Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2021 года будет объявлен лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Из-за пандемии коронавируса премия будет вручена в стране, где находится лауреат, а не на традиционной церемонии в Стокгольме (Швеция). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой награде.

Присуждение и выдвижение кандидатов

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премией награждается тот, "кто сделает важное открытие" в этой области.

За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института, расположенного в Стокгольме. Ассамблея состоит из 50 профессоров института. Ее рабочий орган - Нобелевский комитет. В него входят пять человек, избираемых ассамблеей из своих членов на три года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата.

Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

Лауреаты

Премия присуждается с 1901 года. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. Среди лауреатов изучавший малярию Роналд Росс (Великобритания, 1902); исследовавший возбудителей туберкулеза Роберт Кох (Германия, 1905); открывшие инсулин Фредерик Бантинг (Канада, 1923) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923); основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); разработавшие метод магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003).

По оценке Нобелевского комитета Каролинского института, до сих пор самой известной остается премия 1945 года, присужденная Александеру Флемингу, Эрнесту Чейну и Говарду Флори (Великобритания), открывшим пенициллин. Некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний. За его разработку в 1949 г. премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш.

В 2020 году премия была присуждена американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C.

Согласно данным нобелевского сайта, на сегодняшний день в списке лауреатов премии 222 человека, в том числе 12 женщин. Среди лауреатов два наших соотечественника: физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета).

Статистика

В 1901-2020 годах премия по физиологии и медицине присуждалась 111 раз (в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годов Нобелевская ассамблея Каролинского института не смогла выбрать лауреата). 33 раза премия была поделена между двумя лауреатами и 39 - между тремя. Средний возраст лауреатов 58 лет. Самым молодым является канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в 1923 года в возрасте 32 лет, самым пожилым - 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, т. к. его "работы не имели доказанной научной ценности".

Немецкий ученый Герхард Домагк, отмеченный этой наградой в 1939 году, был вынужден отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Он смог получить диплом и медаль после Второй мировой войны (всего за всю историю от разных Нобелевских наград отказывались шесть раз).