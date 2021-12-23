Статистика больших пресс-конференций Владимира Путина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2021 года в Москве пройдет 17-я ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Об истории и основных статистических показателях встреч главы государства с представителями СМИ с 2001 года - в материале ТАСС.

Время и длительность проведения

Поводом для первой встречи Владимира Путина с прессой в формате большой пресс-конференции в 2001 году послужило значительное число заявок от СМИ на интервью с президентом России. Всего в 2001-2020 годах состоялось 16 таких пресс-конференций: семь в 2001-2008 годах (за исключением 2005 года) и девять в 2012-2020 годах. На посту премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года - Владимир Путин не встречался с прессой в подобном формате и возобновил его только после очередного избрания на пост главы государства.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов (в 2020 году - 4 часа 29 минут).

Число аккредитованных журналистов, вопросы

С 2001 по 2019 год число представителей СМИ на встречах с президентом выросло в 3,8 раза. На первой пресс-конференции в 2001 году было аккредитовано более 500 журналистов, в 2019 году - 1 895, что стало абсолютным рекордом. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие освещали 774 аккредитованных корреспондента.

В 2001-2008 годах число журналистов, задавших вопросы Владимиру Путину, ежегодно росло. В ходе пресс-конференции 2001 года президент ответил на вопросы 20 корреспондентов, половина из которых представляла иностранные медиа. В 2008 году уже 80 журналистов, в том числе 18 из зарубежных СМИ, задали свои вопросы главе российского государства. Показатель 2008 года стал наибольшим за всю историю пресс-конференций. В 2012-2015 годах была зафиксирована тенденция к снижению числа журналистов, успевших обратиться с вопросами к президенту. В 2012 году Владимир Путин ответил 62 корреспондентам (в том числе девяти иностранным), в 2013 году - 52 (11), в 2015 году - 32 (5). В 2016 году вопросы главе государства смогли задать 48 журналистов, в том числе 10 иностранных, в 2017 году - 55 (6), в 2018 году - 53 (8), в 2019 году - 57 (8), в 2020 году - 38 (2).

Место проведения, трансляция

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, входящий в комплекс зданий резиденции главы государства. Он был рассчитан примерно на 800 мест. С 2012 года, в связи с реконструкцией, а затем сносом этого корпуса, встречи президента со СМИ были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной.

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации пресс-конференция была организована в формате видео-конференц-связи. Глава государства и небольшой пул журналистов находились в президентской резиденции Ново-Огарево, представители федеральной и зарубежной прессы - в ЦМТ, а региональные журналисты - на отдельных площадках в разных федеральных округах.

Первые пресс-конференции Владимира Путина транслировались в прямом эфире на телеканалах ОРТ (с 2002 года - Первый канал), "Россия" и на радио "Маяк", в 2006 году к ним присоединилось "Радио России". В 2008 году эти каналы показывали встречу частично. В полном объеме увидеть и услышать президента можно было на телеканале "Вести-24" и радио "Вести FM". С 2012 года трансляцию большой пресс-конференции ведут Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". С 2015 года мероприятие показывает также "Общественное телевидение России", с 2018 года - НТВ, с 2020 года - телеканал "Мир".