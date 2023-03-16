История вопроса о наименовании государственного языка в Молдавии

Парламент страны 16 марта одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2023 года парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский. Решение было одобрено простым большинством голосов депутатов от правящей Партии действия и солидарности (58 голосов).

История молдавского языка

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков и являются родственными. Часть современных лингвистов считают, что названия "молдавский" и "румынский" являются разными наименованиями (лингвонимами) одного языка, в то время как их оппоненты называют молдавский самостоятельным восточно-романским языком.

В качестве доказательства последней версии приводится тот факт, что молдавская народность начала формироваться еще в XIV веке, когда было образовано независимое Молдавское княжество. Письменность молдавского языка строилась на основе кириллицы, хотя и отличалась от русского алфавита. Первый словарь (лексикон) молдавского языка появился в XVI веке, сохранились литературные памятники на молдавском языке XVII века.

К началу XIX века восточные территории Молдавского княжества вошли в состав Российской империи. Литературный молдавский язык продолжал развиваться на основе кириллицы. При этом в Румынии, которая как самостоятельное независимое государство была образована лишь в середине XIX века и к которой были присоединены западные земли Молдавии, происходила латинизация языка. Из него активно изымались славянские лексемы, а в 1862 году румынский язык был переведен на латинскую графику.

В годы существования Российской империи для определения молдавского языка термины "молдавский" и "румынский" употреблялись в качестве синонимов.

После установления Советской власти и образования в 1924 году Молдавской АССР в составе Украинской ССР в автономии развернулась кампания по самоидентификации молдаван как отдельной народности. Был разработан алфавит на основе кириллицы, молдавский язык был объявлен отдельным языком, а не диалектом румынского, и получил официальный статус. В начале 1930-х годов в автономной республике была предпринята попытка реформы языка, которая предусматривала переход на латинский алфавит и приведение языковых норм и правил в соответствии с румынским литературным языком. Но уже в 1938 году кампания по латинизации была прекращена, при этом новые нормы молдавского языка стали ближе к румынским.

В 1940 году была образована Молдавская ССР, куда вошла также территория Бессарабии (с 1918 года была частью Румынии). В 1950-1960-х годах в республике была проведена реформа языка. После нее молдавский язык стал значительно ближе к румынскому литературному, кроме того, был дополнен кириллический молдавский алфавит.

Провозглашение молдавского языка государственным

В конце 1980-х годов в Молдавии, как и во многих других советских республиках, произошел рост националистических настроений. В эти годы активно обсуждался вопрос о статусе молдавского языка. В 1988 г. было опубликовано "Письмо 66", в котором известные молдавские писатели, поэты, литературные критики обратились к властям с просьбой признать молдавский язык государственным на территории союзной республики и перевести его на латинский алфавит, как румынский язык.

В августе 1989 года Верховный Совет Молдавии приступил к рассмотрению законов "О возврате молдавскому языку латинской графики" и "О статусе государственного языка Молдавской ССР". Документы предусматривали предоставление государственного статуса только молдавскому языку (русский получал статус языка межнационального общения), подтверждение тождественности молдавского языка румынскому и перевод алфавита с кириллицы на латиницу. В поддержку этого решения выступил националистический "Народный фронт Молдавии", который организовал в Кишиневе масштабную акцию под названием "Великое национальное собрание". Против принятия законов высказалось руководство Приднестровья, где традиционно проживало большинство русского и украинского населения Молдавской ССР. В Приднестровье призвали власти Молдавии предоставить статус государственного как молдавскому, так и русскому языку, и вынести вопрос о языках на референдум. В регионе начались массовые забастовки и протестные акции. Однако 31 августа 1989 года языковые законы были приняты, а 1 сентября того же года Верховный Совет республики принял также закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

В 1990 году в Молдавии был учрежден праздник "Наш язык" ("Лимба ноастрэ"), название которому дало одноименное стихотворение классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917).

Принятие законов о языке привело к многочисленным протестам в Приднестровье. В результате регион в 1990 году провозгласил свою независимость от Молдавии, а противостояние Тирасполя и Кишинева вылилось в вооруженный конфликт. При этом Приднестровье отказалось переходить на латиницу, а молдавский язык (на основе кириллического алфавита) получил в непризнанной республике статус официального наряду с русским и украинским.

После распада СССР

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость. 27 августа 1991 года парламент республики принял Декларацию о независимости Республики Молдова, в которой в качестве государственного языка был указан румынский на основе латиницы.

29 июля 1994 года была принята ныне действующая Конституция Республики Молдова, где государственным языком определен молдавский, функционирующий на основе латинской графики.

Вопрос о наименовании государственного языка Молдавии был вновь поднят в 1996 году. Тогда президент Молдавии Мирча Снегур (занимал пост в 1990-1997 годах) выступил с инициативой изменить в конституции официальное название государственного языка с молдавского на румынский. Однако представители парламентского большинства (Аграрно-демократическая партия, движение "Единство" и Блок социалистов) отклонили эту инициативу, опасаясь "румынского экспансионизма".

Попытки изменения наименования госязыка в 2010-х - начале 2020-х

В 2013 году вопрос наименования государственного языка в Молдавии вновь обострился. 5 декабря Конституционный суд (КС) республики по запросу ряда депутатов признал Декларацию о независимости от 27 августа 1991 года, в которой в качестве госязыка упоминается румынский, составной частью конституции страны. Суд также признал верховенство декларации над основным законом. Оппозиция в парламенте подвергла решение КС жесткой критике и заблокировала принятие соответствующих изменений в конституцию.

Сторонником переименования госязыка выступал президент Молдавии Николай Тимофти (занимал пост в 2012-2016 годах). Официальный портал администрации главы государства велся на государственном языке - румынском. 31 августа 2016 года Тимофти призвал изменить в конституции название госязыка в соответствии с решением Конституционного суда. Глава Молдавии высказал мнение, что республику населяют этнические румыны, а молдаване являются "искусственным этносом". Однако эта инициатива не была реализована. Осенью 2016 года президентом Молдавии был избран социалист Игорь Додон, который придерживался мнения, что Молдавия должна укреплять собственную государственность и "не допускать румынизации". Он указывал на то, что навязывание молдавским гражданам понятия "румынский язык" является одним из факторов, разрушающих государственность. Государственный язык на портале президента был заменен на молдавский.

22 декабря 2017 года был принят закон "О нормативных актах", который предписывал разрабатывать тексты всех правовых актов республики на румынском языке как государственном. Правительству было поручено в шестимесячный срок привести документы в соответствии с требованием данного закона. Однако это не было исполнено.

С приходом в 2020 года к власти лидера проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Майи Санду на сайте президента Молдавии наименование государственного языка было вновь изменено с молдавского на румынский. В апреле 2021 года Санду призвала парламент страны официально переименовать госязык в соответствии с решением Конституционного суда от 2013 года.

Позиция Румынии

В Румынии всегда считали территорию Молдавии частью своей страны и продвигали идею объединения. Согласно официальной позиции Бухареста, Молдавия является "вторым румынским государством", а молдавский язык - это румынский язык. Это же мнение разделяют в Молдавии сторонники объединения с Румынией. Они заявляют, что молдавский является не самостоятельным языком, а диалектом современного румынского литературного языка (на этом же диалекте говорят в исторической области Молдова на востоке Румынии).

29 ноября 2022 года в Бухаресте глава МИД Румынии Богдан Ауреску на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой напомнил ему о неоднократных просьбах румынской стороны признать Киевом "отсутствие" молдавского языка.

Жители Молдавии используют оба названия государственного языка - молдавский и румынский. Согласно последней переписи населения 2014 года, результаты которой были опубликованы в 2017 году, 56,7% молдаван считают своим родным языком молдавский, 23,5% - румынский. Большинство тех, кто указал в качестве родного языка молдавский, проживают в сельской местности. Горожане, а также люди с высшим образованием и молодежь чаще считают родным языком румынский.

Во всех учебных заведениях Молдавии с 1992 года преподают только румынский язык. Молдавский язык на основе кириллицы является учебным предметом в Приднестровье.

Законопроект 2023 года

27 февраля 2023 года правящая Партия действия и солидарности зарегистрировала в парламенте инициативу об изменении названия государственного языка с молдавского на румынский во всех законодательных актах страны. В документе предлагается после принятия и вступления закона в силу в течение 30 дней обеспечить внесение соответствующих изменений во все правовые акты, включая конституцию. Исполнить это требование должно Агентство правовых информационных ресурсов. Председатель парламента Молдавии и глава партии Игорь Гросу сообщил, что переименования языка в молдавских законах может быть приурочено к одному из праздников в 2023 году.

28 февраля Академия наук Молдавии (АНМ) поддержала инициативу депутатов. По мнению членов академии, изменение положит конец "бесконечным ненужным дискуссиям", которые ведутся вокруг этого вопроса уже несколько десятков лет, а также повысит репутацию Молдавии и обеспечит процесс европейской интеграции.

2 марта парламент начал рассмотрение соответствующего законопроекта, представленного Партией действия и солидарности. Помимо изменения наименования госязыка с молдавского на румынский, авторы закона предлагают переименовать и праздник "Наш язык" в "Румынский язык" ("Лимба ромынэ"). Обсуждение законопроекта в парламенте переросло в потасовку между сторонниками и противниками инициативы - депутатами от ПДС и от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Несмотря на это, законопроект был принят в первом чтении (за - 56 депутатов Партии действия и солидарности).

Рассмотрение законодательной инициативы привело к правовой коллизии. Поправки в основной закон страны, согласно конституции, должны приниматься двумя третями голосов депутатов (67). Однако у пропрезидентской Партии действия и солидарности не хватает голосов в парламенте, чтобы провести конституционные изменения. Поэтому депутаты от ПДС приняли решение внести поправки о языке во все законодательные акты, включая конституцию, путем принятия закона во исполнение постановления Конституционного суда. Для одобрения такого документа парламентом достаточно простое большинство голосов его членов. Кроме того, конституция не может пересматриваться "во время чрезвычайного, осадного и военного положения". А в Молдавии режим ЧП действует с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной была названа ситуация на Украине.

6 марта представители Партии социалистов Республики Молдова заявили, что готовят иск в Конституционный суд, в котором намерены оспорить инициативу о переименовании государственного языка. В тот же день несколько сотен сторонников оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдавии пикетировали здание суда, выражая несогласие с предложенным ПДС законопроектом.

9 марта в оппозиционной партии "Шор" сообщили о планах инициировать консультативный референдум по вопросу изменения названия государственного языка.