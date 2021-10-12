Статус и социальные гарантии депутатов Государственной думы

12 октября состоится первое заседание Государственной думы VIII созыва. В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Государственная дума собирается на свое первое заседание на 30-й день после избрания, либо ранее этого срока по решению главы государства. 1 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении первого заседания палаты на 12 октября. С момента начала работы избранной Госдумы полномочия ее прежнего созыва прекращаются.

В ходе выборов, голосование на которых прошло в течение трех дней (17, 18 и 19 сентября текущего года), в восьмой созыв Госдумы были избраны все 450 депутатов.

ТАСС рассказывает о статусе парламентариев и социальных гарантиях, которые им будут предоставлены в соответствии с российским законодательством.

Статус депутатов

Статус депутата Государственной думы определяется Конституцией РФ и федеральным законом от 8 мая 1994 года (в ред. от 22 декабря 2020 года) "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Депутаты работают на профессиональной постоянной основе. Они не могут быть членами иных представительных органов власти, а также находиться на государственной службе или заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой (при условии, что она не финансируется исключительно из-за рубежа). Кроме того, парламентарии могут безвозмездно работать в органах управления некоммерческих организаций, политических партий, профсоюзов и т.п.

Депутаты Госдумы не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Им, как и членам их семей (супругам и несовершеннолетним детям), запрещено иметь счета за границей и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Парламентарии обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, о передаче в управление другим лицам ценных бумаг, акций, владение которыми может привести к конфликту интересов, и пр. В противном случае депутату может быть вынесено предупреждение, либо он будет лишен руководящей должности в Госдуме без права занять ее впоследствии вновь (с сохранением депутатского мандата). Парламентарии также обязаны вовремя предоставлять достоверные и полные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семьи.

Сроки полномочий, неприкосновенность

Срок полномочий депутата Государственной думы начинается со дня избрания и прекращается со дня начала работы палаты нового созыва.

Полномочия депутатов могут быть прекращены досрочно по их письменному заявлению, а также по решению Госдумы. Поводом являются переход на другое место работы, занятие коммерческой деятельностью, наличие счетов и вкладов в иностранных банках за границей, несвоевременная подача деклараций о доходах, утрата российского гражданства либо приобретение гражданства иностранного государства и др. Кроме того, Госдума может лишить членов палаты депутатских мандатов в случае неисполнения ими в течение 30 и более дней своих обязанностей (из-за прогулов пленарных заседаний, неучастия в работе комитетов и др.), а также при выявлении нарушений требований избирательного законодательства, связанных с ограничениями на избрание в Госдуму (сокрытие наличия судимостей, иностранное гражданство у кандидатов в депутаты и пр.).

Депутаты обладают неприкосновенностью на весь срок своих полномочий. Вопрос о лишении парламентариев иммунитета решается Государственной думой по представлению генпрокурора РФ.

Социальные гарантии

По объему социальных гарантий депутаты приравниваются к федеральным министрам, председатель Госдумы и его заместители - к председателю правительства и заместителям председателя правительства.

К социальным гарантиям деятельности парламентариев относятся:

ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные выплаты;

ежегодный оплачиваемый отпуск (42 календарных дня);

зачисление времени осуществления полномочий депутата в стаж государственной гражданской службы;

медицинское, санаторно-курортное обслуживание депутатов и членов их семей;

пенсионное обеспечение, в том числе членов семьи депутата в случае смерти последнего;

обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу;

обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период исполнения своих полномочий;

жилищно-бытовое обеспечение депутатов, не имеющих своего жилья в Москве, где работает Госдума.

Срок полномочий депутатов засчитывается в их общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. Кроме того, непрерывный стаж сохраняется и при поступлении экс-депутатов на работу или службу в течение шести месяцев после прекращения парламентских полномочий. У жен и мужей депутатов, вынужденных покинуть места работы или службы в связи с переездом в Москву, перерыв в работе также засчитывается в общий и непрерывный стаж.

Депутатам Государственной думы на весь срок полномочий выдается дипломатический паспорт.

Должностные лица обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать парламентариям условия для осуществления ими своих полномочий.

Денежное вознаграждение и пенсии

Всем депутатам Государственной думы выплачиваются одинаковые ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федеральных министров. Председатель палаты получает ежемесячное денежное вознаграждение в том же размере, что и председатель правительства. Официальные данные о том, сколько получают депутаты, не публикуются.

Парламентарии, исполняющие свои полномочия от пяти до десяти лет получают надбавку к пенсии в размере 55% ежемесячного денежного вознаграждения, от десяти лет и более - 75%. Депутаты могут отказаться от доплаты, подав соответствующее заявление на имя руководителя палаты. В этом случае такая доплата в дальнейшем им не устанавливается. 5 июля 2018 года на фоне обсуждения изменений пенсионного законодательства на официальном сайте Госдумы были впервые опубликованы полные сведения о размере доплат к пенсиям депутатов. Согласно размещенной информации при депутатском стаже от пяти до десяти лет доплата к пенсии составляла 46 626 рублей, при стаже более 19 лет - 63 581 рубль.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается, если депутат перейдет на работу или службу в органы государственной власти. После освобождения от соответствующей должности выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется.

Всем депутатам и членам их семей возмещаются расходы по переезду в Москву или обратно к постоянному месту жительства. Так, при переезде в столицу парламентарию выплачивается денежное пособие в размере половины ежемесячного денежного вознаграждения депутата Государственной думы, каждому члену семьи - одной четверти ежемесячного денежного вознаграждения депутата.

По истечении срока полномочий, а также в случае неизбрания в новый созыв Госдумы депутаты получают пособие в размере ежемесячного денежного вознаграждения. В случае роспуска Госдумы указом президента РФ парламентарии имеют право на пособие в трехкратном размере их ежемесячного денежного вознаграждения. Кроме того, таким депутатам, если они имеют необходимый трудовой стаж, может быть назначена досрочная пенсия.

Медицинское, транспортное и иное обслуживание

Медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение предоставляется действующим депутатам Госдумы на тех же условиях, что и федеральным министрам. Если парламентарии получили ущерб здоровью во время исполнения своих полномочий, такое обслуживание сохраняется за ними и после ухода из парламента.

Всем депутатам положено отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи, а также служебный транспорт. Расходы, связанные с использованием личного автотранспорта для осуществления своих полномочий, возмещаются им из средств госбюджета, выделенных на обеспечение деятельности Госдумы.

Депутаты имеют право на внеочередное получение проездных документов и бесплатный проезд на воздушном, железнодорожном, водном транспорте, а также на автобусах междугородных сообщений. Они также имеют право на бесплатное пользование залами ожидания для официальных лиц и делегаций, право на внеочередное заселение в гостиницу.

Служебное жилье

Депутатам Госдумы, не имеющим жилья в Москве, в трехмесячный срок после избрания предоставляется укомплектованное всем необходимым для проживания служебное жилое помещение. Оплата за него, в т.ч. за коммунальные услуги, производится из средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности Госдумы. После прекращения полномочий парламентарии обязаны в течение месяца освободить служебные квартиры.

Помощники депутатов

Каждый депутат Государственной думы может иметь двух помощников, работающих по трудовому договору (контракту), а также до 40 помощников, работающих на общественных началах.