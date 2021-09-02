История Восточного экономического форума

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-4 сентября 2021 года во Владивостоке состоится очередной Восточный экономический форум. Его тема - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". ТАСС подготовил материал об этом мероприятии.

Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета.

Проводится ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Организация, партнеры

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет вице-премьер РФ, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", с 2016 года эту функцию выполняет Фонд Росконгресс.

Генеральными партнерами форума являются российские компании ВЭБ.РФ, "Газпром", "Русгидро" и "Сибур". Генеральный спонсор - ВТБ.

ВЭФ-2015

В рамках I ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. Тема пленарного заседания - "Дальний Восток на глобальной карте инвестиционных возможностей". На нем 4 сентября выступил президент РФ Владимир Путин (глава государства присутствовал и на всех последующих форумах). Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран. В ходе форума были заключены контракты на сумму 1,3 трлн рублей. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, впервые был проведен ставший затем традиционным для форума фольклорный фестиваль и выставка "Улица Дальнего Востока", посвященная особенностям данных регионов. Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".

ВЭФ-2016

II ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года под девизом "Открывая Дальний Восток". Всего мероприятие посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. В рамках культурной программы на Приморской сцене Мариинского театра были представлены опера "Пиковая дама", балет "Корсар", также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата. Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.

ВЭФ-2017

III ВЭФ состоялся 6-7 сентября 2017 года с темой пленарного заседания "Дальний Восток: создавая новую реальность". На ВЭФ присутствовали более 6 тыс. человек из более чем 60 стран. Было подписано 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей. В рамках спортивной и культурной программы прошли Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано, благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, регата, теннисный турнир и другие соревнования, концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя Юрия Башмета, гала-концерт мастеров искусств Республики Саха (Якутия).

ВЭФ-2018

11-13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум, его темой стало "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". В нем приняли участие 6 тыс. человек. Было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий Трутнев среди наиболее значимых назвал заключенные соглашения о создании горно-промышленного предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке, об инвестициях международного азиатского инвестиционного фонда Generations Fund (GenFund) в дальневосточные проекты российского агрохолдинга "Русагро" и Находкинского завода минеральных удобрений, о поставках "Аэрофлоту" 100 самолетов Superjet 100 ("Суперджет 100"), а также о строительстве в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) компании "Новатэк". В рамках культурной программы состоялись выставка произведений художника Карла Брюллова и его учеников, выставка карт России из собрания музеев Московского Кремля, впервые была проведена интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?".

ВЭФ-2019

Девизом V ВЭФ, прошедшего 4-6 сентября 2019 года, стало "Дальний Восток - горизонты развития". В форуме приняло участие рекордное число гостей - 8,5 тыс. человек из 65 стран. Было подписано 270 соглашений на общую сумму в 3,4 трлн рублей. В частности, Находкинский завод минеральных удобрений и "Корпорация развития Дальнего Востока" подписали соглашение о строительстве комплекса по производству метанола и аммиака в Приморском крае, а "Русская медная компания" и "Фонд развития Дальнего Востока" договорились о строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж (Хабаровский край). Главным спортивным событием ВЭФ стал Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано. Помимо традиционной "Улицы Дальнего Востока", на площадке форума, а затем в Приморской государственной галерее состоялась выставка картины "Мадонна делла Лоджиа" художника Сандро Боттичелли из собрания флорентийской галереи Уффици.

Отмененный ВЭФ-2020

В 2020 году Восточный экономический форум планировалось провести 2-5 сентября. Однако 19 июня 2020 года оргкомитет мероприятия принял решение о его отмене из-за коронавируса.

Первые лица иностранных государств, посещавшие ВЭФ

Высокопоставленные представители иностранных государств посещают ВЭФ с 2016 года. Всего за это время в форуме приняли участие семь первых лиц из шести иностранных государств.

Ни одного ВЭФ в 2016-2019 годах не пропустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Представители Республики Корея посещали мероприятие два раза: в 2016 и 2017 годах это были президенты Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ин.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга участвовал в форуме в 2017, 2018 и 2019 годах.

По одному разу форум посещали председатель КНР Си Цзиньпин (2018), премьер-министр Индии Нарендра Моди (2019), а также премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (2019).

Официальный сайт ВЭФ - forumvostok.ru.