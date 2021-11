Как появилась, кем финансировалась и кому вручалась Букеровская премия

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 ноября 2021 года будет названо имя обладателя Букеровской премии.

Букеровская премия (Booker Prize) - одна из самых престижных литературных наград в мире. Ежегодно присуждается автору с любым гражданством при условии, что его произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании или Ирландии в течение последнего года.

История премии

Премия была учреждена в 1968 году, первая церемония ее вручения состоялась в 1969 году. Изначально она называлась Booker-McConnell в честь своего первого спонсора - одноименной британской компании, занимающейся оптовой торговлей продовольственными товарами. В 1986 году, после ее переименования в Booker plc, название премии было сокращено до "Букер". С 2002 года до лета 2019 года ее спонсором являлась британская инвестиционная компания Man. С 2019 года финансовую поддержку Букеровской премии оказывает благотворительный фонд Crankstart американского венчурного инвестора Майкла Морица и его супруги Харриет Хейман. Соглашение с ним было заключено на пятилетний срок с возможностью продления на аналогичный период.

Управление премией осуществляет независимая благотворительная организация "Фонд Букеровской премии". До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, в Ирландии, ЮАР или Зимбабве, однако затем организаторы отменили это ограничение. В 2018 году ряд британских писателей публично обратились к руководству Фонда с предложением вернуться к прежним правилам, но не смогли его переубедить. В Фонде заявили, что прежние ограничения объяснялись географией ушедшей в прошлое Британской империи.

С 1992 года в России вручается "Русский Букер" для книг на русском языке. Премия была учреждена в 1991 году компанией Booker plc по инициативе Британского совета в России как проект, аналогичный Букеровской премии.

В 2005 году была учреждена Международная Букеровская премия, которая присуждается за книгу, переведенную на английский язык и опубликованную в Великобритании или Ирландии.

Жюри, процедура выбора лауреата

В состав жюри "Букера" входят специалисты, назначаемые по рекомендации консультативного совета премии. Этот орган состоит из писателей, издателей, критиков, ученых и представителей других профессий, связанных с литературой.

Из направленных на конкурс произведений жюри формирует "длинный список" (лонг-лист) из 12-13 претендентов, который представляет в июле. В сентябре происходит формирование "короткого списка" (шорт-лист) из шести финалистов. Имя победителя оглашают осенью. В течение ряда предыдущих лет очная церемония проходила в октябре, а в 2020 году - в ноябре в онлайн формате.

Награды

Лауреат премии получает £50 тыс. (около $66 тыс.). Писатели, вошедшие в шорт-лист, награждаются поощрительными премиями в размере £2,5 тыс. (около $3,3 тыс.). Лауреат Букеровской премии получает международную известность, что обычно приводит к росту продаж его произведений. Литературные критики отмечают, что попадание авторов в номинацию также является знаком отличия.

Победители

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, награжденный за роман "За это придется ответить". Дважды Букеровскую премию получали южноафриканец Джон Кутзее (1983, 1999), австралиец Питер Кэри (1988, 2001), британка Хилари Мантел (2009, 2012) и канадка Маргарет Этвуд (2000, 2019).

Пять обладателей награды впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. Это британец Уильям Голдинг (получил "Букер" в 1980 году, Нобелевскую премию - в 1983 году, южноафриканка Надин Гордимер (1974; 1991), представитель Тринидада и Тобаго Видиадхар Найпол (1971; 2001), Джон Кутзее (1983, 1999; 2003) и Исигуро Кадзуо (1989; 2017). Лидером по числу попаданий в "короткий список" является англо-ирландская писательница Айрис Мердок (шесть раз, премию получила только в 1978 году).

В 1993 году, в год 25-летия "Букера", была присуждена премия "Букер букеров" (Booker of Bookers). Ее лауреатом стал британский писатель кашмирского происхождения Салман Рушди за роман "Дети полуночи". В 2008 году в честь 40-летия премии в ходе Лондонского литературного фестиваля была присуждена внеочередная Букеровская премия (The Best of Booker). Ее обладателем по итогам голосования читателей вновь стал Салман Рушди как лучший автор среди лауреатов 1968-2007 годов.

В июле 2018 году канадский писатель Майкл Ондатже получил специальную премию "Золотой Букер". Его роман "Английский пациент" (1992) был признан лучшей из книг, удостоенных за 50 лет ежегодного "Букера". Имя обладателя награды определялось по итогам интернет-голосования.

В 2020 году лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain), основанный на событиях из жизни самого автора и рассказывающий о его жизни в Глазго в 1980-х годах.

Букеровская премия 2021 года

Председателем жюри премии этого года стала американский историк и писатель, преподаватель Гарвардского университета Майя Джасанофф. В составе жюри британская писательница Горация Харрод, писатель и бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, британская актриса Наташа МакЭлхон, а также дважды входивший в шорт-лист "Букера" нигерийский писатель Чигози Обиома.

Лонг-лист премии был объявлен 27 июля. В него были включены 13 авторов романов из Великобритании, ЮАР, США, Канады, Шри-Ланки и Сомали. Их произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Шорт-лист был оглашен 15 сентября.

Церемония вручения премии пройдет в радио-театре BBC в Лондоне. Она будет транслироваться в прямом аудио- и видеоэфире на платформах BBC Radio 4 Front Row, BBC iPlayer, BBC Arts и BBC News Channel. Вести церемонию будет британская журналистка, писатель и телеведущая Самира Ахмед.

Претенденты на награду

Претендентами на победу являются шесть авторов из США, Шри-Ланки, ЮАР и Великобритании:

Обладатель Пулитцеровской премии 2019 года американец Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment) о любви отца к сыну, проходящему экспериментальную неврологическую терапию.

Американская поэтесса Патриция Локвуд с дебютным романом "Все об этом молчат" (No One is Talking About This) о женщине, предпочитающей реальной жизни постоянное общение в соцсетях.

Американка Мэгги Шипстед за роман "Большой круг" (Great Circle) о истории двух героинь: женщины-летчика середины XX века и голливудской звезды XXI века.

Шриланкиец Анук Арудпрагазам, автор романа "Дорога на север" (A Passage North) о переживаниях мужчины, который едет из столицы Шри-Ланки в ее Северную провинцию, сильно пострадавшую от гражданской войны.

Британско-сомалийская писательница Надифа Мохамед с романом "Авантюристы" (The Fortune Men), рассказывающим реальную историю сомалийского моряка Махмуда Маттана, неправомерно осужденного и казненного за убийство.

Автор из ЮАР Дэймон Гэлгут, написавший роман "Обещание" (The Promise) об убийстве белой южноафриканской семьи во время во время перехода ЮАР от апартеида.

Майя Джасанофф объяснила выбор произведений тем, что они созвучны событиям наших дней. В них так же, как сейчас, "люди одновременно вдохновляются и сдерживаются силами, которые превосходят их самих".

Сайт премии: www.thebookerprizes.com/fiction.