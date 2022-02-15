Венский документ. История и содержание

ТАСС-ДОСЬЕ. На 15 февраля 2022 года запланированы консультации по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Он был принят в 2011 году в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ; включает 57 стран в Европе, Азии и Америке) и предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, а также уведомление об определенных видах военной деятельности и проведение инспекций. Консультации, инициированные Украиной для прояснения ситуации вдоль российско-украинской границы, пройдут в Вене.

Венские документы

Изначально меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) были согласованы в 1973-1975 годах в ходе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, предшественник ОБСЕ) и зафиксированы в Хельсинкском заключительном акте 1975 года. В 1986 году был принят Стокгольмский документ, содержащий расширенный набор МДБ. В 1990 году по итогам консультаций был согласован Венский документ, объединивший положения Стокгольмского документа с новыми МДБ. В нем страны - участницы СБСЕ обязались ежегодно предоставлять информацию о своих вооруженных силах (в том числе о живой силе и основных системах обычного вооружения и техники) и о планах их развертывания. Согласно этому Венскому документу, страны обязались заблаговременно уведомлять друг друга о крупных военных учениях, принимать инспекции на своих военных объектах, приглашать другие государства для наблюдения, проводить консультации и сотрудничать в случае необычной военной активности или роста напряженности. Также в нем предусмотрена возможность беспрепятственно освещать военные мероприятия журналистам из всех государств-участников.

Венский документ обновлялся в 1992, 1994 и 1999 годах. В 2000-е переговоры по его модернизации для западных государств отошли на второй план ввиду сравнительно стабильной ситуации в Европе. Вновь о Венском документе заговорили в 2007 году, когда Россия объявила о моратории на исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Переговорный процесс получил импульс в 2010 году после принятия решения в формате "Венский документ плюс" (ВД-плюс; точечные обновления, принимаемые в виде отдельных документов). Идея пересмотра МДБ получила поддержку на саммите ОБСЕ в Астане 1-2 декабря 2010 года, где была принята Астанинская декларация "Навстречу сообществу безопасности". Это позволило государствам - участникам ОБСЕ принять 30 ноября 2011 года новую редакцию Венского документа, которая вступила в силу 1 декабря 2011 года. Его участниками являются 56 членов ОБСЕ (не подписала Монголия).

Венский документ 2011 года

Документ развивает и дополняет МДБ, зафиксированные в предыдущих редакциях, и является политически обязательным для выполнения. В нем прописаны конкретные процедуры взаимодействия, позволяющие сохранять приемлемый уровень взаимного доверия и контроля.

Зона применения документа охватывает "всю Европу (для России это европейская часть страны до Урала), а также прилегающие морской район и воздушное пространство", если проходящая там военная деятельность затрагивает безопасность в Европе.

В главе I и II документа говорится о том, что государства-участники должны осуществлять ежегодный обмен военной информацией относительно военной организации, личного состава и основных систем вооружения и техники, а также сведениями о планировании в области обороны.

В III главе определяется механизм консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности, меры по сотрудничеству в отношении опасных военных инцидентов, а также предусматривается добровольная организация посещений для устранения озабоченностей военного характера. IV глава предлагает странам организовывать инспекции авиабаз и на добровольной основе развивать контакты и сотрудничество между военными.

В V главе предусмотрено, что государства-участники будут уведомлять друг друга о некоторых видах военной деятельности (в том числе с участием сил других государств) не позднее чем за 42 дня до их начала. Это необходимо, если военная деятельность достигает или превышает определенный уровень. Например, если в учениях сухопутных войск задействованы более 9 тыс. человек, 250 боевых танков, 500 боевых бронированных машин (ББМ) или 250 артиллерийский орудий. Если в учениях принимают участие более 13 тыс. человек, 300 боевых танков, 500 ББМ или 250 артиллерийских орудий, государства должны приглашать наблюдателей из других государств. В VI главе говорится, что если военная деятельность проводится без оповещения участвующих войск и длится не более 72 часов, государства-участники не обязаны приглашать наблюдателей.

VII глава содержит сведения об обменах ежегодными планами деятельности. Глава VIII вводит положения, ограничивающие некоторые виды военной деятельности по их количеству и по уровням. Глава IX касается соблюдения и проверки МДБ. В ней говорится, что любое государство-участник может провести инспекцию на территории другого государства-участника и каждое государство обязано принять три такие инспекции в год. В X главе выражается пожелание, чтобы государства-участники в двустороннем, многостороннем или региональном контексте дополняли и укрепляли МДБ, действующие в масштабах всей ОБСЕ. Глава XI устанавливает проведение ежегодных совещаний по оценке выполнения согласованных МДБ. В XII главе предусматривается использование сети связи ОБСЕ (специальной компьютерной системы связи) для обмена сообщениями в дополнение к дипломатическим каналам и определяется порядок обновления документа.

В 2012-2013 годах были приняты четыре решения ВД-плюс, в том числе два по инициативе России: о предварительном уведомлении о крупных военных мероприятиях, проводимых ниже пороговых уровней (2012 год) и о продолжительности инспекций авиабаз (2013 год).

Рассмотреть вопрос об очередном обновлении документа планировалось в 2016 году, однако принять решение консенсусом не удалось. Россия согласилась обсуждать возможность модернизации этого документа лишь "в контексте отказа Североатлантического альянса от политики сдерживания России, признания и уважения российских интересов, восстановления нормальных отношений с Российской Федерацией, в том числе в военной сфере".