться соответствующей разъяснительной информацией. Это требование касается и партий, в списках которых есть такие кандидаты. Партии в своих агитматериалах должны указывать сведения о выдвижении ими лица - иноагента, либо лица, аффилированного с иностранным агентом. Данная информация должна быть ясно видимой (различимой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала.

Избирательное законодательство запрещает партиям и кандидатам использовать агитацию в СМИ для призывов голосовать за других участников выборов или против них.

Распределение эфира и печатных площадей в СМИ

В соответствии с избирательным законодательством политические партии и зарегистрированные кандидаты получают в равных долях бесплатное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах, которое используют для размещения агитационных материалов и участия в совместных предвыборных мероприятиях. Общероссийские государственные компании предоставляют партиям на каждом из своих каналов не менее одного часа эфирного времени. Региональные государственные телерадиовещательные компании предоставляют партиями и кандидатам, зарегистрированным в данном регионе, 30 минут эфира (делятся между партиями и кандидатами в равных долях). Все программы должны выходить в рабочие дни, в рейтинговое время и не прерываться рекламой. При этом не менее половины общего объема эфира отводится для проведения совместных агитационных мероприятий (например, дебатов), в которых кандидаты обязаны участвовать лично.

Партии, участвующие в выборах, могут бесплатно публиковать свои агитационные материалы в еженедельных общероссийских государственных периодических печатных изданиях. Безвозмездные площади партиям и кандидатам-одномандатникам также предоставляют региональные государственные СМИ, выходящие не реже одного раза в неделю. Для всех участников выборов законом предусмотрены одинаковые условия: равный объем публикации, равноценное место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие. Партии и кандидаты должны получить не менее 10% от общего объема еженедельной печатной площади издания один раз в неделю в течение всего агитационного периода.

Участники выборов могут также вести агитацию в СМИ на платных условиях за счет средств своих избирательных фондов. С этой целью избирательное законодательство обязывает государственные компании резервировать платные печатные площади и время эфира. Негосударственные СМИ, включая сетевые издания, также могут предоставлять платные услуги кандидатам.

Распределение печатных площадей, даты и времени выхода в эфир осуществляется путем жеребьевки, проводимой ЦИК.

Общероссийские СМИ на выборах 2021 года

1 июля 2021 года ЦИК России утвердил список государственных телерадиовещательных компаний и печатных изданий для предвыборной агитации. В него вошли 15 телеканалов ("Россия-1", "Россия-24", "Культура", Первый канал, "ТВ Центр - Москва", "Карусель", "Звезда", ОТР, Russia Today и другие каналы RT) и восемь радиоканалов ("Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Культура", а также "Орфей", "Спутник в Крыму", Sputnik и "Звезда ФМ"). Бесплатное эфирное время предусмотрено для кандидатов на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", Первом канале, "ТВ Центр - Москва", ОТР, а также на радиоканалах "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Культура".

В список общероссийских государственных печатных СМИ вошли 17 изданий. Площади для бесплатной агитации будут предоставлены в 12 из них. В их числе - "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета" и "Чувашская женщина".

Агитация в СМИ на выборах 2016 года

В ходе избирательной кампании 2016 года уведомления о готовности размещать агитационные материалы кандидатов представили в ЦИК 252 сетевых издания (на выборах 2011 года - 32), 59 телерадиоканалов (31), 153 печатных издания (137). В итоге в перечень общероссийских государственных СМИ, утвержденный Центризбиркомом, вошли 13 телеканалов, восемь радиоканалов, 16 печатных изданий.

Бесплатное эфирное время кандидаты получили на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", Первом канале, "ТВ Центр - Москва", ОТР, радиоканалах "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". На каждую политическую партию пришлось по восемь часов эфира. В целом это составило 70 часов эфирного времени на телевидении и 42 часа на радио.

Свои полосы кандидатам безвозмездно предоставили 13 общероссийских изданий, в т.ч. "Российская газета", "Парламентская газета", "Красная звезда". Каждая партия получила печатные площади суммарным объемом 23,3 кв. м.

Кроме того, эфирное время и печатные площади были предоставлены региональными СМИ. Среди них - 382 телеканала, 235 радиоканалов, 1 тыс. 890 печатных изданий.