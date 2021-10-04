Нобелевские премии в цифрах и фактах

ТАСС-ДОСЬЕ. С 4 по 11 октября 2021 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.

Факты о лауреатах

В 1901-2020 годах премии присуждались 603 раза. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями дважды, в списке 930 человек и 25 организаций. Среди награжденных 57 женщин. В числе лауреатов 26 российских и советских ученых, включая получивших образование в нашей стране и впоследствии принявших другое гражданство, и литераторов, пишущих на русском языке.

Средний возраст награжденных - 60 лет. Самой молодой обладательницей награды в 2014 году стала 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи, отмеченная премией мира (ранее долгое время в этом качестве пребывал 25-летний английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году). Старейший лауреат - 97-летний американский ученый Джон Гудинаф, отмеченный премией по химии в 2019 году (ранее - 96-летний американский физик Артур Ашкин, награжденный в 2018 году).

Несколько человек получили по две премии: Мария Кюри была награждена премиями по физике (1903) и по химии (1911); Лайнус Полинг был удостоен премии по химии (1954) и премии мира (1962); Джон Бардин дважды получил премию по физике - в 1956 и 1972 годах; Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем премии по химии - в 1958 и в 1980 годах. Международный комитет Красного Креста был награжден премией мира в 1917, в 1944 и в 1963 годах, а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - в 1954 и в 1981 годах.

Среди нобелевских лауреатов немало родственников, включая шесть семейных пар: Мария и Пьер Кюри (1903, физика); Ирэн Жолио-Кюри и Фредерик Жолио (1935, химия); Герти и Карл Кори (1947, физиология и медицина); Гуннар Мюрдаль (1974, экономика) и Альва Мюрдаль (1982, премия мира); Май-Бритт и Эдвард Мозер (2014, физиология и медицина); Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи (2019, экономика). Шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья, в том числе физики Нильс и Оге Бор (1922 и 1975 годы). Кроме того, премию получали братья Ян Тинберген (1969, экономика) и Николаас Тинберген (1973, медицина).

Как лауреаты использовали денежную часть премий

По традиции лауреаты направляют деньги на развитие науки и благотворительные программы. Однако на сайте Нобелевских премий приводятся факты использования премий в других целях. Например, Альберт Эйнштейн, получивший награду по физике в 1921 году, перечислил ее денежную часть на содержание своей первой жены Милевы Марич и двух сыновей. Иван Бунин премию по литературе 1933 года потратил на многочисленные увеселительные мероприятия и на пособия русским эмигрантам во Франции. Лауреаты премии по химии 1993 года американец Филипп Шарп и британец Ричард Робертс использовали средства на покупку старинного дома и строительство крикетной площадки соответственно. Британский биохимик Пол Нерс, награжденный в 2001 году, вложил финансы в модернизацию своего мотоцикла. Турецкий писатель Орхан Памук, удостоенный награды в 2006 году, открыл в Стамбуле Музей невинности, в котором представлены предметы быта 1950-2000 годов, приобретенные им большей частью в антикварных лавках города.

Отказы от премий

Некоторые лауреаты отказались от премий. Среди них - немецкие ученые Рихард Кун (1938 год, химия), Адольф Бутенандт и Герхард Домагк (1939 год, химия и физиология и медицина), которые были вынуждены пойти на такой шаг, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Все трое смогли получить дипломы и медали после Второй мировой войны. В 1958 году от премии по литературе под давлением властей отказался Борис Пастернак (премия была присуждена "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы"). В СССР посчитали его роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, "идеологически вредным". Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года. От премии по литературе отказался также французский романист и философ Жан-Поль Сартр (1964). В официальном письме Нобелевскому комитету свое решение Сартр мотивировал "личными причинами". Вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо отказался от премии мира. Он был удостоен награды в 1973 года совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял награду, поскольку в стране продолжались военные действия.