Как менялись правила медосмотра для водителей при получении прав

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2021 года на интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минздрава о новом порядке медицинского освидетельствования водителей. Согласно документу, требование о дорогостоящих исследованиях на наличие алкогольной или наркотической зависимости будет распространяться не на всех водителей, как планировалось ранее, а только на тех, кто восстанавливает права после их лишения.

ТАСС подготовил материал о том, как менялись требования к водителям при получении прав.

До революции и в советское время

После появления первых автомобилей в Российской империи выдачей водительских удостоверений занимались местные власти. Первым нормативным актом в этой области стало "Обязательное постановление о порядке пассажирского и грузового движения по городу Санкт-Петербургу на автомобилях", которое было утверждено в июне 1900 года петербургским градоначальником Николаем Клейгельсом. Согласно этому документу, к управлению автомобилем допускались лица, "имеющие слух и зрение не ниже нормального и не обладающие физическими недостатками, мешающими управлять автоматическим экипажем". Аналогичные постановления принимались и в других городах. При получении удостоверений шоферы обычно проходили медицинскую комиссию, которая проверяла слух и зрение, работу сердца и др. Никаких формальных правил работы этих комиссий не существовало. Похожая ситуация сохранялась и в СССР, где единых формальных инструкций для водительских медкомиссий не было вплоть до 1970-х годов.

Первым нормативным документом на общесоюзном уровне, регламентировавшим медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, стал приказ министра здравоохранения СССР от 6 сентября 1972 года "О мерах профилактики автодорожного травматизма и улучшения организации медицинской помощи пострадавшим". В соответствии с инструкцией-приложением к документу, обязательное медицинского переосвидетельствование обычные водители проходили через каждые пять лет, а водители старше 55-60 лет - через каждые два года. Более частые медосмотры полагались водителям грузовиков, автобусов и др. Инструкции к приказу имели гриф "для служебного пользования" и полностью не публиковались.

Впервые инструкция о порядке проведения водительских медкомиссий была опубликована в рамках приказа Минздрава СССР от 4 января 1983 года. В соответствии с ней, при получении прав любых категорий нужно было пройти медосмотр врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, а для женщин - акушера-гинеколога. Ограничивалась также выдача прав лицам, состоявшим на психиатрическом или наркологическом учете. При этом точный список исследований документом не утверждался.

Приказ Минздрава СССР от 29 сентября 1989 года утвердил новую инструкцию по медосвидетельствованию водителей. Из состава медкомиссии для водителей легковых машин был исключен акушер-гинеколог, частота переосвидетельствования сокращена до одного раза в три года. Документ впервые содержал требования к остроте зрения и другие противопоказания для водителей.

В Российской Федерации

Приказ от 29 сентября 1989 года в целом действовал в России до 2011 года. При этом 28 апреля 1993 года постановлением правительства "О реализации закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" к перечню исследований для получения прав были добавлены электроэнцефалография, электрокардиография и экспериментально-психологическое исследование.

В 1999 году с утверждением в России стандартных водительских удостоверений был введен порядок, в соответствии с которым водители проходили медкомиссию при получении или при обмене прав (обычно - раз в 10 лет).

12 апреля 2011 года Минздравсоцразвития своим приказом утвердило новый порядок проведения осмотров водителей. Документ приравнял их к широкому кругу других опасных профессий, введя обязательный осмотр терапевтом, психиатром, наркологом. Однако вскоре в правительстве РФ возникла идея регулировать медосвидетельствование водителей отдельным правовым актом. В частности, 2 октября 2012 года Минздрав опубликовал проект приказа, который утверждал порядок проведения медосвидетельствования, перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний. Однако официального статуса этот проект так и не получил.

28 декабря 2013 года закон "О безопасности дорожного движения" был дополнен новой статьей 23.1. Согласно документу, правительство РФ получило полномочия составлять перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством. Соответствующий перечень был утвержден правительством 29 декабря 2014 года. В соответствии с ним были определены десять основных противопоказаний: семь различных видов психических расстройств, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, слепота обоих глаз и ахроматоспия (отсутствие цветовосприятия).

15 июня 2016 года Минздрав выпустил приказ "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)". Данный документ упростил порядок выдачи медицинской справки. Для водителей или кандидатов в водители категории "B" предусматривался осмотр только четырьмя специалистами: терапевтом (или семейным врачом), офтальмологом, психиатром и наркологом. Из списка необходимых для этой категории обследований были исключены электроэнцефалограмма и экспериментально-психологическое исследование. Дополнительные химико-токсикологические исследования предполагались только в случае, если симптомы заболеваний, препятствующих получению прав, выявляли нарколог или психолог.

10 сентября 2019 года приказом Минздрава перечень обязательных для водителей тестов был дополнен двумя исследованиями: определением наличия психоактивных веществ в моче и определением симптомов алкоголизма и наркозависимости по специальному анализу сыворотки крови.

21 ноября 2019 года Минздрав после критики президента Владимира Путина и большого общественного резонанса отложил вступление в силу нового порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Из-за новых исследований, включенных в освидетельствование, его стоимость могла подорожать в несколько раз: с 200-1 000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Первоначально новый порядок планировалось разработать в течение 2020 года, однако в итоге он был подписан только 30 ноября 2021 года. Решено было подвергать дополнительным исследованиям только водителей при процедуре восстановления прав после их лишения или после отбытия наказания, подразумевавшего запрет на вождение транспортных средств. Новый порядок вступит в силу в марте 2022 года.