История российско-китайских экономических отношений

Основой торгово-экономического сотрудничества двух стран является подписанный 16 июля 2001 года договор, характеризующий экономические отношения двух стран как "всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие"

ТАСС-ДОСЬЕ. 23-24 мая 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин совершит официальный визит в Китай. В его ходе он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Переговоры будут посвящены вопросам российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Договорно-правовая база

Основой российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является подписанный 16 июля 2001 года Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, характеризующий экономические отношения двух стран как "всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие" (продлен на пять лет в июне 2021 года). Раз в четыре года принимаются планы действий по реализации положений этого документа.

Товарооборот

В 2021 году товарооборот России и Китая, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, составил $140,7 млрд, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 35%. При этом объем экспорта российских товаров в КНР вырос на 38,6% и составил $68 млрд, импорт из Китая в РФ увеличился на 32,4% - до $72,7 млрд. Более 74% российского экспорта приходится на поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, затем следуют древесина и изделия из нее (7,6%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (5%), ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (2,8%). Основные категории импорта в РФ из КНР: машины и оборудование (60,7%), продукция химической промышленности (11%), текстиль и обувь (9,2%), металлы и изделия из них (7,4%), продовольствие (2%). С 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером России, в 2021 году доля китайской продукции в товарообороте РФ составила 17,9%, Россия заняла 9-е место в списке партнеров КНР (около 2,5%).

В 2022 году, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот двух стран увеличился на 29,3%, достигнув $190,27 млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время сотрудничества. Импорт из России в КНР за это время возрос на 43,4%, до $114,15 млрд, экспорт из Китая в РФ увеличился на 12,8% и составил $76,12 млрд. На долю РФ пришлось 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая.

За первые три месяца 2023 года, оборот двусторонней торговли, по оценке китайской стороны, вырос на 38,7%, достигнув $53,84 млрд. Экспорт из Китая в РФ за три месяца увеличился на 47,1% и составил $24 млрд, импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до $29,7 млрд. Положительное сальдо России за январь - март достигло $5,69 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.

Инвестиции

Основным механизмом взаимодействия двух стран в сфере инвестиций является специальная межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству. С 2012 года действует Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный совместно Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC). К настоящему времени он направил свыше $7 млрд в 35 проектов. В 2018 году был создан Китайско-российский фонд регионального развития с целевым капиталом около $750 млн, приоритетными направлениями для которого являются проекты в области энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики и сельского хозяйства, а также проекты в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь", сотрудничество с северо-восточными провинциями Китая и регионами Дальнего Востока России. В сентябре 2019 года РФПИ и CIC согласовали ключевые условия для создания Российско-китайского технологического инвестиционного фонда (РКТИФ) с целевым объемом капитала $1 млрд для поддержки проектов по развитию перспективных технологий в ведущих отраслях экономики. В феврале 2021 года РКТИФ (совместно с Winter Capital Partners Владимира Потанина) вложил первые $10 млн в развитие и международную экспансию школы математики и программирования "Алгоритмика".

В настоящее время совокупный объем китайских инвестиций в РФ превышает $50 млрд. Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили $450 млн, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным генерального консульства КНР во Владивостоке, объем инвестиций из Китая на Дальнем Востоке России превысил в 2022 году $13 млрд. По оценке Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), в настоящее время основное направление китайских инвестиций в России - замещение западных компаний, ушедших из РФ в связи с санкциями.

Нефть

За последние 10 лет Россия экспортировала в Китай около 500 млн тонн нефти и более 55 млн тонн нефтепродуктов. В 2021 году Россия заняла второе место после Саудовской Аравии, поставив в Китай 80 млн тонн нефти стоимостью более $40 млрд (15,6% от всей импортированной Китаем в 2021 году нефти).

"Роснефть" совместно с CNPC (China National Petroleum Corporation) реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). В 2011 году от нее было построено ответвление - от Сковородино (Амурская область) до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). На строительство трубопровода Банк развития Китая предоставил "Роснефти" и "Транснефти" кредит в размере $25 млрд на 20 лет в обмен на поставки в течение этого периода 300 млн тонн нефти. После введения в эксплуатацию в январе 2018 года второй ветки участка пропускная способность трубопровода увеличилась до 30 млн тонн в год (первоначальная производительность отвода составляла 15 млн тонн в год).

В феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. Предполагается, что сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая.

Природный газ

В декабре 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) началась транспортировка газа на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока) и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая (восточный маршрут) было построено на российско-китайской границе в районе Благовещенска и города Хэйхэ, расположенного на противоположной стороне реки Амур. Согласно контракту, подписанному "Газпромом" и CNPC 21 мая 2014 года, в течение 30 лет по восточному маршруту будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года По итогам 2022 года Россия экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. В 2023 года поставки по газопроводу составят рекордные 22 млрд куб. м.

Важным шагом в рамках реализации восточного маршрута является создание газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в город Свободный (Амурская область). Его строительство началось в октябре 2015 году, запуск первой технологической линии состоялся в июне 2021 года, выход на полную проектную мощность планируется к 2025 году (42 млрд куб. м в год). На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ. Для реализации в КНР он будет перерабатываться в этан (около 2 млн тонн в год), пропан (около 1 млн тонн), бутан (500 тыс. тонн), газовый бензин (260 тыс. тонн ежегодно). Как заявил в апреле 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер, за 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" китайским потребителям будет поставлено более 1 трлн куб. м газа.

Второй проект по транспортировке российского газа в КНР - через территорию Монголии (западный маршрут, или "Союз Восток") в январе 2022 года прошел стадию технико-экономического обоснования, в мае 2023 проектно-изыскательские работы по проекту строительства перешли в завершающую стадию (рамочное соглашение подписано "Газпромом" и CNPC в ноябре 2014 года). "Союз Восток" станет продолжением проектируемого газопровода "Сила Сибири - 2" (от сибирских месторождений до Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) и позволит поставлять в КНР до 50 млрд куб. м газа в год. Общая протяженность маршрута по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027-2028 годы.

В феврале 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор на поставку в Китай еще 10 млрд куб. м природного газа в год по дальневосточному маршруту (с шельфа о. Сахалин).

СПГ

Кроме того, инвесторы из КНР участвуют в российских проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ). Так, в декабре 2015 года Фонд Шелкового пути приобрел 9,9% акций "Ямал СПГ", а также выдал предприятию кредит на примерно $770 млн. Еще 20% в этом проекте принадлежит CNPC. В июле 2019 года ПАО "Новатэк" заключило сделку по продаже 20% доли участия в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" (Гыданский полуостров, Ямало-Ненецкий автономный округ) двум китайским корпорациям (по 10%) - CNPC и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). В январе 2022 года "Новатэк" подписал долгосрочные договоры на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2" с китайскими компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy. С Zhejiang Energy "Новатэк" договорился о поставках 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Договор с компанией ENN Natural Gas предусматривает поставки около 0,6 млн тонн СПГ в год в течение 11 лет. СПГ будет поставляться на приемные терминалы компаний в Китае.

В сентябре 2019 года Банк развития Китая и ВЭБ. РФ договорились о стратегическом партнерстве в финансировании строительства завода по переработке природного газа в Находке. Общая проектная мощность производства первого этапа проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Строительство завода началось в 2020 году, выход на полную мощность запланирован на середину 2023 года. ВЭБ.РФ уже привлек кредиты у китайского банка на сумму свыше $11,6 млрд.

За 2022 год Китай импортировал из России 6,5 млн тонн СПГ (увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%), по стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.

Атомная энергетика

В 1998-2018 годах компания "Атомстройэкспорт" (подразделение госкорпорации "Росатом") построила четыре энергоблока с реакторными установками ВВЭР-1000 на Тяньваньской АЭС. Их общая стоимость оценивается примерно в $3,5 млрд. Ядерное топливо для этой АЭС по контракту на сумму $1 млрд, рассчитанному до 2025 года, поставляет компания "ТВЭЛ" (входит в Росатом). Для сервисного обслуживания введенных мощностей российская и китайская стороны подписали соглашения на сумму свыше $50 млн. 7 марта 2019 года был подписан генеральный контракт на сооружение 7-го и 8-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+ (5-й и 6-й блоки Китай строит по собственному проекту). Церемония начала строительства 7-го блока состоялась 19 мая 2021 года, 8-го блока - 28 февраля 2022 года

8 июня 2018 года "Атомстройэкспорт" и Китайская корпорация ядерной промышленности (China National Nuclear Corporation, CNNC) подписали протокол о сотрудничестве, а также рамочный контракт о сооружении 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин на северо-востоке КНР (1-й и 2-й блоки строит китайская сторона). Генеральный контракт на возведение этих блоков был подписан 5 июня 2019 года Работы на 3-м блоке начались в июле 2021 года, на 4-м - в мае 2022 года Они будут оснащены двумя реакторами ВВЭР-1200. Ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027-й и 2028 год соответственно.

В ноябре 2018 года АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород; предприятие входит в состав группы компаний "Атомэнергомаш" Росатома) и CNNC подписали контракты на строительство реактора на быстрых нейтронах CFR-600 (позволяет превращать отработавшее ядерное топливо в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый цикл) в юго-восточной провинции Фуцзянь. Стороны договорились о комплексном сотрудничестве, включающем поставку оборудования, обучение китайских специалистов, предоставление лицензий на право пользования российскими расчетными кодами, а также экспертизу документации.

В январе 2020 года Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ГНЦ НИИАР, входит в научный дивизион Росатома) и китайская компания Fangda Carbon New Material Ltd. подписали контракт на проведение в НИИАР исследований в рамках проекта создания в КНР перспективного высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора (HTR-PM600). Комплекс научных исследований предполагается завершить в 2024 году.

Уголь

КНР - крупнейший импортер угля в мире. В октябре 2014 года Россия и КНР подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в угольной сфере. В нее, в частности, включены проекты по освоению Огоджинского угольного месторождения (реализуется структурой Ростеха совместно с "Шэньхуа") в Амурской области, Зашуланского угольного месторождения (En+ Group и "Шэньхуа") в Забайкальском крае, а также Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области (Восточная горнорудная компания и "Шэньхуа"). С 2010 года в Китай было поставлено более 200 млн тонн угля, из них около 55 млн тонн на сумму около $2,5 млрд - в 2021 году (примерно 17% китайского импорта). С января по октябрь 2022 года поставки российского угля в Китай составили 53 млн тонн. Это примерно 23% от общего импорта в КНР (второе место после Индонезии).

Металлургия

Крупнейший совместный проект в этой области - Озерный горно-обогатительный комбинат в Бурятии. Соглашение было подписано российской корпорацией "Металлы Восточной Сибири" и Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction) в 2013 году, строительство было завершено в 2017 году. Объем китайских инвестиций составил $750 млн.

В 2006-2016 годах в китайской провинции Хэнань был построен алюминиевый комбинат "Юйлянь" (производство холодного и горячего алюминиевого проката - 1 млн тонн в год). Российские инвестиции в этот проект составили $3,4 млрд (инвестор - компания "Ви холдинг").

Сельское хозяйство

Китай является одним из крупнейших потребителей российского продовольствия и сельскохозяйственного сырья. По данным ФТС РФ, в 2021 году российский экспорт данной категории товаров в КНР составил $3,5 млрд. Китай традиционно покупает много рыбы и морепродуктов (более 30% от общего объема экспортируемого продовольствия). В последние пять лет был увеличен объем экспорта российского растительного масла, меда, шоколада, пива и мороженого. В 2015 году КНР открыла для российских производителей рынок зерна, в 2019 году был разрешен импорт в Китай соевых бобов, а с 2020 года - мяса.

Транспорт

Крупнейшим проектом в сфере транспорта является коридор "Европа - Западный Китай". Общая протяженность автомагистрали - около 8,5 тыс. км, из них 2,2 тыс. км - по территории России, 2,8 тыс. км - Казахстана, 3,5 тыс. км - Китая. Строительство началось в 2008 году, завершить его планируется к 2024 году. Предполагается, что объем грузоперевозок будет составлять 33 млн тонн в год. Часть объектов уже сдана в эксплуатацию. Инвестиции китайских компаний в проекте оцениваются в 150 млрд рублей.

Другим важным проектом стало строительство первого железнодорожного моста между Россией и КНР - через реку Амур в районе села Нижнеленинское (Еврейская АО) и города Тунцзян (провинция Хэйлунцзян). Российские инвестиции составили около 9 млрд рублей (около $120 млн), китайские - 2,64 млрд юаней ($400 млн). Соглашение о строительстве было подписано в мае 2013 года. В апреле 2019 года состоялась смычка российской и китайской части моста, в июле 2021 года были соединены железнодорожные пути российской и китайской частей моста. Движение было открыто в ноябре 2022 года Пропускная способность сооружения - 21 млн тонн грузов в год.

В августе 2020 года были введены в эксплуатацию автомобильный мост и канатная дорога через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Концессионный договор о строительстве был подписан в июне 2016 года. Общая стоимость проекта оценена в 20 млрд рублей. В июне 2022 года по мосту открылось грузовое движение.

Согласно подписанному в 2017 году соглашению с "Мосинжпроект"(единый оператор строительства метро в Москве) российское подразделение китайской China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) - компания "Си-ар-си-си рус" - участвовала в строительстве трех станций Московского метрополитена - "Мичуринский проспект" (открыта 30 августа 2018 года), "Аминьевская" и "Проспект Вернадского" (обе станции на Большой кольцевой линии; открыты в декабре 2021 года). Сумма контракта составила 22,98 млрд рублей.

Что касается сотрудничества в судоходной отрасли, то в июне 2019 года "Новатэк", "Совкомфлот", компания Cosco Shipping (лидер в сфере международных грузовых перевозок на рынке Китая) и Фонд Шелкового пути (китайский инвестиционный фонд, занимающийся реализацией крупных инфраструктурных проектов) заключили соглашение о долгосрочных партнерских отношениях. Оно включает совместную разработку, финансирование и реализацию логистических схем круглогодичной транспортировки углеводородного сырья из Арктической зоны Российской Федерации до стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также организацию транзитного грузопотока по Северному морскому пути между Азией и Западной Европой. С этой целью было учреждено ООО "Морской арктический транспорт".

Взаиморасчеты в национальных валютах

Первым из коммерческих банков КНР, который начал операции по расчетам в юанях и рублях, стал Банк Китая (март 2003 года). Сейчас на российской территории, помимо него, представлены дочерние структуры Сельскохозяйственного, Строительного и Торгово-промышленного банков КНР. В марте 2017 года в Москве открылся расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях. В КНР функционируют несколько представительств российских банков, а также филиал Банка ВТБ в Шанхае, имеющий право на ведение операционной деятельности. Около 60 российских коммерческих банков имеют корреспондентские счета в китайских банках. С октября 2017 года в рамках Китайской валютной торговой системы (China Foreign Exchange Trade System, CFETS) действует платежная система для проведения транзакций в юанях и российских рублях.

5 июня 2019 года было заключено межправсоглашение о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах. Их осуществляют ВТБ и Торговый банк Китая, имеющие лицензии на соответствующую деятельность. В 2022 году доля расчетов в национальных валютах между странами составила порядка 25%. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уже 2/3 товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях.