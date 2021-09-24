Как проходили встречи президентов России с лидерами партий, прошедших в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. На 25 сентября запланирована встреча президента Владимира Путина в режиме видеоконференции с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 19 сентября. По данным ЦИК России, 5%-ный барьер по федеральному округу преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". За счет одномандатных округов в Госдуму прошли представители еще трех партий - "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы" (от каждой избран один кандидат-одномандатник), а также пять самовыдвиженцев.

Нынешняя избирательная кампания стала восьмой по счету в истории современной России. Ранее выборы в Госдуму проходили 12 декабря 1993 года, 17 декабря 1995 года, 19 декабря 1999 года, 7 декабря 2003 года, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года.

Президенты встречались с победителями трех избирательных кампаний: Владимир Путин в 2000 и 2016 годах, Дмитрий Медведев в 2011 году. После выборов 1993, 1995 и 2007 годов встреч главы государства с лидерами думских фракций или прошедших в Думу политических партий не было. В 2003 году президент Владимир Путин встречался с главами депутатских объединений уходящего созыва палаты.

2000 год

5 января 2000 года в Кремле состоялась встреча исполняющего обязанности президента Владимира Путина с лидерами партий, объединений и блоков, которые по итогам выборов 19 декабря 1999 года вошли в состав новой Госдумы III созыва, и главами депутатских объединений прошлого созыва палаты. Участниками встречи стали спикер Госдумы II созыва Геннадий Селезнев, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидеры "Отечества - Вся Россия" Евгений Примаков, "Единства" Сергей Шойгу, "Яблока" Григорий Явлинский, один из лидеров Союза правых сил Павел Крашенинников, руководители фракции и движения "Наш дом - Россия" Владимир Рыжков и Виктор Черномырдин, координаторы Аграрной депутатской группы, групп "Народовластие" и "Российские регионы" Николай Харитонов, Николай Рыжков и Олег Морозов. Обсуждались вопросы организации работы Госдумы, а также предстоящие в марте президентские выборы. На встрече Владимир Путин особо подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества депутатов с правительством, которое было начато в годы работы предыдущего созыва парламента. По словам президента, нужно продолжать эту традицию: "То, что мешает, нужно оставить в веке прошлом, а все то, что помогает, должно быть использовано в будущем".

2011 год

13 декабря 2011 года президент Дмитрий Медведев в своей подмосковной резиденции Горки-9 провел встречу с лидерами парламентских партий. По итогам думских выборов 4 декабря 7%-ный барьер преодолели списки "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, которые уже были представлены в Госдуме с 2003 года. Участники встречи обсудили итоги парламентских выборов, которые отказалась признавать оппозиция, заявив о массовых нарушениях в ходе их проведения и фальсификации результатов голосования, а также организацию работы нового созыва. Дмитрий Медведев сообщил, что первое заседание Госдумы пройдет по его решению ранее 30-дневного срока, предусмотренного конституцией, а именно 21 декабря. Президент предложил в целях "гарантирования прав всех партий" отдать "значительную часть" комитетов Госдумы VI созыва под контроль оппозиции. В результате было принято решение передать 14 комитетов из 29 представителям КПРФ, ЛДПР и СР (ранее эти партии контролировали шесть комитетов). На встрече Дмитрий Медведев также призвал новую Думу продолжить работу по дальнейшей реформе политической системы. По словам главы государства, необходимо "идти на решительные шаги по снятию накопившихся ограничений на политическую деятельность, не допустить разрыва между отдельными социальными группами и институтами".

2016 год

23 сентября 2016 года в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с лидерами партий, прошедших по итогам выборов 18 сентября в Госдуму: "Единой Россией", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". Глава государства призвал Госдуму нового созыва начать работу уже 5 октября. По словам президента, депутаты должны обратить особое внимание на принятие бюджета, чтобы закрепить положительные тенденции в экономике, а также оставить приоритетными расходы на социальную сферу и оборону. Президент также предложил лидерам фракций поддержать кандидатуру первого заместителя главы своей администрации Вячеслава Володина на пост спикера нижней палаты парламента. Владимир Путин заявил о необходимости уважительного отношения к парламентскому меньшинству, заявив о целесообразности сохранения распределения мест в основных комитетах, которое было в Думе шестого созыва. Говоря в целом о политическом процессе в стране, Путин заметил, что он не против дискуссии по поводу его "оптимизации", однако важно при этом "не подрывать саму суть демократии".