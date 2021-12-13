Биография Сергея Соловьева

13 декабря 2021 года стало известно о смерти российского режиссера, народного артиста РФ Сергея Соловьева.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (Карело-Финская ССР, ныне - Республика Карелия) в семье военного. Его отец, Александр Дмитриевич (1905-1956), руководил отрядом контрразведки "Смерш" Карельского фронта, после окончания Великой Отечественной войны был советником основателя КНДР Ким Ир Сена. Первые годы жизни Сергей Соловьев провел вместе с родителями в Пхеньяне, в начале 1950-х семья переехала в Ленинград (ныне - Санкт-Петербург).

В 1969 году Сергей Соловьев с отличием окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускник мастерской народных артистов СССР Александра Столпера и Михаила Ромма.

С 1986 года Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе. Являлся руководителем режиссерской и актерской мастерских. Входит в ученый совет вуза. Профессор (1995).

Сергей Соловьев посещал занятия в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров под руководством Матвея Дубровина. Вместе с ним занимался одноклассник Лев Додин (род. 1944, ныне - театральный режиссер, народный артист РФ).

В школьные годы Сергей Соловьев в качестве актера принимал участие в спектаклях Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького (ныне - Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова).

С 1960 года по 1962 год работал на Ленинградском телевидении.

С 1969 года по 1987 год являлся режиссером киностудии "Мосфильм". В 1987 году стал руководителем объединения "Круг" при "Мосфильме".

Сергей Соловьев дебютировал в кино как режиссер, сняв новеллы "От нечего делать" и "Предложение" по рассказам Антона Чехова. Они вошли в киноальманах "Семейное счастье" (1970). Через год он поставил первую полнометражную картину - "Егор Булычов и другие" по произведению Максима Горького. Следующей работой стала телеверсия повести Александра Пушкина "Станционный смотритель" (1972). В 1975 году Сергей Соловьев снял художественный фильм "Сто дней после детства". В ходе работы над ним режиссер познакомился со своей будущей супругой Татьяной Друбич, которая в дальнейшем сыграла во многих его фильмах.

В 1977 году состоялась премьера мелодрамы "Мелодии белой ночи", созданной Соловьевым совместно с японскими кинематографистами. В 1983 году вышла его картина по мотивам романа Альфонсо Лопеса Микельсена "Избранные", съемки которой проходили в Колумбии. В 1986 году режиссер выпустил фильм "Чужая белая и рябой" по повести Бориса Ряховского "Отрочество архитектора Найденова".

В 1987 году был снят кинофильм "Асса" - первый в трилогии "Три песни о Родине". Он стал одной из наиболее заметных кинолент перестройки. В саундтрек "Ассы" вошли песни отечественных рок-групп "Аквариум", "Кино" и "Браво". Позднее вышли "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989) и "Дом под звездным небом" (1991). Среди других фильмов: "Три сестры" (1994),"Нежный возраст" (2000), "О любви" (2003), "2-Асса-2" (2007), "Анна Каренина" (2009), "Ке-ды" (2016).

В 1990-х Соловьев поставил два спектакля по произведениям Антона Чехова - "Дядю Ваню" в Государственном академическом Малом театре и "Чайку" в театре "Содружество актеров Таганки". В январе 2019 году в Москве состоялось открытие Театра-студии Сергея Соловьева "САС". В 1987-1995 годах Сергей Соловьев выпустил 50 тематических передач по истории и современности отечественного кинематографа в авторской телепрограмме "САС" (в 1990-х - в сотрудничестве с ВГТРК). В 2010-2014 годах на телеканале "Культура" он вел авторскую передачу "Те, с которыми я...".

В 1991-1994 годах занимал пост председателя Московского союза кинематографистов, с 1994 по 1997 год - председателя Союза кинематографистов России. В 1993-1997 годах являлся сопредседателем Союза кинематографистов стран СНГ и Балтии.

Сергей Соловьев неоднократно входил в жюри международных кинофестивалей, был президентом Московского международного кинофестиваля (1995, 1997).

Основатель и президент Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который с 2003 года проводится в Ханты-Мансийске. Член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Почетный член Российской академии художеств.

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), отмечен благодарностями президента РФ (1996, 2009). Лауреат премии Ленинского комсомола (1976) и Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977) за фильм "Сто дней после детства".

Народный артист РФ (1993).

Сергей Соловьев являлся обладателем кинематографических наград. В их числе: "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру (1975, "Сто дней после детства"), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля (1986, "Чужая белая и рябой"), специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (1988, "Асса"), приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на кинофестивале "Кинотавр" (2001, "Нежный возраст"), приз за вклад в мировой кинематограф Московского международного кинофестиваля (2016).

В 2008 году выпустил книги воспоминаний "Начало. То да се?", "Ничего, что я куру?" и "Слово за слово". Также он является автором около 100 работ по истории и теории кинематографии.

Сергей Соловьев был трижды женат. Первая супруга - народная артистка РСФСР Екатерина Васильева (род. 1945). Вторая жена - актриса и киновед Марианна Кушнерова (род. 1954). От брака с ней - сын Дмитрий (1974-2018, актер и сценарист). Третьей супругой режиссера была актриса Татьяна Друбич (род. 1960). От брака с ней родилась дочь Анна (род. 1984, композитор).

Жизни и творчеству режиссера посвящены документальные фильмы Наталии Урвачевой "Монолог в четырех частях. Сергей Соловьев" (2006), Татьяны Фрейденссон "Сергей Соловьев. В поисках натуры" (2009) и Сергея Русакова "Абсолютно счастливый человек".