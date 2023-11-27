Как менялся минимальный размер оплаты труда

Президент Владимир Путин 27 ноября 2023 года подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей. С инициативой об индексации МРОТ глава российского государства выступил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале 2023 года.

Основные сведения

Минимальный размер оплаты труда - денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих должностных обязанностей. Минимальный размер оплаты труда гарантирован ст. 7 Конституции РФ.

С 2018 года МРОТ составляет не менее 100% прожиточного минимума. Величина минимальной зарплаты может варьироваться в зависимости от региона, но не должна быть ниже федерального минимума. Например, в Москве МРОТ составляет 24 801 рубль, в Санкт-Петербурге - 23 500 рублей, в Ставропольском крае - 20 024 рубля, а в Подмосковье - 19 000 рублей.

История в мире и в СССР

В мире механизмы минимального размера оплаты труда работникам начали устанавливаться на законодательном уровне на рубеже XIX-XX веков, для урегулирования конфликтов с профсоюзами. Первый подобный акт был принят парламентом Новой Зеландии в 1894 году. В большинстве стран минимальная зарплата устанавливается не в месячном, а часовом исчислении. Например, в США с 2015 года минимальный размер оплаты труда составляет $7,25 в час, что при восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе соответствует в среднем $1,3 тыс. в месяц (более 115 тыс. рублей по текущему курсу).

В РСФСР понятие "обязательный минимум оплаты труда" впервые было введено Кодексом законов о труде 1922 года. Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 12 декабря 1972 года минимальная заработная плата рабочих и служащих была установлена в размере 70 рублей в месяц и не менялась вплоть до 1991 года.

МРОТ после 1991 года

19 апреля 1991 года Верховный совет РСФСР принял закон "О повышении социальных гарантий для трудящихся", который установил МРОТ в размере 180 рублей в месяц начиная с 1 октября 1991 года и 195 рублей - с 1 января 1992 года. Однако уже 15 ноября 1991 года правительство РСФСР приняло постановление, устанавливающее МРОТ в размере 200 рублей с 1 декабря 1991 года.

Всего с 1991 года и до деноминации 1998 года различными федеральными законами или прямыми указами президента РФ Бориса Ельцина МРОТ повышался 17 раз. С 1 января 1997 года минимальный размер оплаты труда составил 83 490 неденоминированных рублей. В результате деноминации с 1 января 1998 года эта сумма (83,49 рубля) оказалась в пять раз меньше установленного к тому времени прожиточного минимума, то есть стоимостной оценки потребительской корзины (450 рублей). При этом с середины 1990-х годов МРОТ стал использоваться в законодательстве для определения ставок по налогам, исчисления штрафов и др. МРОТ в размере 83,49 рубля сохранялся до 2000 года.

Изменения МРОТ с 2000 года

19 июня 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О минимальном размере оплаты труда", который с изменениями действует до настоящего времени и устанавливает размер МРОТ на территории России. Первой редакцией этого закона МРОТ был повышен с 1 июля 2000 года до 132 рублей. Сумма для исчисления налогов и штрафов стала называться "базовой", была округлена до 100 рублей и с тех пор не менялась. К настоящему времени "базовая" величина выходит из употребления - в законодательстве стали указывать точные суммы налогов и штрафов в рублях.

С 2000 года минимальный размер оплаты труда в России менялся 24 раза (включая повышение с 1 января 2023 года). Порог в 1 тыс. рублей был преодолен 1 мая 2006 года (1 100 рублей), а порог в 5 тыс. рублей - 1 января 2013 года (5 205 рублей).

11 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума (9 489 рублей), а с 1 января 2019 года уравнять оба показателя. В итоге МРОТ по предложению главы государства был повышен до прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года и одновременно преодолел порог в 10 тыс. рублей (11 163 рубля).

С 1 января 2019 года МРОТ был повышен на 1% - до 11 280 рублей.

В 2020 году он был равен 12 130 рублей (рост на 7,5%), а в 2021 году - 12 792 рубля (увеличился на 5,4%). В обоих случаях его рост превышал темпы инфляции.

В 2020 году была введена методика, согласно которой МРОТ устанавливался как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Действие данной методики приостановлено до 31 декабря 2024 года в соответствии с законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2022 года.

В соответствии с законом от 6 декабря 2021 года МРОТ с 1 января 2022 года был повышен на 8,6% - до 13 890 рублей.

25 мая 2022 года на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2022 года на 10% - до 15 278 рублей. Это повышение было утверждено специальным постановлением правительства РФ от 28 мая.

19 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об повышении МРОТ с 1 января 2023 года на 963 рубля - до 16 242 рублей.

22 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18,5% - до 19 242 рублей. 16 ноября 2023 года Госдума приняла соответствующий закон, 22 ноября 2023 года его одобрил Совет Федерации.