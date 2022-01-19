Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2022 года по делу о коррупции в качестве подозреваемого был задержан заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

О том, как в России в течение последних пяти лет задерживали и привлекали к уголовной ответственности бывших и действующих высокопоставленных чиновников федерального уровня, - в материале ТАСС. Всего за это время уголовные дела были возбуждены в отношении четырех министров (одного действующего и трех бывших), а также шестерых заместителей министра (четырех действующих и двух бывших).

Замминистра культуры Григорий Пирумов

15 марта 2016 года в Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ России был задержан статс-секретарь - заместитель министра культуры России Григорий Пирумов. На следующий день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест. 24 марта 2016 года чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2012 г. Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и руководители коммерческих фирм - подрядчиков Минкультуры. Они заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки средств присваивали себе. Всего участники группы в период с 2012 по 2016 год похитили более 116 млн рублей. 6 декабря 2016 года Григорий Пирумов был уволен из Минкультуры. Свою вину он полностью признал. В июне 2017 года экс-чиновник и его сообщники в полном объеме возместили причиненный ущерб. 9 октября 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа. Бывший замминистра был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Однако прокуратура обжаловала приговор.

19 декабря 2017 года Мосгорсуд пересмотрел предыдущее решение, назначив Пирумову штраф в размере 1 млн рублей, а также лишив его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 18 мая 2018 года Григорий Пирумов был вновь арестован Басманным судом Москвы и заключен под стражу по новому уголовному делу о мошенничестве и хищении свыше 900 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (помимо бывшего замминистра обвинения были предъявлены руководителю группы компаний "Роспан" Никите Колесникову, экс-директору департамента управления имуществом Минкультуры Борису Мазо и другим). 24 января 2019 года Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по первому уголовному делу, увеличив срок заключения с 1,5 до трех лет колонии. 7 августа того же года Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Пирумова по первому уголовному делу. 12 августа 2019 года экс-чиновник был переведен под домашний арест. 10 апреля 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинения фигурантам дела о хищениях при реконструкции в Эрмитаже. Им вменяют ч. 2 и 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления"). Все обвиняемые свою вину отрицают. 30 июля 2020 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Григория Пирумова в рамках первого уголовного дела, назначив ему компенсацию в размере €1,7 тыс. Рассмотрение второго дела по существу началось в декабре 2021 года в Красногорском городском суде Подмосковья.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев

14 ноября 2016 года глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина. 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. В тот же день экс-глава Минэкономразвития был помещен под домашний арест. Алексею Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере").

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Кроме того, Улюкаеву было запрещено занимать должности в органах государственной власти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбытия наказания. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, снял с бывшего министра ограничение на занятие государственных должностей. В остальной части приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Замглавы МЧС Владимир Артамонов

В марте 2017 года в отношении статс-секретаря - замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова, его супруги Галии Артамоновой и бывшего начальника ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России генерал-майора Валерия Акимова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В дальнейшем оно было переквалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Во время расследования все подозреваемые находились под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2013 году по просьбе Артамонова Акимов фиктивно устроил его супругу Галию научным сотрудником своего института. В течение трех лет жена замминистра, не появляясь на службе, получила зарплату на общую сумму 1 млн 315 тыс. рублей. В ходе разбирательства подозреваемые полностью признали свою вину, а также возместили причиненный ущерб. 1 мая 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Артамонов был освобожден от должности. 25 августа 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил Владимира Артамонова и других обвиняемых к трем годам лишения свободы условно. Замминистра и его супруге был назначен испытательный срок три года, генералу Акимову - два года.

Бывший первый замглавы МЧС Сергей Шляков

25 июля 2018 года в Подмосковье был задержан бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков (занимал должность в 2013-2015 годах). На следующий день Тверской суд Москвы арестовал его по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015-2016 годах Шляков участвовал в мошеннической схеме по продаже должности губернатора Ярославской области. Преступная группа, в которой помимо него состояли еще три человека, обещала содействие бывшему замгубернатора Ярославской области и бывшему члену Совета Федерации РФ Юрию Удалову в получении губернаторского поста. В качестве оплаты за организацию назначения обвиняемые получили свыше 65 млн рублей. Сергей Шляков свою вину не признал. 20 апреля 2021 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал обвиняемых солидарно возместить ущерб в размере 65 млн рублей.

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

26 марта 2019 года в Московской области был задержан Михаил Абызов, бывший министр РФ по вопросам Открытого правительства (2012-2018). На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, Абызов как бенефициарный владелец ряда офшорных коммерческих организаций создал и возглавил преступное сообщество (по его делу позднее были арестованы еще 11 человек). В 2011-2014 годах путем обмана акционеров компаний из Новосибирской области (Сибирская энергетическая компания, "Региональные электрические сети") они похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Абызов свою вину не признал, от сотрудничества со следствием отказался. Судом были арестованы его активы на общую сумму в 32 млрд рублей. Кроме того, против Абызова были возбуждены уголовные дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, экс-министр "в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства", в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял коммерческую деятельность на сумму 32 млрд рублей. 13 августа 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника.

Бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

28 марта 2019 года в Москве был задержан Виктор Ишаев, экс-глава Хабаровского края (1991-2009), бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013) и министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013). В 2013-2018 годах Ишаев занимал пост советника президента компании "Роснефть". Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о хищении средств компании. В июле 2020 года следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014-2019 годах Ишаев организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих "Роснефти". Он обеспечил заключение договоров аренды помещения для представительства компании в Хабаровском крае с подконтрольным ему ООО "Бейс" по завышенной стоимости. Свою вину Ишаев не признал. 17 февраля 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к пяти годам условного наказания и штрафу в размере 800 тыс. рублей за растрату. Суд также частично удовлетворил гражданский иск "Роснефти", взыскав фигурантов дела более 7,5 млн рублей.

Замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич

3 июля 2020 года в Москве была задержана статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич. 6 июля Тверской суд столицы вынес решение о ее аресте. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств путем мошенничества (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году, возглавляя коммерческую организацию, Лукашевич заключила договоры с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ. При этом она заведомо не планировала выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, несоответствующие условиям договоров. Министерству был причинен ущерб в размере 50,3 млн рублей.

Вместе с Лукашевич по делу был арестован начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, в 2016 году бывший руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. 16 июля 2020 года распоряжением правительства Марина Лукашевич была освобождена от должности. В феврале 2021 года по делу был арестован экс-директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков. Все обвиняемые не признают себя виновными.

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов

8 сентября 2020 года был задержан замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 9 сентября он был арестован Басманным судом Москвы. Следствие считает чиновника организатором хищения более 600 млн рублей. Эти средства были выделены в 2014 году ФГБУ "Российское энергетическое агентство", которое тогда возглавлял Тихонов, на создание информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году фигуранты дела подписали акты выполненных работ, на основании которых деньги были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены.

Свою вину Тихонов не признает. 12 апреля 2021 года чиновник был освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением.

Бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

18 ноября 2020 года в поселке Архангельское Красногорского района Московской области был задержан аудитор Счетной палаты РФ, бывший губернатор Ивановской области (2005-2013) и министр строительства и ЖКХ России (2013-2018) Михаил Мень. В тот же день Совет Федерации дал согласие генпрокурору на привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении средств из бюджета Ивановской области и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Следственный комитет РФ предъявил Меню обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных региону в качестве кредита. Подозреваемые похитили 700 млн рублей из регионального бюджета, перечислив их на счета ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо". В преступную группу входил также экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, занимавший в то время пост заместителя председателя правительства региона. 19 ноября суд избрал Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий (покидать место проживания, получать почтово-телеграфные отправления и другое). 20 апреля 2021 года Верховный суд РФ смягчил меру пресечения на подписку о невыезде, 17 мая того же года уголовное дело в отношении Меня и Конькова было прекращено за истечением срока давности. 2 июня 2021 года Совет Федерации РФ досрочно освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты.

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова

1 октября 2021 года бывшая заместитель министра просвещения (2018-2020), вице-президент Сбербанка Марина Ракова была объявлена в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 7 октября она была арестована. Ракова является фигурантом уголовного дела, возбужденного в августе 2021 года по факту хищения бюджетных средств, которые были выделены Фонду новых форм развития образования для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

По делу также были арестованы ректор и исполнительный директор "Шанинки" Сергей Зуев и Кристина Крючкова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. В ноябре 2021 года Марине Раковой, Евгению Заку и Сергею Зуеву предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения России в Институт общественных наук РАНХиГС. В декабре Стеценко и Раковой было предъявлено обвинение по новому эпизоду мошенничества. Все фигуранты, кроме Крючковой, отказались признавать вину. Кристина Крючкова признала вину в хищении бюджетных средств и была переведена под домашний арест.