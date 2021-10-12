Полномочия и состав Государственной думы России

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года состоится первое заседание Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы прошли 19 сентября 2021 года (голосование на них проводилось в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября). Пятипроцентный барьер по федеральному округу впервые за последние 18 лет преодолели пять партий: парламентские "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП; 7,46%), а также партия "Новые люди" (5,32%), образованная в 2020 году. В 225 одномандатных округах победу одержали представители "Единой России" (198), КПРФ (9), СРЗП (8), ЛДПР (2), "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста (по одному), а также пять самовыдвиженцев. В целом "Единая Россия" получила 324 мандата, сохранив конституционное большинство, КПРФ - 57, СРЗП - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста - по одному мандату, пять мест досталось самовыдвиженцам.

С началом работы нового состава парламента прекращается пятилетний срок полномочий Госдумы РФ VII созыва.

Государственная дума

Государственная дума - одна из двух палат Федерального собрания РФ, высшего законодательного и представительного органа власти в стране. Образована в соответствии с Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года).

Палата формируется путем прямых общенациональных выборов, которые проводятся по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. При этом одна половина депутатского корпуса избирается по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий. Другая половина - по 225 одномандатным избирательным округам (один депутат от одного округа), на которые разделена территория страны с учетом границ субъектов Федерации.

Сроки полномочий палаты

Государственная дума избирается на пять лет в составе 450 депутатов. Полномочия избранного созыва Госдумы начинаются со дня его первого заседания.

Решение о досрочном прекращении полномочий Госдумы может принять только глава государства в соответствии со статьями 111, 112 и 117 Конституции РФ. Сами депутаты не имеют права заявить о самороспуске.

Госдума может быть распущена по решению президента после трехкратного отклонения кандидатуры председателя правительства, предложенной главой государства. Еще одним основанием для роспуска является трехкратное отклонение представленных премьером кандидатур вице-премьеров и федеральных министров, в результате чего более одной трети должностей членов кабинета останутся вакантными. Если Госдума дважды в течение трех месяцев выразит недоверие правительству РФ или откажет кабинету в доверии, о котором просит глава правительства, президент вправе принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы.

Основной закон запрещает распускать Думу в первый год ее работы, в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента РФ, во время действия чрезвычайного или военного положения на территории России, а также в период с момента вынесения палатой импичмента главе государства и до принятия окончательного решения по данному вопросу Советом Федерации РФ.

За всю историю существования Государственной думы РФ ни один из ее созывов не был распущен досрочно.

Полномочия Госдумы РФ

Согласно статье 103 Конституции РФ (с изменениями, одобренными общероссийским голосованием 1 июля 2020 года) к ведению Государственной думы относятся:

принятие федеральных законопроектов, в том числе конституционных;

утверждение по представлению президента кандидатуры председателя правительства РФ, его заместителей и федеральных министров, за исключением глав ведомств так называемого силового блока;

решение вопроса о доверии правительству и заслушивание его ежегодных отчетов о результатах деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой; назначение на должность и освобождение от нее председателя Центрального банка, а также уполномоченного по правам человека;

назначение на должность и освобождение от нее заместителя председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов по представлению президента РФ;

объявление амнистии;

выдвижение обвинения против действующего президента РФ для отрешения его от должности (импичмента) или против бывшего президента в целях лишения его неприкосновенности.

Государственная дума заседает отдельно от второй палаты парламента - Совета Федерации. Совместные заседания, согласно статье 100 Конституции РФ, допустимы только для заслушиваний посланий главы государства Федеральному собранию.

Законопроектная деятельность

Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов, если иное не предусмотрено Конституцией РФ. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов. Все принятые Думой законы подлежат одобрению Советом Федерации, а затем направляются на подпись президенту РФ.

В случае отклонения Совфедом законопроекта, принятого Госдумой, обе палаты Федерального собрания могут создать согласительную комиссию для преодоления разногласий. По итогам ее работы документ подлежит повторному рассмотрению и принятию депутатами и сенаторами, либо отклонению.

Принятые законы в течение 14 дней должны быть подписаны президентом и обнародованы. Глава государства в этот срок вправе обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке принятого парламентом закона. Если КС подтвердит конституционность документа, президент подписывает его в течение трех дней. Если же суд не подтвердит легитимность принятого закона, он возвращается в Госдуму без подписания.

Парламентский контроль

Согласно статье 103.1 Конституции РФ (введена в основной закон в 2020 году) Госдума, как и Совет Федерации, вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.

Состав Госдумы

Регламент Госдумы предусматривает одну официальную форму объединения депутатов - фракцию. В нее входят парламентарии, избранные от политической партии в составе ее федерального списка кандидатов и по одномандатным округам. Одномандатники от партий, не прошедших в Госдуму, и одномандатники-самовыдвиженцы могут входить в уже созданные парламентские фракции по своему выбору, либо оставаться независимыми депутатами (вне фракций). Переход из одной фракции в другую запрещен. Парламентарий имеет право выйти из состава депутатского объединения по личному письменному заявлению, но в этом случае его полномочия как члена Госдумы будут прекращены. В составе фракции численностью более 100 депутатов могут создаваться внутрифракционные группы (не менее 50 человек).

Депутаты работают в комитетах, решение о создании которых принимается палатой.

Возглавляет Госдуму председатель, избираемый из числа депутатов. Кандидатов на должность спикера выдвигают фракции. Для избрания необходимо получить более половины голосов от общего числа парламентариев. В случае, если на должность спикера избран лидер одной из фракций, он вправе совмещать руководство нижней палатой парламента и депутатским объединением.

Председатель палаты имеет заместителей, решение о численности которых принимается Госдумой.

Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов деятельности палаты создан совет Госдумы, куда с правом решающего голоса входят председатель Думы, его первые заместители и заместители, руководители фракций и внутрифракционных групп. В работе совета могут принимать участие с правом совещательного голоса председатели или представители комитетов Государственной думы.