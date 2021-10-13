Российская энергетическая неделя. История форума

ТАСС-ДОСЬЕ. 13-15 октября 2021 года в Москве в четвертый раз пройдет Российская энергетическая неделя (РЭН) - один из крупнейших по числу участников международных форумов, посвященных топливно-энергетическому комплексу, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики. На пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин. ТАСС рассказывает об истории форума.

Организация

Российская энергетическая неделя учреждена распоряжением правительства России от 27 сентября 2016 года по предложению Министерства энергетики РФ. Организаторы форума - Министерство энергетики РФ и правительство Москвы. Оператор РЭН - Фонд Росконгресс. Организационный комитет возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак.

С 2018 года Российская энергетическая неделя проводится на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве.

РЭН-2017

Впервые Российская энергетическая неделя прошла 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге на площадках ЦВЗ "Манеж" и "Экспофорума" соответственно. Тема пленарного заседания, прошедшего в Москве, - "Энергия для глобального роста", в нем участвовали Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. В целом форум посетили 25 министров из 18 иностранных государств. Всего РЭН посетили более 10 тыс. человек. В рамках форума были подписаны 18 соглашений в энергетической сфере.

В ходе своего выступления на пленарном заседании глава российского государства сообщил, что РФ готовится к "посленефтяной эпохе", планирует увеличить поставки сжиженного природного газа в Западную Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Владимир Путин отметил, что считает машины на газомоторном топливе более "зелеными", чем электромобили, поскольку для зарядки последних чаще всего, в конечном итоге, сжигается мазут и уголь.

РЭН-2018

Вторая РЭН состоялась 3-6 октября. Ключевой темой международного форума в рамках РЭН стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент РФ Владимир Путин, в форуме участвовали первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич, а также 20 иностранных министров и 30 глав дипкорпуса. В различных мероприятиях РЭН участвовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, более 20 глав субъектов Федерации, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Всего форум посетили более 9,5 тыс. человек. В рамках мероприятия было подписано 10 соглашений, в том числе межправительственный протокол о поставке российской нефти и нефтепродуктов в Казахстан.

В ходе панельной дискуссии Путин заверил собравшихся в том, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на противодействие США. Также он коснулся и новостной повестки, в частности, назвал бредом предъявленные России обвинения в отравлении Скрипалей.

РЭН-2019

В 2019 году Российская энергетическая неделя состоялась 2-5 октября. Тема пленарного заседания: "Энергетическое партнерство для устойчивого развития". На нем помимо Путина выступили генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, главы нефтяных корпораций Exxon Mobil Даррен Вудс и BP Роберт Дадли, а также 15 иностранных министров и 44 главы дипкорпуса. Также в мероприятиях РЭН приняли участие 24 губернатора и три члена правительства РФ, том числе вице-премьер Дмитрий Козак. Всего форум посетили свыше 10 тыс. участников из 115 стран и территорий.

В ходе дискуссии на панельном заседании президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова подписать с Украиной соглашение по транзиту газа в Европу по европейскому протоколу (предусматривал долгосрочное продление действовавшего долгосрочного контракта и разрешение арбитражного спора между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом") и что Украина останется транзитером после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Также глава государства сообщил, что "не разделяет общих восторгов" по поводу громкого выступления экоактивистки Греты Тунберг на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2019 года. По словам Владимира Путина, "когда детей, подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения".

РЭН-2020

В 2020 году форум планировалось провести 13-16 октября. В сентябре 2020 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом, было объявлено о его переносе на декабрь, но вскоре он был отменен. В рамках РЭН 10-11 декабря на ВДНХ состоялась бизнес-сессия и выставочная экспозиция немецкой компании Siemens, посвященная декарбонизации.

Официальный сайт РЭН - https://rusenergyweek.com/.