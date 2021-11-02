Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 ноября 2021 года при взлете в международном аэропорту Джубы (Южный Судан) потерпел крушение грузовой самолет Ан-26 местной авиакомпании Optimum Aviation. Экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

За последние пять лет (2016-2021), согласно данным из открытых источников, в мире произошло 12 авиакатастроф с участием воздушных судов этого типа (с учетом ЧП 2 ноября 2021 года).

9 марта 2016 года у побережья Бангладеш потерпел катастрофу транспортный самолет Ан-26Б (регистрационный номер S2-AGZ) авиакомпании True Aviation, следовавший местным рейсом из аэропорта Кокс-Базар в Джессор. Через несколько минут после взлета машина упала в Бенгальском заливе недалеко от устья реки Баккхали. На борту находись четыре члена экипажа (все - граждане Украины), из них трое погибли, один выжил.

29 апреля 2017 года транспортный самолет Ан-26 (регистрационный номер CU-T1406) кубинской государственной авиакомпании Aerogaviota, выполнявший внутренний рейс по заказу кубинских ВВС, на расстоянии 6,5 км к северо-востоку от Сан-Кристобаля (провинция Артемиса) столкнулся с горой Лома-де-ла-Пимиента и полностью разрушился. На борту находились восемь человек, все они погибли.

30 мая 2017 года на аэродроме в городе Балашов Саратовской области совершил жесткую посадку транспортный самолет Ан-26 (бортовой номер "79 красный", регистрационный номер RF-36160). Пилот не выдержал параметры снижения и приземлился до взлетно-посадочной полосы. От удара о землю самолет был поврежден и загорелся, погиб находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова (Ан-26 принадлежал учебной авиабазе этого училища). Еще четыре человека, находившиеся на борту, были госпитализированы с различными травмами. К катастрофе привел отказ левого двигателя.

14 октября 2017 года транспортный самолет Ан-26-100 (регистрационный номер ER-AVB) молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, следовавший из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), при заходе на посадку в аэропорту назначения упал в Атлантический океан и разрушился. На борту находились десять человек - шестеро членов экипажа (граждане Молдавии) и четверо французских военнослужащих. В результате катастрофы четверо членов экипажа погибли, еще двое получили ранения. Рейс выполнялся по контракту с вооруженными силами Франции в рамках антитеррористической операции "Бархан".

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 ВКС России. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (г. Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор (по информации РБК и "Комсомольской правды" - Владимир Еремеев), 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. В Минобороны сообщали, что "огневого воздействия по самолету не было", погодные условия для захода на посадку "были простыми", причиной крушения могла стать техническая неисправность.

20 декабря 2018 года близ города Киншаса (Демократическая Республика Конго) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26Б (регистрационный номер 9S-AGB) местной авиакомпании Gomair. На борту погибли семь человек, в т.ч. трое россиян - члены экипажа Иван Масалов, Александр Кретов и Евгений Тарасов. Ан-26Б занимался доставкой в регионы ДР Конго предвыборных материалов для проведения президентских и парламентских выборов. Катастрофа произошла, когда самолет возвращался из города Чикапа в Киншасу. Ее причиной могли стать плохие погодные условия.

22 августа 2020 года в Южном Судане транспортный самолет Ан-26Б (регистрационный номер EX-126) местной авиакомпании South West Aviation потерпел крушение вскоре после вылета из столицы страны, города Джуба. На борту находились восемь человек - три члена экипажа и пять пассажиров. Жертвами катастрофы стали семь человек, один был госпитализирован. По одним сведениям, у самолета отказали оба двигателя, по другим - крушение произошло из-за превышения максимальной взлетной массы на 2,5 тоны.

25 сентября 2020 года близ города Чугуева (Харьковская обл. Украины) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26Ш (регистрационный номер "76 желтый") Воздушных сил (ВС) Украины, выполнявший учебный полет с курсантами Харьковского национального университета ВС им. Ивана Кожедуба. Погибли 26 из находившихся на борту 27 человек. Выжил один из курсантов - Вячеслав Золочевский. 28 октября 2020 года на заседании кабмина Украины вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что к катастрофе привел ряд факторов, включая отказ системы управления двигателя, недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения правил выполнения полетов.

13 марта 2021 года транспортный самолет Ан-26 (бортовой номер "02 белый") Авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение при заходе на посадку в пункте назначения. Воздушное судно разбилось вблизи торца взлетно-посадочной полосы. На борту находились шесть человек, четверо из них погибли, двое были госпитализированы.

6 июля 2021 года пассажирский самолет Ан-26Б-100 (регистрационный номер RA-26085) российской авиакомпании "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - поселок Палана (Корякский округ Камчатского края), потерпел крушение при заходе на посадку. Воздушное судно столкнулось со скалой и разрушилось. На борту находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Вероятная причина катастрофы - ошибки пилотирования в условиях плохой видимости.

22 сентября 2021 года в Большехехцирском заповеднике (Хабаровский край) потерпел катастрофу самолет Ан-26КПА (регистрационный номер RA-26673), принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы". Воздушное судно с экипажем из шести человек выполняло облет радиотехнических средств аэродрома Хабаровск (Новый) и врезалось в горный хребет на высоте 729 м над уровнем моря. Все находившиеся на борту погибли.

Самолет Ан-26

Многоцелевой транспортный самолет Ан-26 - советский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее - ОКБ им. О. К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от предшественника большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского "блистера" - иллюминатора с панорамным обзором.

Первый полет совершил 21 мая 1969 года, эксплуатировался Вооруженными силам СССР с 1975 года. Длина - 23,8 м, размах крыла - 29,2 м. Максимальный взлетный вес - 24 т; перевозит 40 десантников или 24 раненых, или 5,5 тонн груза. Максимальная скорость - 540 км/ч, практическая дальность - 2 тыс. 550 км, практический потолок - 7 тыс. 550 м. Экипаж - пять человек. Были разработаны различные модификации: штабная, санитарная Ан-26М, самолет-ретранслятор Ан-26РТ, гражданская версия Ан-26Б и другие.