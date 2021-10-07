Как крупные IT-компании и соцсети борются с недостоверной информацией

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября в ТАСС состоится подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии для системной борьбы с фейками в интернете.

О том, как международные IT-компании и соцсети применяют программы по выявлению ложных и социально опасных сведений - в материале ТАСС.

Twitter

С марта 2020 года в рамках борьбы с дезинформацией социальная сеть Twitter помечает твиты и медиафайлы с недостоверной информацией специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация требует дополнительной проверки. Для определения подлинности материалов соцсеть использует собственные технологии или отчеты сторонних партнеров. Twitter снижает вероятность появления ложных публикаций, добавляет к ним ссылки на дополнительные разъяснения, а также предупреждает пользователя о содержимом. Твиты, которые могут повлечь причинение серьезного вреда (угроза физической безопасности людей и групп, риск массового насилия и общественных беспорядков, угроза конфиденциальности и свободе самовыражения) удаляются.

Google

Компания определяет дезинформацию как "преднамеренные попытки обмануть пользователей и ввести их в заблуждение, используя скорость, масштаб и технологии открытого интернета". С целью противодействия фейкам в сервисах Google Search, Google News, Google Ads и YouTube проводится работа по трем направлениям: создание качественного контента, противодействие злоумышленникам и формирование рекомендаций для пользователей. Согласно заявлениям компании, она стремится к полномасштабному использованию алгоритмов ранжирования полезной информации вне зависимости от политических предпочтений авторов постов, но в вопросе правдивости контента полагается на ручную обработку. Google разработала механизмы, предоставляющие поясняющие информационные блоки в поиске и на YouTube, метки Fact Check, ярлыки "Почему я это вижу" и др. Для клиентов, которые размещают в сети политическую рекламу, в 2018 году Google запустил процедуру подтверждения личности. В 2020 году компания расширила эту инициативу для рекламодателей на всех своих платформах (сейчас работает в США, позже будет запущена по всему миру). Алгоритмы поиска YouTube настроены так, что предпочтение отдается официальной информации или проверенным СМИ.

Facebook

Facebook начал широкомасштабную кампанию по борьбе с дезинформацией в 2017 году. Соцсеть начала самостоятельно выявлять подозрительные профили, в которых систематически повторялись публикации, содержащие информацию противоправного характера или спам. Реклама таких постов и аккаунтов была запрещена. Для анализа публикаций и профилей были привлечены сторонние компании по проверке информации. В настоящее время Facebook может помечать посты как "ложная информация" и удалять их. Пользователи самостоятельно могут пожаловаться на контент, в частности, блокировать другие аккаунты, отменять подписки на них или скрывать их публикации. При первом выявлении фейка выносится предупреждение, при повторном - блокируется профиль. В апреле 2020 года компания заявила, что она начнет указывать страну, из которой было опубликовано сообщение. В компании считают, что это позволит избежать политической дезинформации, связанной с выборами в США. В 2017 году в преддверии президентских выборов во Франции соцсетью Facebook совместно с крупнейшими французскими СМИ, в том числе AFP, France Televisions, Liberation и Le Monde, был запущен спецпроект для проверки публикаций на соответствие действительности.

WhatsApp

WhatsApp (входит в корпорацию Facebook) в рамках борьбы с дезинформацией в апреле 2020 года ввел ограничения на пересылку сообщений пользователями, не являющимися их авторами. Теперь переадресовать сообщение, до этого пересланное более пяти раз, можно будет отправить только в один чат. Такие меры были введены в Индии еще в 2018 году, когда министерство электроники и информационных технологий страны обратилось к компании с требованием остановить распространение ложной информации о похищениях детей и торговле людьми в индийских штатах Ассам, Махараштра, Карнатака.

Instagram

С декабря 2019 года приложение Instagram (входит в Facebook) внедрило инструмент для борьбы с фейковым контентом. Пользователи могут пожаловаться на пост, пометив, что он содержит ложную информацию. В случае подтверждения экспертами его недостоверности, на нем проставляется специальный хештег, а продвижение публикации блокируется. Кроме того, пост будет помечен для всех пользователей, как содержащий неверную информацию.

WT: Social

В апреле 2017 года основатель Wikipedia Джимми Уэйлс заявил о создании нового проекта, направленного на борьбу с фейковыми новостями, - WikiTribune. Он был открыт в октябре того же года. В WikiTribune публиковались статьи профессиональных журналистов, достоверность фактов в которых проверялась штатными сотрудниками или волонтерами. По задумке этот проект должен был помочь определить наиболее надежные источники информации, а также выявить СМИ, которые злоупотребляют доверием читателей, но в конечном итоге он не смог привлечь большую аудиторию. В 2019 году на основе WikiTribune была создана соцсеть WT: Social. Новый портал предлагает контент к просмотру по новизне публикации, а не по ее популярности. Реклама или проплаченные посты на этом ресурсе отсутствуют. При помощи WT: Social Уэйлс надеется бороться с дезинформацией и манипуляциями мнением интернет-пользователей.

Китайские компании

Китайские интернет-гиганты (Tencent, Baidu, Zhihu и др.) в целях поддержания социальной стабильности модерируют контент, который считается в Китае политически чувствительным или нежелательным и часто квалифицируется как "слухи". Так, поисковик Baidu использует технологии искусственного интеллекта (машинное обучение, нейросети и пр.). Ежегодно таким образом обрабатывается около 3 млрд жалоб на фейк-ньюс. По данным лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто (Канада), специализирующейся на информационном контроле, видеоплатформа YY и популярный мессенджер Wechat (принадлежит корпорации Tencent) в январе - феврале 2020 года заблокировали более 500 ключевых слов и фраз, которые потенциально могли содержаться в фейк-ньюс, в частности словосочетания "неизвестная Уханьская пневмония", "смертоносный вирус" (22 января 2020 года ВОЗ признала вспышку пневмонии в Китае национальной чрезвычайной ситуацией, 11 марта - пандемией).

"ВКонтакте"

В 2019 году российская соцсеть "ВКонтакте" начала выводить предупреждения о недостоверной информации. Страницы, получившие такое предупреждение, удаляются из поисковой выдачи, а группа перестает отображаться в списке подписок пользователя. Таким образом вероятность, что страница будет найдена пользователем, минимальна. Также, в соцсети есть сообщества, которые занимаются разоблачением фейков и указывают на монтаж в фотографиях. Среди них "Ложь пабликов ВК". Кроме того, каждый пользователь может пожаловаться в администрацию сети.