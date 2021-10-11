Кому и за что вручали премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Нобеля

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2021 года в Стокгольме (Швеция) будет объявлен лауреат премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. ТАСС подготовил материал об этой награде.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля была основана в 1968 году банком по случаю своего 300-летия и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и пять премий, учрежденные Альфредом Нобелем. Денежная часть премии отчисляется Нобелевскому фонду Госбанком.

Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, члены которого (пять-шесть человек) избираются Академией из своего состава на три года.

Правом номинировать на премию обладают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

Выдвигать кандидатуры можно с сентября до 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября лауреат выбирается академиками большинством голосов.

Лауреаты

К настоящему времени премией были удостоены 86 ученых, включая двух женщин. В 2009 году американка Элинор Остром разделила награду с соотечественником Оливером Уильямсоном "за анализ экономического управления в компаниях". В 2019 году франко-американская ученая Эстер Дюфло была отмечена наградой вместе с американскими экономистами - своим мужем Абхиджитом Банерджи (индийского происхождения) и Майклом Кремером "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

В 2020 году премия была присуждена американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Лауреаты - российские соотечественники

В 1971 году премию получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, а затем эмигрировавший в США. Он был награжден за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития". В 1973 году за развитие метода "затраты - выпуск" был награжден Василий Леонтьев, американский ученый российского происхождения, получивший диплом экономиста в 1925 году в Ленинградском государственном университете. В 1975 году премию получил советский математик и экономист Леонид Канторович. Награды он был удостоен (совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

Статистика

В 1969-2020 годах премия присуждалась 52 раза. 20 раз награду одновременно получали два лауреата и семь раз ее делили между тремя учеными. Средний возраст лауреатов - 67 лет. Самым молодым является 46-летняя Эстер Дюфло, а самым пожилым - американец Леон Гурвиц, которому было 90 лет (2007). Наибольшее число премий получили представители США - 62 (из них 10 - с двойным гражданством), на втором месте ученые из Великобритании - 11 (5).