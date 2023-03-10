Что такое криптовалюта, и как в России предлагали регулировать ее оборот

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 9 марта сообщил, что ведомство контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами, проведено около 120 расследований, возбуждено 60 уголовных дел

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 марта 2023 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ведомство мониторит более 25 тыс. участников операций с криптовалютами, проведено около 120 расследований, возбуждено 60 уголовных дел. ТАСС подготовил материал об истории вопроса о криптовалютах в России.

Что такое криптовалюты

Криптовалюты - виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Термин "криптовалюта" был введен в апреле 2011 года после публикации в журнале Forbes о первой популярной системе такого рода - биткойн (bitcoin, от англ. bit - единица информации "бит" и сoin - монета).

Большинство криптовалют, включая биткойн, являются децентрализованными и работают без регулирующего органа. Обычно единственным источником эмиссии виртуальной валюты является ее "добыча" (майнинг, mining) пользователями, запустившими приложения: за использование ресурсов (мощности вычислительных устройств) их компьютеров им перечисляется небольшой объем виртуальных денег.

Популярные криптовалюты

Программное обеспечение для первой в мире криптовалюты, биткойна, появилось в январе 2009 года. Ее автор (возможно, коллектив авторов) подписывался псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).

Первоначально валюта использовалась только компьютерными энтузиастами. 22 мая 2010 года программист из штата Флорида (США) Ласло Ханич впервые задокументированно использовал биткойны для реальной покупки, перечислив 10 тыс. единиц криптовалюты пользователю под псевдонимом Jerocs и получив от него две пиццы. В 2010-2011 годах в интернете появились первые биржи, где можно было обменять биткойны на реальную валюту. Весной 2011 года биткойн достиг паритета с долларом США. Тогда же начали появляться аналоги биткойна, которые отличались от него способами шифрования или другими особенностями.

По состоянию на март 2023 года биткойн до сих пор является самой популярной криптовалютой. Его капитализация (общая стоимость всех имеющихся на рынке) составляет $385 млрд, текущий курс - $20 тыс. за единицу. Всего в мире существует порядка 2-3 тыс. разнообразных криптовалют. В число популярных также входят:

etherium ("эфириум", "эфир"), текущая капитализация - $172 млрд, стоимость единицы - $1,4 тыс.;

tether, капитализация - $71 млрд, стоимость фиксирована - $1;

USD Coin, капитализация - $43 млрд, стоимость фиксирована - $1;

BNB, капитализация - $43 млрд, стоимость единицы - $273.

Критика криптовалют, волатильность

Примерно с 2011 года биткойн из-за анонимности переводов стал использоваться лицами, связанными с торговлей наркотиками и другим нелегальным бизнесом. Начиная с 2013 года биткойнами можно оплатить услуги и товары в некоторых онлайн-магазинах, сервисах бронирования отелей. Впрочем, уже в 2017 году ранее принимавшие эту валюту к оплате сервисы или производители начали от нее отказываться из-за резких колебаний ее стоимости.

Интерес к криптовалюте подогревает возможный рост ее стоимости за счет спекуляций. Если в начале 2016 года курс одного биткойна составлял $400, то к концу 2017 года он достиг почти $20 тыс. за единицу. Затем стоимость биткойна опускалась до $3,5 тыс., но в конце 2020 года снова начался рост: эта криптовалюта достигала в цене $50-60 тыс. С весны 2022 года курс упал и сейчас колеблется в районе $20 тыс. за единицу.

Биткойн и большинство других криптовалют не привязаны к другим национальным валютам или активам, не подкреплены ничем, кроме доверия его держателей. Курс криптовалюты устанавливается на виртуальных биржах, осуществляющих операции по ее обмену на реальные деньги. В этой связи распространена оценка криптовалют как высокорискового актива и потенциальной "финансовой пирамиды". Например, в 2017 году глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон назвал криптовалюты "мошенничеством", сравнив их с голландской "тюльпановой лихорадкой" (1637-1638 годах) и пообещав уволить любого сотрудника своего банка, который вздумает торговать криптовалютами.

Регулирование хождения криптовалюты

В конце 2013 года рост объемов операций с биткойнами, в том числе обслуживающих нелегальный бизнес, привлек внимание властей некоторых стран и поставил вопрос о регулировании использования виртуальных валют. В большинстве государств, в том числе в ЕС и США, оборот биткойнов не запрещен и не регулируется законодательством. Однако власти этих стран предлагали усилить контроль над совершаемыми с помощью криптовалют сомнительными операциями или обложить налогами любые транзакции с их использованием. Часть государств, например, Китай, Марокко и Египет, прямо запрещают оборот криптовалют и борются с майнингом. Другие страны, такие как Япония и Белоруссия, разрешают оборот криптовалют, а в Центральной Африканской Республике и Сальвадоре биткойн является законным платежным средством.

Отсутствие регулирования и признаки "пирамиды" являются не единственными претензиями к криптовалютам. По оценке сайта Digiconomist.net, ежегодные затраты электроэнергии на майнинг существующего объема биткойнов в мире составляют 106 млрд кВт•ч - это примерно соответствует годовому объему электричества, потребляемому Казахстаном. Также распространение майнинга вызывало спекулятивный рост на компьютерные комплектующие - в первую очередь видеокарты, чипы которых наиболее приспособлены для "добычи" криптовалют.

Также серьезные опасения в надежности криптовалют возникли после прекращения работы крупных онлайн-бирж: турецкой Thodex (2021) и багамской FTX (2022), когда было выявлено, что владельцы бирж вывели из них несколько миллиардов долларов США.

В России

Первые русскоязычные публикации о криптовалютах в специализированных онлайн-изданиях ("Хабр" и др.) появились сразу после появления биткойна в 2009 году. Сведений о том, кто в России первым использовал криптовалюты для реальной покупки, не сохранилось. В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф рассказывал, что в январе 2011 года он приобрел для эксперимента футболку за 12 биткойнов, когда курс был 0,38 биткойна за $1.

27 января 2014 года Банк России в своем пресс-релизе причислил биткойны к денежным суррогатам и предостерег граждан и юридических лиц от их использования. В 2014-2016 годах шло обсуждение предложенного Министерством финансов законопроекта о введении штрафа за использование биткойнов. 13 января 2015 года Роскомнадзор по решению Невьянского городского суда Свердловской области заблокировал основные сайты виртуальной валюты, в том числе bitcoin.org. Однако уже 15 мая 2015 года Свердловский областной суд постановил, что блокировка наложена незаконно. Доступ к сайтам возобновился 18 мая.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. По мнению главы ЦБ, механизм использования криптовалют "имеет признаки "пирамиды".

10 октября 2017 года на совещании с главами профильных министерств и ведомств президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. Вместе с тем, он отметил риски ее использования: "возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем". По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2018 года создать механизмы регулирования криптовалют и майнинга.

31 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах". Документ ввел определение криптовалют как цифровых финансовых активов, не являющихся законным платежным средством.

16 декабря 2021 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в нижней палате парламента обсуждаются два подхода к регулированию криптовалют: либо полный запрет, либо легализация. 17 декабря в заявлении по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ его глава Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты несут слишком большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности, и рост числа транзакций с ними опасен для финансовой стабильности. 20 декабря в ходе слушаний в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин сделал более резкое заявление о том, что регулятор не видит места криптовалюте на российском финансовом рынке. На тех же слушаниях Анатолий Аксаков заявил, что общий объем вложений россиян в криптовалюту оценивается в 5 трлн рублей.

20 января 2022 года Банк России в своем докладе предложил ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В ответ Минфин РФ представил свою концепцию, которая предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

8 февраля 2022 года правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.

В настоящее время дискуссия о криптовалютах продолжается. В ЦБ настаивают, что их легализация несет фундаментальные риски для финансовой системы. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что допускает их использование только при международных расчетах. Минфин России при этом по-прежнему считает, что следует разрешить операции по купле-продаже и хранение биткойнов в России, но сохранить запрет на расчеты при их помощи (как и для любых других иностранных валют).

Законопроекты

В мае 2022 года фракция "Новые люди" в Госдуме внесла законопроект "О майнинге в Российской Федерации". Однако 19 октября 2022 года он был отклонен нижней палатой в первом чтении.

С января 2022 года комитет Госдумы по финансовому рынку под руководством Анатолия Аксакова готовит законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы. В первый раз он был внесен на рассмотрение палаты 17 ноября 2022 года, причем Аксаков в декабре заявлял, что удалось согласовать позиции ЦБ РФ и Минфина по майнингу криптовалюты. Однако в итоге документ не попал в программу рассмотрения на весеннюю сессию, в том числе из-за замечаний со стороны ЦБ, а также правоохранительных органов.