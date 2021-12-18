Хронология ЧП на российских верфях

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2021 года на судостроительном заводе "Северная верфь" (Санкт-Петербург; предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) произошел пожар на строящемся по заказу Военно-морского флота РФ корвете "Проворный" проекта 20385. В результате пострадали три человека, из них двое - сотрудники МЧС. Корвет был заложен на предприятии в июле 2013 года, выведен из эллинга в сентябре 2019 года. По данным источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, при пожаре были повреждены ходовая рубка главного командного поста корабля и башенно-мачтовая конструкция.

ТАСС подготовил хронологию инцидентов на судостроительных и судоремонтных предприятиях РФ за последние годы, в результате которых погибли или пострадали люди.

11 мая 2018 года на Кронштадтском морском заводе (Санкт-Петербург) произошел пожар на ремонтируемом гидрографическом судне Северного флота "Ромуальд Муклевич" проекта 865. При проведении сварочных работ в трюмном помещении, предположительно, загорелся резиновый уплотнитель. Жертвой ЧП стал один рабочий - сварщик, который отравился продуктами горения.

30 октября 2018 года в районе Росляково (Мурманск) затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50. ЧП произошло во время планового выхода из него ремонтируемого тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Одна из башен дока во время этой процедуры сильно накренилась, в результате чего он начал погружаться в воду вместе с кораблем. На палубу авианосца упал кран плавучего дока, повредивший палубу и несколько помещений, но сам корабль удалось спасти. В результате инцидента пропал без вести старший механик смены, четыре сотрудника предприятия были госпитализированы с переохлаждением, один из них позднее умер. Как сообщал тогда глава "ОСК" Алексей Рахманов, в результате инцидента "Кузнецов" получил 52 повреждения, ликвидацию которых оценили в 70 млн рублей. Авианосец был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод (филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка"). Представитель "Звездочки" Евгений Гладышев рассказал ТАСС, что причиной происшествия стало отключение насосов из-за скачка напряжения в электросети в момент спуска авианесущего крейсера на воду.

27 ноября 2018 года на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" проекта 22600 пострадали два человека. По данным МЧС, площадь горения на третьей и четвертой палубах составляла 300 кв. м. По информации предприятия, причиной возгорания в котельном отделении ледокола могло стать нарушение техники безопасности сотрудниками подрядной организации. Ущерб от ЧП, по оценке ОСК, составил около 150 млн рублей. На сроки сдачи судна пожар не повлиял. 3 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония поднятия флага на ледоколе.

12 декабря 2019 года в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе во время ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. м, оно было потушено около 08:00 мск 13 декабря. В результате пожара погибли два человека, 14 человек пострадали. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В августе 2020 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил в интервью ТАСС, что на восстановление после пожара уйдет 300-350 млн рублей. Передача корабля ВМФ России запланирована на конец 2022 года.

30 марта 2021 года на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области накренился и оказался частично заполнен водой строившийся морозильный траулер "Скорпион". В результате инцидента двое рабочих погибли, еще двое пострадали. 20 апреля судну удалось вернуть остойчивость. "Скорпион" строили по проекту 1701, он был заложен в 2017 году по заказу мурманской группы компаний "ФЭСТ", спущен на воду в 2019 году. Длина траулера составляет около 61 м, водоизмещение - 3 130 т. Заказчик отказался принимать судно после ЧП.