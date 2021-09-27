Кто из высокопоставленных чиновников переходил в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2021 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия", приняла предложение главы государства курировать в избранной Госдуме защиту семьи и детей. Владимир Путин ранее на встрече с лидерами предвыборного списка партии сообщил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.

ТАСС рассказывает о том, кто из высокопоставленных членов российского правительства и администрации президента, участвовавших в выборах в Госдуму РФ, переходил с госслужбы в парламент.

Госдума РФ I созыва

Первые в Российской Федерации выборы в Государственную думу проводились в соответствии с Положением о федеральных органах власти на переходный период и Положением о выборах депутатов Государственной думы, утвержденных указом президента Бориса Ельцина "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года (указ №1400).

В соответствии с поправками, внесенными 11 октября 1993 года в Положение о федеральных органах власти на переходный период, депутаты Госдумы должны были работать на профессиональной постоянной основе, "за исключением депутатов, являющихся членами Совета министров - правительства РФ". Эта правовая норма была закреплена и в переходных положениях Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года. В них говорилось, что "депутат Государственной думы первого созыва может одновременно являться членом правительства Российской Федерации".

Таким образом, особенностью кампании стала возможность избираться в парламент членам правительства с последующим совмещением депутатских обязанностей с работой в кабинете министров.

В соответствии с этими правилами 12 декабря 1993 года депутатами Госдумы были избраны 13 высокопоставленных федеральных чиновников. Среди них - первый вице-премьер РФ Егор Гайдар и вице-премьер, председатель Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом Анатолий Чубайс, заместитель Совета министров, председатель Госкомитета РФ по делам федерации и национальностей Сергей Шахрай, вице-премьер - министр финансов РФ Борис Федоров, вице-премьеры Александр Заверюха и Александр Шохин.

Кроме того, депутатский мандат получили глава МИД России Андрей Козырев, министр юстиции Юрий Калмыков, министр труда Геннадий Меликьян, министр науки и технологий Борис Салтыков, министр культуры Евгений Сидоров, министр социальной защиты РФ Элла Памфилова, министр РФ - руководитель аппарата правительства Владимир Квасов.

Все они совмещали госслужбу с депутатскими обязанностями, за исключением Егора Гайдара и Бориса Федорова, освобожденных от должности в правительстве в январе 1994 года. В марте того же года пост министра покинула Элла Памфилова. В ноябре в отставку с госслужбы ушел Владимир Квасов, спустя месяц - Юрий Калмыков.

Госдума РФ II созыва

Последующие парламентские кампании проводились на основании Конституции РФ, в которой закреплено требование работы депутатов Госдумы на профессиональной постоянной основе. Они не могут быть членами иных представительных органов власти, находиться на государственной службе или заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой.

По итогам выборов 17 декабря 1995 года депутатский мандат получили заместитель председателя правительства РФ Сергей Шахрай и министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, уже бывшие депутатами первого созыва, а также председатель Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом Сергей Беляев. Все чиновники сложили свои полномочия в правительстве в январе 1996 года.

Госдума РФ III созыва

После выборов 1999 года никто из действующих высокопоставленных госслужащих не оставил свой пост, чтобы перейти в Госдуму. За несколько месяцев до выборов, в мае, в отставку был отправлен кабинет Евгения Примакова. Бывший премьер и ряд других членов правительства участвовали в выборах 19 декабря 1999 года уже после ухода с государственных должностей. Депутатские мандаты получили сам Евгений Примаков, а также его первый заместитель Юрий Маслюков, экс-министр юстиции Павел Крашенинников, бывший министр финансов Михаил Задорнов и другие.

Госдума РФ IV созыва

По итогам выборов 7 декабря 2003 года в Госдуму перешел министр внутренних дел РФ и председатель высшего совета партии "Единство и Отечество" - Единая Россия" Борис Грызлов, который возглавлял список партии на выборах. В Думе он стал руководителем фракции "Единой России". 29 декабря 2003 года был избран председателем нижней палаты парламента.

Кроме него по спискам "Единой России" были выдвинуты вице-премьер Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу, глава Минсельхоза Алексей Гордеев, министр природных ресурсов Юрий Трутнев. После выборов все они предпочли сохранить государственные посты и отказались от депутатских мандатов.

Госдума РФ V созыва

В 2007 году в Госдуму по спискам "Единой России" баллотировались вице-премьер Александр Жуков, глава МЧС Сергей Шойгу, глава Минсельхоза Алексей Гордеев, министр природных ресурсов Юрий Трутнев. После выборов 2 декабря 2007 года государственные чиновники отказались от полученных мандатов.

Госдума РФ VI созыва

После выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 года, в Госдуму перешли заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков и глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин. Оба были выдвинуты в составе списка кандидатов "Единой России". 21 декабря 2011 года Сергей Нарышкин был избран спикером нижней палаты, а Александр Жуков - первым вице-спикером.

Кроме того, в Госдуму VI созыва от "Единой России" были избраны, но от мандатов отказались первые вице-премьеры РФ Виктор Зубков и Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, глава МЧС Сергей Шойгу и министр природных ресурсов Юрий Трутнев.

Госдума РФ VII созыва

По итогам выборов 18 сентября 2016 года депутатом Госдумы стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин (от "Единой России"). 5 октября того же года на первом пленарном заседании палаты он был избран председателем Госдумы РФ VII созыва.