Символы и медали XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 февраля 2022 года в Пекине (Китай) состоится открытие XXIV зимних Олимпийских игр. ТАСС рассказывает о символах и медалях предстоящих соревнований.

Эмблема

Эмблема Олимпиады в Пекине была представлена 15 декабря 2017 года. Логотип, разработанный художницей Линь Цуньчжэнь, имеет сходство с китайским иероглифом "дун" ("зима"). Верхняя часть основного элемента эмблемы напоминает фигуру конькобежца, нижняя часть - силуэт лыжника. Мотив развевающейся ленты символизирует горные хребты Китая, спортивные объекты, лыжные трассы и катки. Ниже находятся надпись Beijing 2022 ("Пекин-2022") и пять олимпийских колец.

Талисман

17 сентября 2019 года состоялась презентация талисмана Олимпиады. Им стала большая панда Бин Дуньдунь (автор дизайна - Цао Сюэ, профессор Академии изящных искусств города Гуанчжоу). В китайском языке слово "бин" имеет несколько значений, среди которых "лед", "чистота" и "сила"; "дуньдунь" означает "здоровый", "крепкий" и "жизнерадостный". В заявлении пресс-службы оргкомитета Игр отмечалось, что у талисмана "костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром".

Девиз

17 сентября 2021 года организаторы представили официальный девиз Олимпийских игр в Пекине: "Вместе ради общего будущего" (Together for a Shared Future). Он отражает необходимость совместной работы всего мира ради преодоления трудностей, в том числе вызванных пандемией коронавируса.

Медали

Презентация медалей в онлайн-режиме состоялась 26 октября 2021 года. Они получили название "Тун синь" (кит. "вместе как единое целое"), их диаметр - 87 мм. Дизайн наград был разработан командой специалистов под руководством профессора Центральной академии изящных искусств (Пекин) Хан Хая. Он основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Золотые медали изготовлены из позолоченного серебра, серебряные - из чистого серебра, бронзовые - из меди.

Форма медалей имеет классический вид и напоминает награды XXIX летних Игр 2008 года, среди разработчиков дизайна которых также был Хан Хай. Некоторая схожесть наград связана с тем, что Пекин станет первым городом проведения как летней, так и зимней Олимпиады.

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы пять олимпийских колец, вокруг них - надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре находится эмблема Игр 2022 года, под ней выгравированы полное название зимней Олимпиады на китайском языке и наименование спортивной дисциплины на английском языке. Также элементами ее дизайна являются пять кругов - "звездных троп" с расположенными на них 24 точками-"звездами", которые символизируют XXIV зимние Игры.