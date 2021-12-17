Бойкот, голодовка и "итальянская забастовка". Какие демарши устраивали в Госдуме

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2021 года в ходе заседания Госдумы VIII созыва, на котором в первом чтении рассматривался резонансный законопроект о посещении общественных мест по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, трое членов фракции КПРФ - Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин - развернули плакаты, выступая против обсуждения документа. Председатель палаты Вячеслав Володин был вынужден попросить комиссию по регламенту зафиксировать нарушение.

Это не первый скандал в парламенте, вызванный несогласием ряда депутатов с принятием тех или иных законопроектов или постановлений Госдумы.

ТАСС подготовил материал об аналогичных случаях с 2000 года.

19 января 2000 года лидеры четырех депутатских объединений Госдумы III созыва - Евгений Примаков (ОВР), Виктор Похмелкин (Союз правых сил), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Олег Морозов ("Регионы России") - сообщили о бойкоте начала работы палаты нового созыва. Представители парламентского меньшинства заявили о "дискриминационном" распределении мест в руководстве и комитетах Госдумы и отказались от участия в пленарных заседаниях "на неопределенное время". Бойкот продолжался до 9 февраля. Компромисс был достигнут после того, как думское большинство - "Единство", КПРФ, ЛДПР и группа "Народный депутат" - согласилось внести в регламент палаты изменения, учитывающие интересы меньшинства, а также рассмотреть в первоочередном порядке предложенные оппозицией законопроекты (о земле, об изменениях закона о статусе депутата и других).

15 июня 2001 года депутаты от фракции КПРФ попытались сорвать обсуждение проекта Земельного кодекса на заседании Госдумы. В частности, Елена Драпеко начала выкрикивать слова "Позор! Позор!" в адрес председателя комитета по собственности Виктора Плескачевского, представлявшего документ, а затем вступила в словесную перепалку с Владимиром Брынцаловым из "Единства". За Драпеко вступился коммунист Георгий Тихонов, в результате между ним и Брынцаловым произошла драка. После инцидента спикер Геннадий Селезнев был госпитализирован с гипертоническим кризом.

21 января 2005 года пять депутатов фракции "Родина" Госдумы IV созыва, в том числе ее лидер Дмитрий Рогозин, начали в здании парламента голодовку в знак протеста против принятия закона о монетизации льгот. 2 февраля голодовка была прекращена, однако фракция объявила бойкот пленарных заседаний Госдумы, а также заявила об объединении с КПРФ в вопросе подготовки вотума недоверия правительству. 9 февраля депутаты "Родины" вернулись в зал заседаний.

5 июня 2012 года принятие закона о митингах, существенно повысившего штрафы за нарушение порядка проведения митингов и демонстраций, сопровождалось в Госдуме VI созыва демаршем оппозиции. Обсуждение резонансного законопроекта во втором и третьем чтениях длилось беспрецедентно долго - 10 часов. Депутаты КПРФ и "Справедливой России" провели так называемую итальянскую забастовку, затягивая рассмотрение документа путем внесения нескольких сотен незначительных поправок. Несмотря на это законопроект был принят.

13 июля 2012 года фракция КПРФ в полном составе покинула зал Госдумы, где рассматривался вопрос о проекте закона об отложенном мандате, который позволил бы партиям выдвигать для замещения депутатской вакансии кандидатуру из любой части своего избирательного списка. Ранее против принятия законопроекта выступила "Единая Россия". Оппозиция - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - потребовала перенести рассмотрение документа на осень, пригрозив, в противном случае, покинуть зал заседаний в день рассмотрения документа. Однако в итоге лишь КПРФ сдержала свое обещание.

3 июля 2013 года фракция КПРФ покинула зал заседаний в знак протеста против принятия законопроекта о реформе Российской академии наук. Коммунисты также бойкотировали заседание 5 июля, когда проект закона был принят во втором чтении.

19 июня 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против намерения палаты отклонить внесенный либерал-демократами законопроект об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности.